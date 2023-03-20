《大嘻哈時代2》：這類的嘻哈節目，究竟對台灣嘻哈文化／音樂圈有沒有提升或幫助？

文：廢宅物語

《大嘻哈時代2》火熱上線，雖然台灣在這類型的綜藝節目上推出時間嚴重落後，《中國有嘻哈》／《新說唱》、《說唱聽我的》、《說唱新世代》、《黑怕女孩》等族繁不及備載的節目，風風火火地燒完一波熱度後，台灣才有自己的嘻哈節目。

不過晚到不等於差勁，第二季節目無論是影像或是視覺剪輯、節奏等都相當傑出，品質堪稱上等絕無言過。但如此好菜竟然在大家吃飽後才上，新鮮度與食慾必定打折。頻道訂閱人數區區十幾萬，觀看數量也少得可憐，真的非常可惜。以下先來盤點這次節目的各環節。

Photo Credit: 三立提供

1. 評審：陳星翰、迪拉胖、蔡詩芸

相較於其他的節目，《大嘻哈時代2》選擇了具備製作經驗的人當評審老師，在我看來相當不賴。擁有製作人的經驗，選擇作品的標準會更多元，指點也更實際（雖然檯面上也幾乎沒什麼指點），畢竟該節目只是給各選手一塊敲門磚，選手下舞台後的發展才是真正重點。這也是我喜歡這檔節目的地方，評審對於後輩的提攜若是更長遠的，台灣的嘻哈圈才能真正發光火熱。

星翰和迪拉都是品味獨到，劍走偏鋒、童心未泯的老頑童，在我看來由他們當評審再適合不過。蔡詩芸的部分老實講功能偏弱，大概除了唱歌的技術，和對音樂的製作經驗能提供意見外，從節目中也鮮少見他提出什麼特別的見解，對於嘻哈音樂這領域來說應該經驗不如前兩位豐富。

不過，他並沒有像某個吳姓藝人一樣，用臭臉和挑毛病為自己的無知做偽裝，還創下不少啼笑皆非的金句。總括來說，蔡詩芸的表現還算穩健討喜。

這次評審依然飽受爭議，由其是迪拉，據說被網友嗆到憂鬱，原本看起來就三高的身體飽受考驗。從迪拉孤傲又不馴的音樂品味來看完全不意外。但必須得說，從迪拉這幾年在音樂圈繳出的成績來說，還真的想不到誰有資格對他的能力說三道四；顏社簽下的每個藝人，幾乎在圈內都有高到不行的評價，然後出了圈子，跟一票流行音樂圈的人搶獎項不說還屢屢入圍。

身為如此強得不科學、叫好又叫座的廠牌主理人，你還真的沒什甚麼資格嘴他不懂音樂。就算你真的不喜歡、不認同也罷（喜好本來就是攸關個人沒有貴賤，畢竟我也沒特別喜歡夜貓組）但在這麼多有目共睹的成績下，居然有人敢講出「我希望迪拉被淘汰」這種諸如此類的狂妄發言？

就因為你喜歡的歌手被淘汰？不得不說網民的某些言論實在是讓人搖頭。嘻哈麻瓜的自信程度，往往和自己頭腦裡的音樂儲備成反比，聽了幾首在服飾店裡放的嘻哈音樂，就膨脹到覺得自己具備了足以質疑專業並羞辱他人的資格，每每看到都是很好的自我警惕。

Photo Credit: 三立、MTV提供 左起：迪拉胖、蔡詩芸、陳星翰

2. 選手

此批選手可看性還算高，給一個不負責任的喜好列表，志在推廣不在比較。

阿法／鐵巨人／Gummy B／RPG／趙翊帆／王水源／阿夫／REX／Sheng Tai（這個建議直接去聽作品，比賽表現平平）／Youngboy Melody／芮沙／小卡比／神經元

3. 主持

美麗和阿達，賀瓏跟嗩吶，這次用了和過去截然不同的模式，四位主持各司其職氛圍融洽，充分為比賽可看性加分不少。

4. 節目視覺呈現

這次視覺設計是我覺得最驚豔的，色調、主視覺、動畫、燈光舞台、主持人服裝等等，採用尼克隊藍橘配色，選用素材街頭感十足，觀感絲毫不俗豔；每個選手出場都宛如巨星駕到一般，有別於上一季略顯塑料感的搭景。

5. 賽制

賽制基本上就是個沒有人會滿意的環節，因為大家的標準都一樣，喜歡的歌手能晉級就是好賽制，把喜歡的歌手淘汰掉就是爛賽制。就這樣。

開玩笑的，這次的賽制到目前而言都挺不錯，要訂製這類節目的賽制其實相當困難，除了適者生存之外更要考慮可看性。但這次比賽環節我覺得還算拿捏的不錯，雖然強強對決必有遺珠，救人性命必有私心，但製造爭議也是節目的樂趣所在。

據製作謝乾乾說，後面會有一個更恐怖的機制，讓隊伍彼此競爭，贏的人可以選擇把對面的選手淘汰掉。但對此我深表懷疑，如果對手為了晉級把強的先踢掉，那可看性不就？

個人覺得，如果設計成贏家能把對面強的敵手挖來然後把弱的剔掉，感覺不僅暴力又能保持可看性。不過這也是我的假想，實際看節目後面再說。

以上就是我對個節目環節的簡短評價。最後我想來聊一個重要的問題。

這類的嘻哈節目，究竟對台灣嘻哈文化／音樂圈有沒有提升或幫助？一向傲嬌又保持真實的嘻哈音樂走入主流，資本的介入會不會讓嘻哈音樂的某些底蘊變質？

這大概是過去網民和音樂人們持續反思討論的問題，一直以來靈魂與麵包的權衡是藝術家們無法逃避的現實問題。若以節目來說，我自然是非常支持這類節目的出現，許多網路宅錄歌手若把握好機會，未來能不能實現靠音樂吃飯的夢想就看這一齣。但我們也必須正視／分析這類節目的帶來的優缺點。

Photo Credit: 三立、MTV提供

誰不想被看見、被喜歡？

中文嘻哈這幾年能走入主流圈，除了跟嘻哈節目大火之外，更和嘻哈音樂逐漸與流行音樂結合有直接關係。開門見山的說，在台灣嘻哈市場能被大多數人接受的，多半還是趨近具備流行音樂風格元素的類型。

旋律性強、洗腦、使用流行音樂常用的那幾種和弦，甚至聽起來就是你過去愛聽的芭樂歌（沒有貶義，我也愛聽芭樂歌）加上饒舌的那種，諸如爾宣、俊碩、滿舒克、小陸、Juice boy之流（一樣沒有貶義，鍵盤收起來）。

此類通常還是大眾第一時間對嘻哈的印象，也是一般人初嚐嘻哈音樂的開胃菜。再次聲明喜好沒有貴賤，嘻哈的起源也並不高級，但我得說，有許多超乎常人理解，但實則充滿顛覆性的作品，至今仍是黯淡的流連在網路深海裡，這類作品若你不具備對嘻哈音樂一定程度的認識和口味，無倫是精神層次上還是音樂特色上，是非常難理解這類作品的價值的。