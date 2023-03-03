南投縣第二選區立委補選明日登場，林明溱、蔡培慧選前之夜請出黨內大咖

去（2022）年九合一大選中，許淑華由立委轉戰縣長成功當選，第二選區立委因此出缺，並將在明（4）日進行補選。南投縣第二選區涵蓋南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉，從2008年至今共歷經4次立委選舉、1次立委補選，全部都由國民黨籍候選人拿下，但本次曾任不分區立委、並深耕南投的民進黨籍候選人蔡培慧，去年參選縣長時被認為表現亮眼，替補選添了不少變數。

不過，翻開南投縣第二選區過去十餘年的立委、縣長開票情形，7個鄉鎮幾乎都是國民黨得票較多，僅名間鄉、竹山鎮有綠營票數較高的紀錄，去年縣長選舉中更是清一色由藍營拿下。

其中，南投縣地方人士指出，名間鄉一般被認為是民進黨較為強勢的區域，竹山鎮也稍微偏綠，其他部分像是南投市、鹿谷鄉都明顯藍大於綠，支持度可能接近七比三。從這幾次選舉看來，他認為第二選區整體而言藍綠基本盤差不多，頂多六四開。

本次國民黨所派出的候選人，是在任8年後甫卸任的前縣長林明溱，他從1994年起擔任集集鎮長，在南投政壇打滾30年，也曾當過2屆第二選區立委，並在最後2年轉任縣長。這一次會參選，林明溱曾表示是政黨的情勢考量，自己雖年過七旬，仍身體硬朗、健康，樂於為民服務。

然而，民進黨在這次選舉中，狂打林明溱是為兒卡位，要替其子林儒彬出線，後來林明溱父子在選前一週宣布不會參選下屆立委，林明溱還強調這次立委補選是為了同黨議員游顥。

連假影響返鄉選票，雙方陣營選前之夜都派出大咖

選舉將在明日舉行，雙方陣營日前都預告了今（3）日選前之夜造勢活動的規劃。林明溱方面將在南投體育場前廣場舉行，由國民黨立委、南投子弟洪孟楷主持，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠都將出席助講。而從下午4點半開走的大遊行，會從南投文化中心出發，國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、智庫執行長柯志恩將全程陪同。

蔡培慧的部分，選前之夜會在南投祖祠路夜市舉行，除了正副總統蔡英文、賴清德以外，嘉義縣長翁章梁、立委林靜儀、羅美玲、吳思瑤、羅致政也都將出席。

選前一週才剛經歷二二八連假，再加上補選的選情本來就不如大選熱度高，地方人士預期投票率低，尤其返鄉選票會受到影響。

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核稿編輯：楊士範