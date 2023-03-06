【專訪】《天中殺》編導鴻鴻：「我覺得這會是大家想二刷的作品」，不僅後現代，也有混種的美麗
我們想讓你知道的是
在眾多大戲輪番上陣的三月，《天中殺》的確承擔了不少壓力；但你也很少見到這樣充滿挑戰欲望的作品：在故事上，它諷喻了官僚機制與社會縮影；在人生上，它反映了世事難以求得真相的荒誕；在音樂上，它擁抱各種世俗喧囂的溝通方式；在理念上，它也的確濃縮了鴻鴻不同層次的理想與追求。
文：陳怡慈
「我覺得這會是大家想二刷的作品。」談起即將上演的《天中殺》，鴻鴻露出謙虛卻又非常滿意的笑容。
《天中殺》改編自戰後作家黃靈芝的小說。即便是有在閱讀台灣文學的人，可能也少聽過黃靈芝。他生於日治時代末期，大多以自己熟悉的日文來寫作，少數使用法文、中文，儘管曾翻譯自己的作品，然而以不夠熟悉的中文來翻譯精準寫作的日文，讓當時身患結核病的黃靈芝感到吃力，加上與文友漸行漸遠，以及戒嚴時期的背景氛圍，黃靈芝的作品也就鮮少被注意。直到他過世後，《鹽分地帶文學》雜誌幫黃靈芝做了專題，才慢慢被台灣大眾認識。
然而鴻鴻提起他閱讀黃靈芝的作品時，充滿了挖掘寶藏的興奮感。他形容黃靈芝就像是王禎和、黃春明那樣偉大的小說家，其中《天中殺》字裡行間強烈的畫面感，是他一眼就認為極具劇場意象的作品。
從一紙租約而起的諷諭故事
《天中殺》講述了一個卡夫卡式的災難故事。劇情從房東將空屋出租給房客為始，房客將房子給全數改裝了，導致房東必須貼錢給裝潢。之後，裝潢師傅上門索錢，房東愕然發現自己的錢不知道貼到哪裡去了。
這還不是最糟糕的，麻煩的是，房東分不清楚裝潢師傅也是受害者、抑或是裝潢師傅與房客聯手行騙。即便報了警、上法院，黑道白道輪番上門，依然無法解決一個簡單的問題：裝潢師傅用一輛破舊卡車堵在房屋門口，讓他的屋子無法出租。
鴻鴻形容這就像我們的日常，「看起來一件很簡單的事情，卻搞得無比複雜。」確實如此，無論是家事、職場，甚至是鄰里、國家，一個直觀的問題往往會因為每個人的理解與需求不同，導致形成跨越不過去的關卡。
但是，所謂的日常，背後蘊含著一地的文化與家國。鴻鴻提到，黃靈芝本人是純文學的堅持者，並不認為文學非得要諷喻社會或政治，然而在戒嚴年代，黃靈芝用近乎無人能懂（或不能懂）的個人語言寫作，他的文學因而能反應出時代的問題。
就像房子成為一個封閉的孤島，戒嚴時期的台灣在無論是個人還是國際地位上，處境都非常艱辛。是什麼東西卡在「你家」的門口？鴻鴻認為，這點每人可以有不同的解讀；但無法否認的是，最終都得面對一系列的問題：卡在門口的人到底是誰？他／它想做什麼？該用什麼方式解決？怎麼將這條路打通？
「這不就是台灣轉型正義的狀況嗎？」鴻鴻補充，「台灣的轉型正義就是只有受害者而沒有加害人。所以《天中殺》到後面一直在討論受害者與加害人身分問題，多少希望影射台灣歷史跟現實的關懷。」
越是人煙罕至，越要實現自我
但假若只是在作品中見證自我理念，就太小看鴻鴻喜愛挑戰自我的程度了。打開《天中殺》的簡介，標題的「混種當代歌劇」，某種程度上演示了這齣劇的複雜性：劇中混合使用國、台、日三種語言，考驗演員的語言能力。
不單如此，音樂上也有極大的突破：以爵士風格為底，融合聲樂、室內樂與薩克斯風的自由協奏，讓人覺得單以「混種」一詞形容好像還有點太過簡單，無法確切形容這麼多層次的跨度。
大多數人一次挑戰一件事，然而鴻鴻卻是一次挑戰數個複雜技術，梳理鴻鴻這麼做的背後，跟他「想做的事情很多」有關。鴻鴻認為台灣的劇場本就應該反映台灣的文化歷史與生活實況，所以作品裡面一定要用台語跟中文，他也在劇中安排了一名敘事者，這名敘事者就是黃靈芝本人，使用的是日語。至此，三種語言於焉形成。
至於音樂呢？「這樣繁複的語言，也應該要對應到不一樣的音樂，就像台灣這塊很不一樣的土地，有各種各樣不同的文化養分跟藝術浸染。」將這些元素雜揉在一起，轉化為21世紀的藝術風格，鴻鴻就是以此為挑戰，誕生了《天中殺》這齣歌劇。
對鴻鴻而言，現代劇場不罕見於各種文學作品，反而台灣當代歌劇很少人開發。就像黃靈芝在文學領域上的嘗試是孤獨跟實驗性的，鴻鴻認為自己在劇場跟音樂的領域也應該要有一個相應的嘗試來對應黃靈芝。他希望的，不是把文學作品規格化成劇場作品，而是更有實驗性的挑戰。
「我跟黃靈芝有類似的心情，覺得自己來日無多，不願意再去做自己熟悉的、會做的。我想把自己喜歡的東西用不可預期的方式做出來。」鴻鴻寫詩、辦出版社、做劇場、寫劇本，也參與各種藝文有關的社會運動，的確，哪裡需要他，就往哪裡去；哪裡人煙罕至，他就往何處挑戰。
想像幫莫札特與威爾第寫劇本
去年他做了歌劇《唐懷瑟》，延請來的都是台灣樂手，是充滿熱忱的全本土團隊，這個成果讓鴻鴻充滿了再度合作的欲望。加上從未寫過歌劇劇本，也是另一種挑戰。「我一寫下去就知道跟劇場的劇本完全不同。因為戲劇需要節奏明快，不能在一種情緒或想法裡面耽擱太久；但音樂性的作品，只要有一種情感就能有詠歎調，甚至變成劇情高潮。」
直言歌劇的美好就在於停留，鴻鴻設想自己就像在幫莫札特與威爾第寫劇本，揣想《女人皆如此》、《費加洛婚禮》、《唐懷瑟》是如何處理的，就能模擬如何將眾聲喧嘩構成一首曲子。
當然這麼多的跨度，也代表著作品完成前心情有多忐忑，鴻鴻也一度開起玩笑，說自己準備好迎接人生最大的失敗。但說著說的，他又講到，進了排練場、聽到音樂響起，他便知道自己成功了，「這會是個非常精彩的作品，可能遠遠超乎我的預期。」
在眾多大戲輪番上陣的三月，《天中殺》的確承擔了不少壓力；但你也很少見到這樣充滿挑戰欲望的作品：在故事上，它諷喻了官僚機制與社會縮影；在人生上，它反映了世事難以求得真相的荒誕；在音樂上，它擁抱各種世俗喧囂的溝通方式；在理念上，它也的確濃縮了鴻鴻不同層次的理想與追求。
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。