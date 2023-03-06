TNL+ 2023/03/06,
影劇

《關於我和鬼變成家人的那件事》：兩部同公司的愛情電影，與《當男人戀愛時》的「終局之戰」

《關於我和鬼變成家人的那件事》：兩部同公司的愛情電影，與《當男人戀愛時》的「終局之戰」
《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照｜Photo Credit: 金盞花大影業提供

我們想讓你知道的是

說到底，到底有沒有「消費」同志元素，其實不是重點。作為電影，什麼時候、什麼樣的主題可以被消費、製造多少利益、引發多少討論能量，可能才是《關於我和鬼變成家人的那件事》因為成功的UX操作大賣之後，我們關心的所在。

如果《關於我和鬼變成家人的那件事》（以下簡稱《關》）是一種新型新創APP，那肯定是UX（User Experience，中譯「使用者經驗」）的勝利。《關》彷彿是一間新創公司採用「使用者體驗的過程」管理流程，製造出來的新型態商業電影，卻不是根植於類型片（懸疑、犯罪、靈異、BL）傳統上，經過重重故事優化後的產物。

《關》背後團隊「金盞花大影業」，是這個成功行銷案例的幕後操刀公司，從原創故事開始貫徹成本、行銷觀念。在《放映週報》的訪談中，負責人金百倫提到：「自己看待電影為『商品』。」

這確實與台灣「將電影視為藝術」的主流觀念不同。但其實，台灣真正在做純藝術電影的團隊也是少之又少，台灣電影真正的狀況是商業與藝術混雜，然而事實上，從來就沒有缺乏回收商業機制的藝術電影，而許多電影藝術的進展，也是從商業電影中產生。

金百倫的「聲明」，其實是替自己迥異於台灣電影圈的經營思維辯護。她在訪談中提到，人事成本是台灣發展各式類型片的障礙。筆者推測，這項挑戰尤其是在後期製作方面最為艱鉅，亞洲片的成本較低，更難向美國電影，將部分項目外包給勞力成本較低的國家，來節省開支。

林柏宏（左）在《關於我和鬼變成家人的那件事》飾演「死掉的Gay」毛毛，跟許光漢有
Photo Credit: 金盞花大影業提供

就商業片論商業片，《關》在特效場面「節省成本」的操作模式，仍舊是付錢買教訓，作為程偉豪執導的第五部片，已經可以提高「掌握度」。

而這層掌握度，當然更是來自於金百倫在公司經營管理上，透過「焦點團體」、「試片」等三次盲測，掌握的觀眾反應數據，進行中後期剪輯、行銷的調整。這些成功更能歸功於行銷手法上，商品置入、短影音視頻傳播、綜藝節目橋段、人物專訪，從前期就精準掌握宣發素材，在後期準確投放。

這樣的操作模式在美國電影上並不少見，在台灣卻是一個創新。其關鍵仍舊在人事成本，可見金百倫的「金盞花大影業」財力雄厚之處。也是這樣財力雄厚的公司，才能請來許光漢、林柏宏「夢幻CP」組合完成這個「BL」類型的愛情喜劇。

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