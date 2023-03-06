《玩不膩─法蘭西斯・艾利斯個展》：現代版愚公移山——有時候徒勞無功，有時候無勞卻有功
我們想讓你知道的是
當我們問小朋友們為什麼玩 ？ 玩可以得到什麼時，得到的答案可能是：「沒有啊！就只是因為好玩。」 只因為「過程」的有趣，就得以讓孩童不厭其煩地持續著重複的遊戲。那麼在大人的世界裡，玩可以得到什麼呢？我們試著回答看看，或許這也就是為什麼，身為大人的我們再也不玩了。
文：陸姿蓉
記得小時候，愚公移山的寓言故事告訴我的是：人要持之以恆，不畏艱難。長大後同樣的成語卻少了當年的雄心壯志，勸人做人處事還是別不切實際的好。隨著人生進入不同階段，同一件任務卻有不同的衡量標準。
假設人生就是一座山，我們每天或多或少，都進行著許多看似無意義的重複工作，在功利主義掛帥的市場下，這些日復一日的勞動有什麼價值？本文將以此問題為出發點，介紹一則現代版的愚公移山：藝術家法蘭西斯・艾利斯（Francis Alÿs）的作品故事。
愚公移山的寓言出自於戰國時期的《列子．湯問》，講述一位年近暮年的耆老愚公，苦於家門口的兩座大山阻礙通行，於是發下豪語決心剷平二山。
鄰里一位智者嘲笑愚公說：「唉呀，您已時日無多，怎麼可能把山移走呢？」愚公卻不疾不徐地回答：「 我還有我的兒子，兒子又生孫子，孫子又生曾孫，如此世世代代的繁衍不息，為什麼說不可能呢。」[1]這個故事，相信大家早已耳熟能詳，同時引起正反兩極的討論。讀者覺得愚公是不切實際的癡人說夢呢？ 還是相信持之以恆的精神終究會人定勝天？
我們先不管山究竟被移走了沒有，愚公的執著精神確實令人敬佩。在藝術界也有如此一位嘗試移山的藝術家：法蘭西斯・艾利斯。1959年生於比利時，建築師出身。因緣際會之下，在1985年墨西哥地震重創當地時前往協助災後重建，從此之後便定居當地， 開啟長達數十載的創作生涯。
在2002年的第三屆利馬伊比利美洲雙年展 （Third Ibero-American Biennial of Lima），他前往在南美洲祕魯首都利馬近郊，召集500位自願者拿起鋤頭，將1600英呎的沙丘位移了4英吋（約10公分）[2]。
一行人浩浩蕩蕩先行在沙丘底下排成一列長型，整數待發面向山頂，再齊頭式的往沙丘丘頂的方向前進。每一步先將腳底的沙剷起，往前傾倒後再向前推進一步。持續一步一鏟，隊伍緩慢的移動至沙丘頂端後，再以同樣方式下坡，從空中鳥瞰，可見整列隊伍以直線的方式橫掠過整座沙丘，集眾人之力順利完成移動沙丘的任務。
有時候徒勞是無功的，有時候無勞卻有功。
Sometimes doing something leads to nothing.
Sometimes doing nothing leads to something.
跟隨著紀錄片的鏡頭觀察，究竟500位自願者的勞動是有功還是無功呢？在移動沙丘的行動結束之後，對於未參與活動的人來說，沙丘看起來與先前並沒有兩樣。弔詭的現實是：眾人揮汗完成如此浩大的工程，移動了整座沙（山）丘，最終卻以沒有結果收場，正如本段落的標題所說的：有時候徒勞是無功的（Sometimes doing something leads to nothing.）[3]。
文句擷取自藝術家在1995年創作的另一件作品，紀錄當時他推著一塊大冰磚行走於城市之間，冰磚隨著推進與地面摩擦，緩慢地縮減體積，漸漸融為冰塊，最後完全融化成水而消失的過程。兩段作品有異曲同工之妙，都說明了並非所有的勞動，最終都存在實質上看得見的成效。
看不見不表示不存在
徒勞的價值是否存在，取決於針對誰而言？是對於「自己」來說，還是對於「外人」來說。 對於「自己」也就是勞動者：所有參與的500位自願者來說，這項行動絕對不會是徒勞，而是人生當中一段特殊的經歷。
在行動結束的當日起，到紀錄影片尚未完成剪輯以前，透過自願者的口述，這項勞動已在街坊巷弄的茶餘飯席之間流傳開來。不過，若對於「外人」來說，外人指的是未參與行動或是初次看見沙丘的造訪者來說，是否是徒勞呢？答案或許是的。
因此，當我們在不夠了解他者時，千萬不要輕易地下評論，因為我們也可能是這些只看見沙丘外觀的「外人」。法蘭西斯・艾利斯的影像中間接點出，「外來者」的批判眼光常常是不客觀的。
例如：在部分已開發國家的新聞報導中，時常出現描述開發中國家的刻板印象，批判當地民眾對爭取民權的不足，導致腐敗的政局及社會亂象。
藝術家對此以身為外來者的角度，運用影像故事隱喻當地人民，為了改變現況所作出的奮鬥，或許也如同被移動的沙丘一般，歷盡艱辛卻不為外人所知，對當地致上感性的人文關懷。
說故事的力量以及非物質勞工（Immaterial Labour）的重要性
設想有人在桌上放了一瓶普通的水，看似平凡無奇。但是如果有人告訴我們，這是登上喜馬拉雅山所採集的融冰雪水時，是不是就頓時改變了這瓶水的價值了。
有趣的是，水的本質其實並沒有變，在故事前後水都是相同的化學組成（H2O），不過一旦加上背景故事之後，它的非物質性的價值就增顯出來。物質經由詮釋後產生意義[4]，就是說故事的力量。
上述作品中的沙丘也是一樣的。由物質上來看，沙丘並沒有大幅度的移動。但就非物質上而言，小鎮的居民及學生集體創作寫下的行動現代寓言，必定將持續的不斷被口耳相傳下去，讓更多的外人聽見。對藝術家來說以集體行為寫下的記憶，是一種思想傳承，將具有時間性的活動幻化為永久的方式。
愚公移山的重點並不在於山被移走了沒有，而是在於愚公移山的故事本身被世世代代流傳下來，直至現今還常被拿來討論的這個事實。
法蘭西斯・艾利斯的作品，凝聚在地社群的向心力，在土地撒下了說故事的種子，透過人與人之間彼此交換經驗，移動沙丘的故事還在繼續地移動中。
遊戲的藝術與過程的價值
關渡美術館現正展出四件法蘭西斯・艾利斯的另一個系列作品 《兒童遊戲》[5]，是藝術家自1999年開始，對世界各地小朋友玩遊戲的影像紀錄。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。