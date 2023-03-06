南投登山接駁車摔落邊坡釀1死7傷，「坐車比爬山累」的郡大林道路況多危險？

一輛載有7名登山客的廂型車，昨（5）日上午在前往郡大山的路上，行經南投縣信義鄉的郡大林道30K處時，車輛突然失控衝出護欄，摔落下方30公尺的邊坡。車上7名乘客分別受到輕重傷，而53歲的接駁車田姓駕駛因頭部外傷嚴重，送往竹山秀傳醫院急救無效後宣告死亡。

車輛突然熄火倒退掉入山谷

據了解，此登山團共有15人組團上山，其中一輛接駁車載了7個人先出發；《聯合報》報導，山友表示他們從信義鄉望鄉的民宿出發，由民宿業者代為接洽廂型車接駁，要去爬郡大山，然而還沒抵達郡大山的登山口，第一輛車子過30公里處後，就聽到第二輛車子突然熄火失去動力，連車帶人「倒退嚕」掉入山谷。

根據南投縣消防局的相關資訊，案發時，車內有3名輕傷的乘客自行脫困，爬上林道求援，被路過的人車發現報案，另5人雖試圖爬出車外但仍受困邊坡下方。警消上午約9時30分獲報，立即派遣第三大隊、信義、日月潭、水里、玉山、竹山、集集等分隊前往。

搜救人員於中午12：00抵達郡大林道30K車輛翻覆處，救難人員現場架設繩索垂降約30米處接觸受困5名傷者，搜救人員使用SKED及長背板將傷者接駁至林道，12：15將第一位重傷的男性患者拉至林道，於13：35救出所有受困傷患，現場傷者共計8名，1名男性OHCA（到院前呼吸心跳停止）、4名中重傷、3名輕傷。

警消表示，考量急救醫院救護量能，故分流載送傷患，分別送至竹山秀傳醫院、南投醫院及南基醫院就醫，完成此次救援任務。至於事故發生的原因還有待調查。

郡大林道的路況有多差？

郡大山為台灣百岳「八秀」之一，雖然海拔超過3000公尺，但路線簡單，一般而言只需要6-7小時就能完成來回攀登，沿途風景絕佳，可眺望玉山等，因此近年來在台灣的戶外活動熱潮中成為登山圈非常受歡迎的「入門百岳」，許多剛開始登高山的人會選擇郡大山，也因此每到了假日人潮就絡繹不絕。

而郡大山的登山口位於「郡大林道」的32K處；郡大林道起點位於台21線旁十八重溪橋左岸，後來隨著林務局的作業需求，1981年總長度已達83公里，為當時台灣最長的林道；由於郡大林道深入地質脆弱區域，經常遭受天然災害，目前僅通行至大約33K大面積崩塌地。

經由崎嶇不平的郡大林道，從海拔約600公尺，一路直上，可以抵達海拔2865公尺的登山口，讓登山的高度落差和行程時間大幅縮短；然而這段路程才32公里，車程時間卻需要將近2小時，主要就是因為郡大林道的路況不佳，也因此常被登山界稱是「坐車比爬山還累」、「先搭碰碰車再爬山」的登山路線。

郡大林道的路況有多差？1到14K的前半段有水泥鋪面，因此路況尚可，14K開始至23K為碎石路面，較適合高底盤的車輛行駛，23K處設有林務局的水里工作站望鄉分站，多數登山者會在此進行入山登記，然後繼續搭車往前；每天僅有08:00-12:00、13:00-17:00開放車輛通行。

photo credit:關鍵評論網/李秉芳

23K後的路況更接近原始山徑，路上佈滿了大小岩塊，偶爾也會發生因為輪胎被岩塊刺到而爆胎；之字型的上坡路有許多「髮夾彎」，只有四輪傳動的車較能順利行駛，轉彎的拿捏更考驗著駕駛技術。

大部分的登山者都會找當地業者協助接駁，通常在林道開始前就「換車」，或者從一開始就搭乘四輪傳動的車前往登山口，例如「得利卡」吉普車，就是多數人前往郡大山的「標準配備」，一車可乘坐7人不含駕駛，費用通常會比一般的休旅車高，也因此讓前往郡大山的接駁成本提高。

而經營郡大林道的接駁，是否為合法目前處於灰色地帶，本次發生意外，乘客要求償恐怕得面臨諸多困難，而接駁業者也將面臨爭議。

郡大林道也因為路況因此不時會封路維修，日前官方就曾宣布，為了辦理郡大林道25.9公里路基崩塌、33.2公里路基及路面改善工程，林道將於2023年3月20日至6月21日封閉施工，封閉期間人、車管制暫停開放入山，不料此次在封閉之前，就發生意外；但出事的路段目前並無崩塌的情況，因為救援短暫封閉之後，還是會按照原定計畫維修。

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核稿編輯：翁世航