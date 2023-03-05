一邊唸佛一邊造謠：中國直營網軍用佛法包裝假新聞，污衊蔡總統不遺餘力
我們想讓你知道的是
一個全新的中國網軍正式現身，同時經營臉書與YouTube、內容有一半在宣揚佛法的美好與社會向善，但到最近則開始宣傳跟台灣政治有關的假新聞，尤其是針對蔡英文總統個人隱私的謠言、以及各種靈媒說台灣要被毀滅的恫嚇。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）
在過去幾期的專欄，我們曾經分享過去幾個月在期中選舉之前，來自於香港、澳門、馬來西亞、柬埔寨等內容農場，經營台灣政治社群粉專同時散布假訊息的案例。過去這些案例跟中國的關係都是間接的，例如部分簡體字轉換繁體、例如對大中國以及習近平的無條件支持，而也同時有經營其他非政治性的業務。
從佛教入手搞認知戰
但在這幾個月，一個全新、直接來自於中國的網軍正式現身，團員全部來自中國、同時經營臉書與YouTube、故意簡體轉繁體、內容有一半在宣揚佛法的美好與社會向善，但到最近則開始宣傳（或者重新轉貼）跟台灣政治有關的假新聞，尤其是針對蔡英文總統個人隱私的謠言、以及各種靈媒說台灣要被毀滅的恫嚇。
當中國本身禁止YouTube，且該網站內容也並未開放營利時，這樣的大量特別針對台灣人內容，就更可能跟中國政府直接相關。
我們從這個佛教網站聽佛開始。這個頻道從2022年5月才開始經營，至今未滿一年，而帳號（user-on9yz8kf7y）也是隨機生成的，但已經快要累積超過1000萬觀看數，也有將近四萬的追蹤者。
這個YouTube頻道看起來外觀都是繁體中文，而內容也大多是講述輪迴、一些高僧對佛法以及善惡的看法，搭配語音發言。然而，我們可以清楚得看到中間忽然穿插了一些跟佛教無關、單純說台灣要毀滅的奇怪影片。同時，假如細看標題，也可以看到許多簡體字轉成繁體字的特徵、或者直接就是用簡體字發影片，也固定每天發一到兩支影片。
而且這些影片都有針對台灣觀眾給特製化，例如星雲法師跟淨空法師相隔兩個月都特別跑到同一個地獄去，然後還看到同樣台灣要被毀滅的影像。本來淨空法師講簡體字，星雲法師就講繁體字了。
污衊蔡英文總統不遺餘力
而在最近一兩個月，這個佛學頻道也討論了蔡英文總統，但內容是她有私生子、以及她因為做太多惡事而會剋死前男友，用佛法包裝的假新聞。
同時，假如我們在臉書搜尋，可以找到這個YouTube頻道直營的臉書粉專，這個臉書粉專也上傳了全部的影片，同時清楚顯示這個臉書粉專全部的管理員都是來自於中國。在中國禁止臉書也禁止YouTube的情況下，要這樣故意翻牆出來冒險營運，而且臉書專頁還並未像其他內容農場一樣開放臉書Donate，不是太過佛心就是有其他資金來源。
當然，這部2021年成立，來自中國的聽佛YouTube與臉書，觀看數跟追蹤人數都還沒有很高。但是其他證據顯示，這樣的頻道跟內容有好幾個，而且很多來自中國，粉專全都是在最近一兩年內成立的。
假如我們把這些影片標題或部分內容丟進臉書或是YouTube搜尋，馬上就可以找到一大堆同樣在傳蔡英文有私生子因此被佛法處罰、蔡英文作惡多端被佛法處罰、台灣人要信佛才不會被毀滅、台灣人要多信佛兩岸才能和平、死神被拍到降臨台灣、各種靈媒說台灣馬上就要會滅等內容的影片跟頻道。
這些相同的造謠內容出現在的YouTube頻道，許多具有較高的人氣，例如有三萬人追蹤、影片有六萬人看的非凡大師兄、有20萬追蹤、影片有一萬人看的茶餘飯後，有10萬追蹤跟16萬觀看的娛樂新鮮事。上述幾個頻道都是平常講佛法或其他議題，但會忽然跳進來宣傳蔡英文有私生子，標題或內文接近、機器語音，而且也都在近一兩個月。
而假如搜尋一下，很快也可以找到許多頻道的臉書粉專的經營團隊也都來自中國直營（例如：一盞青燈、茶娛飯後、禪語）。
總之，這又是一個清楚的境外資訊操弄的案例：有來自境外（中國）的證據、有偕同行為的證據、有中國特別針對台灣（簡體轉繁體）的特徵。而跟過去比較不同之處，除了發現這些頻道經營者直接來自中國之外，另外就是長期（一年？）培養非政治的內容，然後再把政治內容穿插到其他生活內容之間，這跟之前香港內容農場直接經營台灣政治臉書社團不一樣。至於這樣會有多大的效果？
YouTube跟臉書都很遺憾地並未公布閱聽人的地理分布，但是我們已經可以在Cofacts真的假的看到有網友回報這一類的影片。而這些臉書粉專影片的轉貼帳號也有不少住在台灣，所以代表這些影片確實有一些台灣人看到了。
當然，現在離下次選舉也尚有十幾個月，但是這些粉專都已經開設一年或兩年，平時努力蒐集推送與政治無關的資訊，是否又會在重要時刻轉變使用方式，就值得繼續觀察了。
延伸閱讀
- 「打台灣不如騙台灣」：學者預告未來3年，中共將全力對台發動「疑美論」認知戰
- 假新聞瘋傳陸網警方闢謠：聊天機器人編造，外媒專欄作家認為中國未來恐湧現山寨ChatGPT
- 芬蘭「媒體識讀」教育從幼稚園扎根，抵禦不實資訊能力連續5年蟬聯歐洲第一
- 【講座】管中祥Ｘ沈伯洋：談「假新聞」之前必須認知到，所有新聞都是「媒體再現」的結果
- 偷渡政治立場、操縱選民意向，偽裝成媒體的「粉紅組合肉新聞」正在美國蔓延
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
Tags：
管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料