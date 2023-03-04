你上機了嗎？「星宇航空自救會」成立給我的投資啟示

文：銀行家PaPa - 周伯瑋

前陣子股市裡很夯的事情，莫過於星宇航空（2646）的股價在2月21日一度創高到50元，但當日隨及跌落神壇收在39.3元，隔日又再大黑K收跌34.85元。

因為股價的價差太大，一天之內就有超過20%的跌幅，所以就有股民大賠收場，也促使了星宇航空自救會的成立。

我了解投資賠錢是很幹的一件事，所以我接下來要寫的文字並沒有任何要落井下石的意思，加上我完全不知道自救會的投資人是在什麼狀況下投資，也不了解他們的投資邏輯，所以沒有資格評論什麼。

但我想用這篇文章來提醒自己一些事情：

我還是喜歡做長期投資，沒有研究過的公司就不上車了。 我孬種不敢追飆股，連飆三天的我完全不敢追，因為我的心臟承受不了隔天出現大黑K。 我可以在好公司的股價下跌時接刀，但我不敢all-in，我只敢計算好資金分批承接。 興櫃股票沒有最大漲跌幅限制，追高可以追很高，跌低也可以跌很慘，要有嚴格的進出場策略。 沒有追到飆股也不會覺得可惜，因為我本來就沒那種追妖股的實力，我只會努力讓自己的目標獲利達成就好。

Photo Credit: 星宇航空提供 via 中央社

我完全沒有研究過星宇航空，所以我沒有上這台飛機（也許出國玩的時候會上一下），但如果我要上這台飛機的時候，我習慣先做以下的事情，包括但不限於：

財報研讀是我的專業，當然是先讀過星宇航空的財報、年報，以及閱讀或聆聽法說會等公開資料。 星宇的經營者、大股東、既得利益者有誰？這些人會不會有很大的機會跑台？ 研究星宇航空是飛那些航線？在那些航線裡面的相同等級的競爭者有誰？ 星宇航空在這些航線上的競爭力如何？機票價格便宜？口碑服務好？其它競爭上的護城河？ 星宇航空的成本結構為何？成本的控制策略？尤其是比較敏感的國際油價？ 2023年的經濟衰退以及升息，有沒有可能降低國人出國旅遊的需求？

這些事情都做完了，我還會再看看進場的價格是否高估？當然，我都是用最簡單「預估EPS」去推算股價，是我的合理價我才會考慮進場。

你問我預估EPS會準嗎？當然不可能100%準確，但那是我有自信的評斷標準，因為我已經考慮了以上列出的六點甚至更多，所以我敢確認他是我的「好公司」，我敢買進！

就像我2022年8月預估南電的EPS應該有25元，但實際2022年的EPS是更好的30元，因為我把2022年下半年的消費性電子衰退考慮進去，做了更保守的預估。

但事實證明，公司的經營能力比我的預估能力強多了！話雖如此，對我仍有好處，因為公司實際賺得的EPS比我估算的更高，所以讓我用高價買進的機率，會比較低一點。

反過來說，就算我高估了EPS而買貴了，我還是可以控制我的資金，等跌價的時候分批承接降低成本。但重點永遠在於公司是好公司，否則真的是越攤越平。

就算事後證明我都錯了，我也「一定會得到教訓」，下次再預估的時候，就「有機會」更接近實際的狀況。投資路上每個人都有可能犯錯，但是對自己的決定負責、並且持續修正錯誤是更重要的過程。

那麼我以上寫的如果對您有幫助，也歡迎您來追蹤我的Facebook，當做給我的小鼓勵！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航