俄烏戰爭一週年反思金門現況：在熱戰之外，「克里米亞模式」肯定讓中國躍躍欲試
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中國如果想拿下台灣，在熱戰之外若要兵不血刃完成入侵，最好還是利用台灣的民主制度，直接拒止美日等民主國的支援——克里米亞模式絕對是中國躍躍欲試的選項。第一步，就是透過成立「金門和平示範區」作為主軸......
文：Kirk Lim、楊欣怡（Shin-yi Yang）
「中華民國福建省金門縣」存在2023年的現在，光看這段名稱，可想見金門過去複雜的脈絡沿革。
其地理位置，與敵國中國廈門僅相隔1.8公里對望，卻距離台灣本島有180公里。而2001年開始實施的小三通，是2000年全球化掀起在中國加入WTO後的中國投資熱、中國製造浪潮，過去台灣與中國長期不相往來，台灣為了適應潮流，選擇以金馬作為與中國通商、通航和通郵的濫觴。先在小地區範圍試辦，再將成功的經驗累積轉為後續擴大適用的參考。
然而，在台灣與中國開啟直航之後，兩國人貨流通程度大幅成長，小三通的重要性大大降低，回歸到區域性的民生物流及觀光性質等次目標為主，最初推動的目的已不復存在。但地利之便經由小三通進入金門的人流、物流，使得「金廈生活圈」更相緊密，而所謂的「中華民國台灣」卻顯得愈來愈不熟悉。
法制、地理距離、經濟活動等方面，都與台灣本島的文化結構存在諸多矛盾，更不用說，她是目前唯一曾與中國解放軍交戰過的台灣行政區，「戰爭」兩字的恐懼，當地區居民的感受也有異於台灣本島的人民。
2022年中國20大，領導人習近平將自己登基的根基牢牢綑綁在「完成祖國統一」大業，奪下台灣是他這五年任期的重要工作，台海爆發戰事的緊張氣氛不言可喻。美國的戰略智庫及國防部相關人員，不斷預警，「中國侵略台灣」已經不是「會不會」，而是「什麼時候」。
烏克蘭選民之聲黨（Holos）黨魁盧狄克（Kira Rudik）議員，去（2021）年10月訪台時表示，資訊戰、數位戰與常規戰事一樣需要特定戰略因應。暴政和民主的主要差別在於暴政無需徵求任何人同意便迅速出手。為了正確回應侵略，「我們需要提前做好準備」。
然而，俄烏戰爭其實早在2014年俄羅斯的克里米亞侵略行動時已經開打，透過一場有別熱戰煙硝的混合戰迅速奪下克里米亞。克里米亞當時所處的背景與金門有許雷同之處，我們可經由克里米亞這場新型態的戰爭過程，給予處在剃刀邊緣的台灣有所借鏡，及早圍堵即將成形的超限戰。
克里米亞有自己運作的一套體系
北大西洋公約組織的戰略通訊中心於2014年發表一份名為《ANALYSIS OF RUSSIA’S INFORMATION CAMPAIGN AGAINST UKRAINE》的研究報告，探討俄羅斯如何不使用軍事武力，單就資訊傳遞來影響烏克蘭，並以克里米亞危機作為研究主軸。
報告開頭，便分析普亭腦中的世界觀——俄羅斯、烏克蘭與白俄羅斯是斯拉夫東正教文明的三大支柱，擁有共同的價值觀、文化和歷史，俄羅斯在三者中居領導地位，對比「頹廢」的歐洲文化，俄羅斯應恢復過去的帝國歷史光榮，推展「斯拉夫」的文明思想。烏克蘭脫俄入歐，自然被普亭視為墮落的象徵，不可原諒，侵略烏克蘭也可是說是普亭的「志業」。
若更深一層思考，以帝國主義為核心，那過去曾跟斯拉夫沾過邊的國家，都是普亭的侵略口袋名單。
位居烏克蘭南部的克里米亞，由於其獨特的種族、歷史和社會環境，理所當然地被認為是烏克蘭的致命弱點，俄羅斯長期以來一直在當地打出分裂主義牌具有相當的成效。克里米亞的人口組成，有三分之一出生在前蘇聯的不同地區，並在1944年之後定居在該半島。由於複雜的人口背景以及與烏克蘭大陸的地理分離，自烏克蘭於1991年宣布獨立以來，該地區的發展與烏克蘭的政治、社會產生很大的隔閡。
根據民意調查顯示，約15%的克里米亞居民認為自己是「蘇聯人」，只有40%的人認為他們的祖國是烏克蘭。
依據烏克蘭1996年制定的憲法，克里米亞擁有自治地位，轄下設置100人規模的議會及作為地方首長的克里米亞總理。雖然自治團體稱作「克里米亞自治共和國」，其治理的範圍僅止於經濟、社會等內政領域。烏克蘭總統有權否決克里米亞議會做出的任何決議。
上述幾個特點代表克里米亞有屬於自己的運作的一套體系，與烏克蘭之間發展成兩個截然不同的世界，甚至是自我認同，進而產生各種矛盾。例如，許多西方陣營國家都將克里米亞視為親俄羅斯的一方，但實際上，雖然當地人民對基輔政權的信任感很低，他們也不想脫離烏克蘭成為俄羅斯的一部分。
他們不管政治傾向為何，共通點都是渴望穩定與和平，保障工作，擁有穩定的經濟收入。烏克蘭的軍事抵抗對他們來說，無助於達成他們的祈願。
在此基礎，俄羅斯對其發動一連串以資訊操作為主的新形態戰爭。
俄羅斯在克里米亞的新型態戰爭
俄羅斯長期分析克里米亞當地居民的生活習性，掌握地區媒體，能迅速大量的散布訊息，藉此操控社會、政治、經濟和思想。
2014年以來俄羅斯資訊戰進入活躍期，烏克蘭出現多個俄羅斯大外宣的電視頻道，他們受到俄羅斯的資助，直到2022年才遭烏克蘭國安單位關閉。實際上，俄羅斯花了數億美元建立外宣工具，像是宣傳機器、聊天軟體、聊天機器人、KOL、部落客等等，與中國對台統戰方式如出一轍。
以電視外宣的方式為例，俄羅斯是在所滲透的頻道上用烏克蘭語放送俄羅斯想替換的概念，瞄準那群不明就裡的人。或是派受滋養的政客上節目替俄羅斯辯護，偶爾偷渡俄語在裡面。在部落客與KOL，則是先用看似無害假中立無關政治的論述，在某些關鍵點偷渡俄羅斯要洗的觀點。
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