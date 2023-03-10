TNL+ 2023/03/10,
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百年老店任天堂迎戰AI世代，薩爾達傳說可以擊敗ChatGPT？

百年老店任天堂迎戰AI世代，薩爾達傳說可以擊敗ChatGPT？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

任天堂社長雖然給人個性很強的印象，但技術人員話語權一直很強，至於非技術人員與技術人員的溝通，既不是完全技術本位，也不是完全社長說了算，「社長只是公司臉面，但身為掌舵人，需要有更長遠的眼光，避免開發和技術人員因工匠心態而產生視野狹隘的問題。」

「任天堂」三字意義非凡，全球6歲到65歲的使用者，或許都能在其中找到一點樂趣，任天堂也是跨越世代的共同回憶，各大遊戲論壇中，預計在2023年5月12日正式發售的《薩爾達傳說：王國之淚》長期盤據「最受期待」遊戲。從早期的紅白機，到改版後的超任、N64、Wii等機型，每一代任天堂的遊戲主機都在玩家心目中占有一個「位置」。

平凡中淬煉出不平凡，任天堂怎麼發跡？

怎麼歸類任天堂公司屬性？在東京證券交易所的股票產業別中，任天堂屬「其他製品」，與河合樂器、山業發動機同屬一個分類，任天堂主機裡都有高階晶片，民用晶片運算能力其實比軍用的還厲害，任天堂公司當然具有獨門的組裝和設計能力，所以說任天堂公司是遊戲產業，也是科技產業，應該不會太奇怪。

最近資本家跟新創人士搞出一種很炫的東西，有時叫AI，有時稱作大數據，這些超級殘暴的科技產物時不時就威脅要讓大家失業，讓勞工回家「吃自己」。任天堂依然故我，維持950萬日圓的年平均薪資，任天堂三個字，憑什麼？

這一切要從任天堂的發跡史開始談起，任天堂公司在戰前靠發行紙牌維生，說穿了，就是一種流傳在庶民間的賭博工具，一躍成為世界級的公司，是從戰後開始。1949年，在第三任社長山內博的帶領下，推出了經典「紅白機」，山內博早早確立公司的發展路線要「重視軟體自主」，直到2002年，才由首位技術人員出身的社長岩田聰接棒，在岩田的領導下，跨時代的主機Wii替任天堂，帶來歷史新高的營收。

2015年，由公司內部擔任「掌櫃」角色的君島達己扛下社長重擔，作風保守的君島完成了前任社長的規畫，讓Switch如期上市，再度讓公司轉虧為盈。現任社長古川俊太郎在2018年上任，有鑑於公司在前任社長的帶領下過於「大起大落」，造成股價和公司聲譽劇烈變動，古川決定改採分散風險的模式經營，以免受制於機種和遊戲生命周期的影響。

疼惜人才、重視團隊，組織強盛的鐵律？

歸納任天堂公司的「社風」，臺中科大保險金融管理系副教授曾耀鋒發現，任天堂堅持走自己的路，把總公司設在京都，不同於在東京的公司，有著追逐最新流行的壓力。

在最重要的「領導」面向，任天堂社長雖然給人個性很強的印象，但技術人員的話語權一直很強，但注重非技術人員與技術人員的溝通，既不是完全技術本位，也不是完全社長說了算，「社長只是公司臉面，但身為掌舵人，需要有更長遠的眼光，避免開發和技術人員，因工匠心態而產生視野狹隘的問題。」

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