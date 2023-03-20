《大嘻哈時代2》：這類的嘻哈節目，究竟對台灣嘻哈文化／音樂圈有沒有提升或幫助？
我們想讓你知道的是
《大嘻哈時代2》無論是影像或是視覺剪輯、節奏等都相當傑出，品質堪稱上等絕無言過。但如此好菜竟然在大家吃飽後才上，新鮮度與食慾必定打折。頻道訂閱人數區區十幾萬，觀看數量也少得可憐，真的非常可惜。以下先來盤點這次節目的各環節。
文：廢宅物語
《大嘻哈時代2》火熱上線，雖然台灣在這類型的綜藝節目上推出時間嚴重落後，《中國有嘻哈》／《新說唱》、《說唱聽我的》、《說唱新世代》、《黑怕女孩》等族繁不及備載的節目，風風火火地燒完一波熱度後，台灣才有自己的嘻哈節目。
不過晚到不等於差勁，第二季節目無論是影像或是視覺剪輯、節奏等都相當傑出，品質堪稱上等絕無言過。但如此好菜竟然在大家吃飽後才上，新鮮度與食慾必定打折。頻道訂閱人數區區十幾萬，觀看數量也少得可憐，真的非常可惜。以下先來盤點這次節目的各環節。
1. 評審：陳星翰、迪拉胖、蔡詩芸
相較於其他的節目，《大嘻哈時代2》選擇了具備製作經驗的人當評審老師，在我看來相當不賴。擁有製作人的經驗，選擇作品的標準會更多元，指點也更實際（雖然檯面上也幾乎沒什麼指點），畢竟該節目只是給各選手一塊敲門磚，選手下舞台後的發展才是真正重點。這也是我喜歡這檔節目的地方，評審對於後輩的提攜若是更長遠的，台灣的嘻哈圈才能真正發光火熱。
星翰和迪拉都是品味獨到，劍走偏鋒、童心未泯的老頑童，在我看來由他們當評審再適合不過。蔡詩芸的部分老實講功能偏弱，大概除了唱歌的技術，和對音樂的製作經驗能提供意見外，從節目中也鮮少見他提出什麼特別的見解，對於嘻哈音樂這領域來說應該經驗不如前兩位豐富。
不過，他並沒有像某個吳姓藝人一樣，用臭臉和挑毛病為自己的無知做偽裝，還創下不少啼笑皆非的金句。總括來說，蔡詩芸的表現還算穩健討喜。
這次評審依然飽受爭議，由其是迪拉，據說被網友嗆到憂鬱，原本看起來就三高的身體飽受考驗。從迪拉孤傲又不馴的音樂品味來看完全不意外。但必須得說，從迪拉這幾年在音樂圈繳出的成績來說，還真的想不到誰有資格對他的能力說三道四；顏社簽下的每個藝人，幾乎在圈內都有高到不行的評價，然後出了圈子，跟一票流行音樂圈的人搶獎項不說還屢屢入圍。
身為如此強得不科學、叫好又叫座的廠牌主理人，你還真的沒什甚麼資格嘴他不懂音樂。就算你真的不喜歡、不認同也罷（喜好本來就是攸關個人沒有貴賤，畢竟我也沒特別喜歡夜貓組）但在這麼多有目共睹的成績下，居然有人敢講出「我希望迪拉被淘汰」這種諸如此類的狂妄發言？
就因為你喜歡的歌手被淘汰？不得不說網民的某些言論實在是讓人搖頭。嘻哈麻瓜的自信程度，往往和自己頭腦裡的音樂儲備成反比，聽了幾首在服飾店裡放的嘻哈音樂，就膨脹到覺得自己具備了足以質疑專業並羞辱他人的資格，每每看到都是很好的自我警惕。
2. 選手
此批選手可看性還算高，給一個不負責任的喜好列表，志在推廣不在比較。
阿法／鐵巨人／Gummy B／RPG／趙翊帆／王水源／阿夫／REX／Sheng Tai（這個建議直接去聽作品，比賽表現平平）／Youngboy Melody／芮沙／小卡比／神經元
3. 主持
美麗和阿達，賀瓏跟嗩吶，這次用了和過去截然不同的模式，四位主持各司其職氛圍融洽，充分為比賽可看性加分不少。
4. 節目視覺呈現
這次視覺設計是我覺得最驚豔的，色調、主視覺、動畫、燈光舞台、主持人服裝等等，採用尼克隊藍橘配色，選用素材街頭感十足，觀感絲毫不俗豔；每個選手出場都宛如巨星駕到一般，有別於上一季略顯塑料感的搭景。
5. 賽制
賽制基本上就是個沒有人會滿意的環節，因為大家的標準都一樣，喜歡的歌手能晉級就是好賽制，把喜歡的歌手淘汰掉就是爛賽制。就這樣。
開玩笑的，這次的賽制到目前而言都挺不錯，要訂製這類節目的賽制其實相當困難，除了適者生存之外更要考慮可看性。但這次比賽環節我覺得還算拿捏的不錯，雖然強強對決必有遺珠，救人性命必有私心，但製造爭議也是節目的樂趣所在。
據製作謝乾乾說，後面會有一個更恐怖的機制，讓隊伍彼此競爭，贏的人可以選擇把對面的選手淘汰掉。但對此我深表懷疑，如果對手為了晉級把強的先踢掉，那可看性不就？
個人覺得，如果設計成贏家能把對面強的敵手挖來然後把弱的剔掉，感覺不僅暴力又能保持可看性。不過這也是我的假想，實際看節目後面再說。
以上就是我對個節目環節的簡短評價。最後我想來聊一個重要的問題。
這類的嘻哈節目，究竟對台灣嘻哈文化／音樂圈有沒有提升或幫助？一向傲嬌又保持真實的嘻哈音樂走入主流，資本的介入會不會讓嘻哈音樂的某些底蘊變質？
這大概是過去網民和音樂人們持續反思討論的問題，一直以來靈魂與麵包的權衡是藝術家們無法逃避的現實問題。若以節目來說，我自然是非常支持這類節目的出現，許多網路宅錄歌手若把握好機會，未來能不能實現靠音樂吃飯的夢想就看這一齣。但我們也必須正視／分析這類節目的帶來的優缺點。
誰不想被看見、被喜歡？
中文嘻哈這幾年能走入主流圈，除了跟嘻哈節目大火之外，更和嘻哈音樂逐漸與流行音樂結合有直接關係。開門見山的說，在台灣嘻哈市場能被大多數人接受的，多半還是趨近具備流行音樂風格元素的類型。
旋律性強、洗腦、使用流行音樂常用的那幾種和弦，甚至聽起來就是你過去愛聽的芭樂歌（沒有貶義，我也愛聽芭樂歌）加上饒舌的那種，諸如爾宣、俊碩、滿舒克、小陸、Juice boy之流（一樣沒有貶義，鍵盤收起來）。
此類通常還是大眾第一時間對嘻哈的印象，也是一般人初嚐嘻哈音樂的開胃菜。再次聲明喜好沒有貴賤，嘻哈的起源也並不高級，但我得說，有許多超乎常人理解，但實則充滿顛覆性的作品，至今仍是黯淡的流連在網路深海裡，這類作品若你不具備對嘻哈音樂一定程度的認識和口味，無倫是精神層次上還是音樂特色上，是非常難理解這類作品的價值的。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。