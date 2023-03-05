台灣「逐步廢死」卡關，英國專家：人權不能看民意，政客鼓動死刑是很cheap的操作
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全球剩下14%國家仍有死刑，台灣是其中一個很特別存在：民主、自由、開放、多元，同婚合法也是全亞洲第一，但只要談到死刑，就會挑動民眾敏感神經，這也讓允諾邁向廢死的台灣政府裹足不前，不敢公開討論，結果讓死刑議題淪為部分候選人的選舉看板，以及政府面對國際人權審查的粉飾。
文：鄒宗翰
「今年，我真的必須要講，會是廢死聯盟非常非常非常可怕的一年......他們以為死刑會有選票。」台灣廢除死刑聯盟執行長林欣怡在2月17日一場廢死活動上說道。
台灣將在2024年1月舉行正副總統以及立委選舉。林欣怡提到，競選年到來，就開始會有候選人說支持死刑、政見是死刑，或是要求現任政府執行死刑。
她表示，廢死聯盟做的事比政府多更多，從公眾教育、犯罪被害人、冤案、替代方案的研究到冤案救援，但這些努力遇到「選舉」，就會出現變數。
但根據後來的選舉結果，林欣怡認為，最後選上的人與是否高舉死刑旗幟無關。她強調，人民更關心的是國家安全，兩岸問題和民生經濟。
這場廢死活動的主講者是英國「死刑專案」執行長雷紹爾（Saul Lehrfreund），以及牛津大學犯罪學教授卡羅琳・霍伊爾（Carolyn Hoyle）。
曾多次來台灣推動廢死的雷紹爾告訴DW：「政客鼓動死刑是很cheap的操作。」他說，cheap在英文上有不同意義，一方面是不用花大錢，另一方面是便宜行事，而操作死刑議題則兩者都是。
他說自己在上次訪問台灣時見到了被害者家屬團體，發現他們之所以認為死刑必要，是因為他們在體制內被忽視，沒有發言權。
雷紹爾表示：「他們沒有得到關於刑事司法系統如何運作的足夠資訊，沒有得到任何經濟和情感支持。他們很絕望。」
他觀察，有些被害者家屬會希望加害人受到非常非常嚴厲的懲罰，但有的不會。每個被害者家屬都是不同的。每個人對可怕的情況也都有不同的情緒反應。
雷紹爾認為，政府應該要針對不同的被害者家屬需求進行個別的輔導和救濟，只是用死刑當作處理，太過「廉價」。
台灣政府：讓廢死來做社會溝通
林欣怡：「廢死聯盟竟然成為政府說台灣在廢除死刑上面有進展的一個理由，這不是一件很荒謬的事情嗎？」
她指的是2022年05月10日台灣官員在面對公政公約（ICCPR）第三次國家報告國際審查時，部分官員回應國際審查委員的話。
在這個審查會上，國際形勢和人權法專家夏巴斯（William Anthony Schabas）與國際法人權專家諾瓦克（Manfred Nowak）不斷提問，台灣為何無法像同性婚姻合法化這樣，以人權為宗旨，由政府帶頭達成廢死的目標。
法務部檢察司調部辦事主任檢察官高一書回應時提到，台灣政府正在不同研究中希望找到一個合適的方法前進。但他沒有說的是，其中幾個研究案是由廢死聯盟執行。
法務部次長陳明堂更是直接說：「我們透過廢死聯盟林欣怡，他們要我們提供什麼資料，我們都提供給他們，讓他們來跟社會做溝通，避免政治上有不同見解的議員，說我們偏袒哪一邊。」
國際專家：人權不能看民意
雷紹爾和霍伊爾兩人2月13日至17日赴台訪問。即便見了許多政府官員和民意代表，但也因為擔心引起爭議而未公開行程。
過去只要講到國際專家支持廢死，部分民眾就會有強烈「被西方指點」的反擊。雷紹爾和霍伊爾強調，兩人此行最重要的就是要支持台灣廢死聯盟。
另一方面，霍伊爾訪台發現，許多台灣民主人士希望與極權的中國區分，廢除死刑就是最好的方式，因為中國政府不但是世界執行死刑最多的國家之一，數據也不透明。
她說：「台灣以自己是一個民主國家而自豪，也很尊重人權，將《公民權利及政治權利國際公約》納入國內法，同性婚姻也合法化了，但卻保留了死刑。這是不相配的。」
霍伊爾認為，台灣如果廢除死刑，會讓台灣人在這個世界舞台上被看到，並宣示自己就是國際社會的一員。
回到台灣遇到的挑戰，她表示，既然台灣已經在廢除死刑的道路上走這麼多年，他們來到台灣是要確認目前這條路上的障礙，聽取立法委員、法官和律師的想法，並提出有說服力的論據和證據來克服。
台灣在2009年批准聯合國兩公約，並於其後將條約內容內法化，法務部在2010年成立「逐步廢除死刑小組」，但政府以死刑支持度未減，未達「民意共識」為由，在廢除死刑上沒有明確進度。
「蘇建和案」辯護律師在東森新聞雲〈人權公約國際審查的困境及展望〉一文中寫道，三度來台參與公約審查的委員會主席諾瓦克曾在台灣紀錄片提到：「在參與審查的這些年裡，持續看到台灣執行死刑，委員們感覺『被挑釁』，一些委員因此不想再來，在他勸說下才勉強同意前來。」
文中提及，諾瓦克認為人權不能看民意，「法務部以此由沒有擔當，揚言如繼續漠視建議不停止執行死刑，他可能就不再接受邀請來台，已達撕破臉的尷尬狀態。」
根據法務部3月2日給DW的回覆，「民意」依舊是台灣政府在廢死上沒有進度的關鍵原因。
回覆內容提到：「我國民意對於死刑政策，仍有逾八成支持死刑存在，特別在重大剝奪人命治安事件發生時，民眾要求政府執行死刑聲浪更是排山倒海而來，不僅透過民意代表傳達執行死刑聲音，更有透過群眾遊行方式反映執行死刑訴求，這些皆是我國政府所不能忽視民意。」
雷紹爾和霍伊爾表示，除了愛爾蘭以外，沒有一個國家是以民意帶動廢除死刑，大部分的國家都是在政府領導下，先廢除了死刑，然後在接下來的幾年裡面，就會看到大眾意見的變化，跟同性婚姻的發展相似。
他們認為，台灣政府不該再以「民意」為藉口，而是應該帶領公眾討論替代方案，或是找出其他更多讓人民感到安全的措施。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
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- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21