堅持研發團隊設台灣，「台日混血」智慧手沖咖啡機如何讓Cama黑沃買單、賣進全球30國？
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一台能做出手沖風味的智慧咖啡機，從家用市場打進商用商機，連鎖咖啡Cama、黑沃等也成為它的客戶。而創辦人藤木孝雄最初的一大工作，是說服投資的HARIO，咖啡機研發部門一定要設在台灣。
文：黃阡阡
這是一台能做出手沖風味的智慧咖啡機，機器裡已經設定好這杯咖啡需要的溫度、水量、水流速度。」現年四十九歲的全球智慧咖啡機龍頭HIROIA創辦人藤木孝雄，邊解釋邊動手操作，短短兩分鐘，一杯熱騰騰的手沖咖啡就端上桌，且每杯都能保證是咖啡的最佳風味。
這台由日本咖啡杯壺大廠HARIO投資研發的智慧咖啡機，不只成功打進台灣Cama、 黑沃等連鎖咖啡的通路，甚至賣進全球30國、銷量逾萬台，銷量是其他品牌的數倍。
很難想像，這台智慧咖啡機品牌HIROIA創辦人藤木孝雄並非咖啡師出身，也不是工程師背景，台日混血的他曾任職華爾街，最終回到台灣後看準「黑金商機」，帶領不到十人的團隊，開始一場關於咖啡的創業冒險。
台日混血兒領軍，10人研發團隊創業冒險
為了解決咖啡愛好者沒辦法在家中，好好享受一杯職人等級般精緻的手沖咖啡，2015年，回到台灣的他鎖定精品咖啡，帶領研發團隊利用台灣供應鏈資源開發出第一台全自動的智慧手沖咖啡機，並跨海至美國西雅圖參展。沒想到這次參展立刻吸引HARIO目光，甚至來台找到藤木孝雄，表態希望能注資合作研發。
「這個合作前後就談了兩年多，包括合作方式、研發基地都要有共識。」藤木孝雄直言，HARIO是國際知名咖啡用具品牌，光虹吸式咖啡壺就拿下全球8成市占，身為日企，對方理所當然希望此智慧咖啡機的研發能設在東京，「但我必須說服他們，研發部門一定要設在台灣。」
堅持研發團隊只能設在台灣，藤木孝雄用三大理由說服日本大廠。首先，開發智慧咖啡機需要非常強的軟體與供應鏈人才，台灣不僅有優秀人才，還有完整供應鏈，「如果沒有這批優秀的台灣設計師和工程師的幫助，我們根本不可能端出那麼好的產品。」
「如果要做出一杯好的精品咖啡，後續可能需要與咖啡職人密切合作。」藤木孝雄相當清楚，除了供應鏈優勢外，台灣有非常多的國際咖啡大賽冠軍，也因此針對精品咖啡的風味，這些冠軍咖啡師能成為未來合作夥伴；最後，台灣是東亞地區中，唯一還能種植咖啡豆的地方，在咖啡豆的選擇與嘗試上，能激盪出各種新機會。
基於三大理由，HARIO終於點頭，讓智慧咖啡機HIROIA研發團隊留在台灣，歷時一年，台日雙方積極合作，台灣工程師校正溫度、水量、水流等，成品再送回日本，由日本咖啡師進行味道調整。藤木孝雄強調，「這工作相當辛苦，當時日本咖啡師調整味道，一天嘗兩百杯咖啡以確保品質，這樣一來一往調整才有今天產品。」
很快地，2019年第一代家用智慧咖啡機Samantha I，以不到新台幣3萬元的市價推出，並積極在全球參展，但家用市場還沒敲開，卻意外吸引各國商用需求業者，「我們這才發現，雖然一台不到3萬元，但對消費者來說吸引力還是不夠，反而從商用考量來說，智慧咖啡機解決他們人力培訓問題。」藤木孝雄說。
疫情下逆勢銷30國，銷量萬台稱霸商用市場
緊接著，HIROIA透過經銷商將Samantha I賣到日本、美國、中東、中國乃至東南亞等30個國家，台灣手搖飲品牌CoCo也上門接洽。不只如此，包括Cama、黑沃等連鎖咖啡業者也積極引進，雖然歷經疫情衝擊，但該咖啡機上市至今已累計萬台銷量，和同業不到三千台比，可說在商用市場搶下龍頭。
「過去同一款咖啡豆給不同人沖，就會煮出不同味道。」Cama董事長何炳霖不諱言，智慧咖啡機Samantha I可設定沖煮曲線，讓不同的咖啡豆穩定發揮最佳風味，客人拿到的手沖品質也相對穩定，再來是手沖咖啡的時間交給機器後，員工可以去做其他補豆、結帳等工作，整體效率確實有顯著提升。
不過，該智慧咖啡機當初是以「家用」考量研發，藤木孝雄坦言，「商用」模式還需克服許多問題，目前已研發出商用版Samantha II，包括提供自動補水、恆溫、WIFI聯網系統等新服務，沖煮時間從過去10分鐘一杯，大幅下降至兩分鐘一杯，補足商用考量求快的需求。
據了解，目前超商業者與國際連鎖咖啡業者都正積極接洽，過往因疫情影響，年營收僅數千萬元的HIROIA，今年有望挑戰破億元營收。
「還是不夠快，包括流程上都還能再進步！」面對市場大量的需求與變化，藤木孝雄相當清楚自家產品還有很大的發展空間，但這台能夠做出手沖風味的智慧咖啡機，不僅解決目前缺工、人才培訓等缺口，也確實在不斷成長的「黑金產業」中找出全新的商機。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
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《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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