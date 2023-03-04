當我們談論「抵制俄羅斯女高音」，我們在談些什麼？

文：林蔚昀（波蘭文學譯者，現就讀國立台北教育大學台灣文化研究所史學組）

最近俄羅斯女高音安娜．涅翠布柯（Anna Netrebko）受NSO國家交響樂團之邀要來台演出引起爭議，雖NSO已宣布節目取消，但這件事還是值得討論一下。尤其，事件從引發爭議到落幕，時間很短，公眾並沒有機會好好思考、討論整件事的意義，這其實蠻可惜的。

文化不能只歸文化，政治不能只歸政治

第一個值得討論的點，是文化和政治的關係。有人會覺得文化歸文化、政治歸政治，不讓女高音來，是政治介入藝術。有人說，雖然女高音之前親普亭，但後來譴責戰爭，德國音樂節現在也邀請她參加演出（其實她將在德國演出一事，還是有引發爭議的），為什麼不可以請她來台灣？

先說我個人的立場是：我認為政治和文化無法脫鉤，尤其NSO是國家交響樂團，代表國家，自然無法置身於國家政策之外。台灣邀請俄國音樂家來，也不能只是關注她本人的政治立場，而是要關注，這會釋放什麼訊息給國際。

去年俄羅斯入侵烏克蘭，台灣很早就表態制裁俄羅斯，禁止輸出半導體等軍民兩用物品，也捐助了很多金錢和物資給烏克蘭，因此得到了國際在政治上的支持肯定。這一切都不是天上掉下來的，而是來自我們表現出的立場。

如果我們要讓烏克蘭和西方國家看到我們很堅定，我們就要貫徹始終。不能之前抵制俄羅斯，現在擁抱俄羅斯文化（尤其是在戰爭還在進行的時刻），畢竟選邊站不是「我跳進來了又跳出去了」。如果邀請音樂家來，我們有可能引起歐美國家對我方態度的懷疑，甚至失去盟友，我們是否準備好要接受這個行動可能帶來的後果？

文化部倉卒、大動作的表態，真的好嗎？

不過，撇開「文化不能只歸文化，政治不能只歸政治」，這個事件也讓我有很多困惑之處。第一個疑惑是NSO邀請女高音來台應該也不是一天兩天的事（這種音樂會沒辦法突然說要辦就辦），為何現在才引發爭議？為何文化部現在才對NSO說，「台灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的」。文化部為何不能在之前就表達立場？

節目規劃安排時，NSO和文化部有進行什麼討論嗎？如果有，討論過程如何？爭議事件發生後，雖然時間確實很緊迫，需要快速採取行動，但文化部介入的姿態太明顯、太強硬。不意外的，也讓這個事件也成為藍綠政治人物表態的角力場（藍委就說「音樂歸音樂」，綠委就說「不要讓她來」）。

事件落幕了，可是這就很像是小學生活經常遇到的場景：A打B，B打A，老師叫A、B互相道歉了事，可是沒有釐清真相，也沒有解決問題，更沒有防範下一次問題發生，反而引起更多問題。

政客有機會見縫插針說這是泛政治化，不要什麼都扯政治。文化人可能會覺得文化被打壓，文化被政治污染，政府好爛，擔心政府的手會伸進來干涉創作自由、言論自由。然後主張不要讓音樂家來的人，也就只是被認為是單純的泛政治化。他們的意見、他們的擔憂雖然說出來了，但沒有被真的聽見。

Photo Credit: GettyImages 俄羅斯女高音安娜．涅翠布柯（Anna Netrebko）

建立共同體，不能避談政治

如果可以有多一點時間討論，會不會比較好？讓所有人有機會說出自己的觀點，自己的擔憂，利害的考量，然後找到一個大家都可以接受的處理方式。畢竟，社會溝通的過程很重要。

像現在這樣，沒有討論，沒有人有時間／機會說出自己的觀點，沒有人討論下一次我們的界線要畫在哪裡，然後等下一次爭議事件發生，整個流程又再走一遍。這就像是每次我們都等天災人禍發生後再來檢討，政府官員一排出來道歉、深表遺憾、下台負責（真的有負責？）、承諾改善，然後什麼都沒改變。

俄羅斯女高音的事件過了就算了，但以後還有很多事會引發各種各樣的爭議，「XX歸XX，政治歸政治」只是其中一項，我們應該還沒忘記，剛過的二二八，就引發人們各種「不要談政治」、「不要泛政治化」的言論。但其實二二八本身就是一個政治事件，肇因於當時國民政府對台灣人民長久的壓迫，說不要談它的政治性，實在很此地無銀三百兩。

一個對政治避之唯恐不及、不能談政治的社會，是一個怎麼樣的社會？這樣的社會在面臨外在挑戰（不管是天災人禍、內亂還是潛在的戰爭威脅）來襲時，能夠團結合作嗎？

我們是否能成為一個共同體？有共同的底線，共同的信念、對未來共同的想像？「共同」不代表「大家都要一樣」，也不代表大家都要說同樣的話，不能有自己的聲音。如何在差異中尋求一個共同體，是要靠討論出來的，不是靠人們各自的敵我意識畫出來的，也不是靠政府喊口號喊出來的。

幫你通馬桶的、幫你換鎖的、幫你在小七結帳的、賣書給你的、幫你服務的公務員、你小孩的老師，搞不好都是和你政治立場不同的人，你的父母子女也是。我們都需要共存，需要討論出一個共同體的形狀，沒有這個共同體，就會無止盡對立，沒辦法交流彼此的觀點。這就是為什麼，即使困難痛苦，我們應該談論政治。

題目是向納森．英格蘭德的短篇小說〈當我們談論《安妮日記》時，我們在談些什麼〉致敬。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航