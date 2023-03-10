百年老店任天堂迎戰AI世代，薩爾達傳說可以擊敗ChatGPT？
我們想讓你知道的是
任天堂社長雖然給人個性很強的印象，但技術人員話語權一直很強，至於非技術人員與技術人員的溝通，既不是完全技術本位，也不是完全社長說了算，「社長只是公司臉面，但身為掌舵人，需要有更長遠的眼光，避免開發和技術人員因工匠心態而產生視野狹隘的問題。」
「任天堂」三字意義非凡，全球6歲到65歲的使用者，或許都能在其中找到一點樂趣，任天堂也是跨越世代的共同回憶，各大遊戲論壇中，預計在2023年5月12日正式發售的《薩爾達傳說：王國之淚》長期盤據「最受期待」遊戲。從早期的紅白機，到改版後的超任、N64、Wii等機型，每一代任天堂的遊戲主機都在玩家心目中占有一個「位置」。
平凡中淬煉出不平凡，任天堂怎麼發跡？
怎麼歸類任天堂公司屬性？在東京證券交易所的股票產業別中，任天堂屬「其他製品」，與河合樂器、山業發動機同屬一個分類，任天堂主機裡都有高階晶片，民用晶片運算能力其實比軍用的還厲害，任天堂公司當然具有獨門的組裝和設計能力，所以說任天堂公司是遊戲產業，也是科技產業，應該不會太奇怪。
最近資本家跟新創人士搞出一種很炫的東西，有時叫AI，有時稱作大數據，這些超級殘暴的科技產物時不時就威脅要讓大家失業，讓勞工回家「吃自己」。任天堂依然故我，維持950萬日圓的年平均薪資，任天堂三個字，憑什麼？
這一切要從任天堂的發跡史開始談起，任天堂公司在戰前靠發行紙牌維生，說穿了，就是一種流傳在庶民間的賭博工具，一躍成為世界級的公司，是從戰後開始。1949年，在第三任社長山內博的帶領下，推出了經典「紅白機」，山內博早早確立公司的發展路線要「重視軟體自主」，直到2002年，才由首位技術人員出身的社長岩田聰接棒，在岩田的領導下，跨時代的主機Wii替任天堂，帶來歷史新高的營收。
2015年，由公司內部擔任「掌櫃」角色的君島達己扛下社長重擔，作風保守的君島完成了前任社長的規畫，讓Switch如期上市，再度讓公司轉虧為盈。現任社長古川俊太郎在2018年上任，有鑑於公司在前任社長的帶領下過於「大起大落」，造成股價和公司聲譽劇烈變動，古川決定改採分散風險的模式經營，以免受制於機種和遊戲生命周期的影響。
疼惜人才、重視團隊，組織強盛的鐵律？
歸納任天堂公司的「社風」，臺中科大保險金融管理系副教授曾耀鋒發現，任天堂堅持走自己的路，把總公司設在京都，不同於在東京的公司，有著追逐最新流行的壓力。
在最重要的「領導」面向，任天堂社長雖然給人個性很強的印象，但技術人員的話語權一直很強，但注重非技術人員與技術人員的溝通，既不是完全技術本位，也不是完全社長說了算，「社長只是公司臉面，但身為掌舵人，需要有更長遠的眼光，避免開發和技術人員，因工匠心態而產生視野狹隘的問題。」
Tags：
搶佔下一代互聯網先機！「Web3.0快速上手基礎課程」免費開放，即刻構建虛擬網路生態系
我們想讓你知道的是
近年區塊鏈技術逐漸成熟，以其為核心的「Web3.0」正蓄勢待發地準備再次掀起新一波的數位浪潮。為協助企業用戶搶佔Web3.0先機，AWS推出免費課程「Web3.0快速上手基礎課程」，幫助所有客戶銜接全新的互聯網時代。
過去幾年，5G與人工智慧（AI）的發展，為全球產業掀起一波競爭激烈的數位轉型熱潮，而區塊鏈、元宇宙也後來居上，成為近年熱門的產業關鍵字。其中，以區塊鏈技術為核心的「Web3.0」潛伏於看似平靜的市場中，以構建去中心化虛擬網路生態系願景及DeFi、Game fi等新型態應用服務，蓄勢待發地準備掀起新一波的數位浪潮。
不過，企業入圈Web3.0前還有不少困難需要克服，除了區塊鏈、人工智慧、AR／VR等技術尚在發展中，公司內部的系統整合、人才短缺及儲存／營運維護成本控制等基本問題也有待解決。幸運的是，近年來不只運算技術突飛猛進，雲端技術及服務同樣發達。Amazon Web Services（AWS）提供的多樣性雲端應用服務含括了近乎所有企業可能遭遇的困難 ，幫助企業將焦點從「技術」層面回到「思維」層面，專注於如何參與去中心化的Web3.0世界。
匯集先驅，洞察趨勢：深入Web3.0現況，掌握最佳實踐方案
顯而易見，Web3.0的浪潮正在積蓄力量。在這前浪退去、後浪翻湧的關鍵時刻，採取行動、探索技術趨勢就是企業搶佔先機的唯一方法。為確保用戶自由使用和鏈接資產，Web3.0架構圍繞資料庫、開源驗證、數據儲存交換等概念核心展開。因此，區塊鏈上將不斷產生各種資訊數據，企業如何應用雲端服務來蒐集資訊、分析數據、提高應用效率，並達成優化產品服務的最終目的，也就成為Web3.0浪潮中企業脫穎而出的關鍵。
此次AWS免費推出的Web3.0快速上手基礎課程含括「區塊鏈金融趨勢」、「Web3.0敏捷上鏈服務」、「Web3.0入圈指南」、「Web3.0新創之路」與「元宇宙雲端服務」五大課程。內容涉及國際投資、新創、DeFi／GameFi、NFT 及VR／AR內容創建等，一次匯集圈內最精闢的趨勢與座談討論，帶領參與者由下而上快速建構Web3.0和元宇宙的基礎概念。
|課程
|主題
|課程一
|區塊鏈金融趨勢分享
|課程二
|AWS 如何協助客戶打造 Web3.0 敏捷上鏈服務
|課程三
|實戰！ Web2.0 企業前進 Web3.0 的最佳入圈指南
|課程四
|Web3.0 的新創出海之路
|課程五
|多重元宇宙在雲端
免費報名「AWS Web3.0 快速上手基礎課程」，註冊折扣加碼送！
若想在產業迭代、技術革新的未來市場中脫穎而出，成為開拓藍海商機、改寫產業運作規則的領先者，那您絕對不能錯過這次簡短卻精華的「AWS Web3.0 快速上手基礎課程」。AWS已經準備好從Web2.0進入Web3.0及元宇宙的最佳實踐方案及建議，也提供多元的Web3.0應用場景等待您的體驗。除此之外，也建議您於活動前免費註冊AWS帳號，搭配服務試用獲得最佳的課程體驗；若您是2023年後註冊AWS帳號的新用戶，還可額外獲得25美元的限量AWS服務折扣碼（送完爲止）。
AWS Web3.0 快速上手基礎課程 活動詳細資訊
開放時間：即日起至2023/3/31截止。
課程形式：凡註冊申請AWS用戶，填寫頁面表單後即可免費線上觀看內容。
優惠：2023年後註冊AWS帳號的新用戶，還可額外獲得25美元的限量AWS服務折扣碼（送完爲止）
報名連結：立即填寫表單，獲得AWS Web3.0 快速上手基礎課程。
授課語言：中文