《媽的多重宇宙》橫掃2023獨立精神獎最佳影片等7項大獎，獎季尾聲氣勢旺與奧斯卡近在咫尺

第95屆奧斯卡頒獎典禮，即將於台灣時間13日舉行，隨著僅剩一週左右的時間，奧斯卡之前的各大獎項也紛紛陸續開出，而上週末，備受矚目的第38屆獨立精神獎（Film Independent Spirit Awards）也公布得獎結果，也如外界預期，目前獎季大熱門《媽的多重宇宙》持續保持強勁勢頭，拿下包含最佳影片在內的7項大獎，橫掃本屆獨立精神獎的電影類別。

Photo Credit: GettyImages 《媽的多重宇宙》劇組出席第38屆獨立精神獎，由左至右：導演丹尼爾舒奈特、演員楊紫瓊、演員關繼威、演員許瑋倫、導演丹尼爾關

由獨立電影協會舉辦獨立精神獎，今年邁入第38屆，此組織旨在挖掘各種形式的視覺敘事中，並倡導創造性的獨立性，同時培養一種包容的文化。獨立電影協會支持由藝術家和觀眾組成的全球社區網絡，這些人體現了多樣性、創新性、好奇心和獨特的視野。至於獨立精神獎，則是表彰獨立電影製作人的成就。

此外，獨立電影協會也有系列計畫，包含藝術家發展計劃，為選定的作家、導演、製片人和紀錄片製片人提供平台，以及全年的交流機會——致力於培養電影行業中，傳統代表性不足的社區其才華橫溢的電影製作人的職業生涯。

至於比較特別的是，任何熱愛電影的人都能夠成為獨立電影協會的會員，無論是電影製作人、行業專業人士還是電影愛好者。年繳95美元的會費，並經過認證，就能成為此機構的「普通會員」，就能擁有獨立精神獎的投票特權、全年免費放映、電影教育和社交等活動。

看似會員結構鬆散的獨立精神獎，近年實則也已經成為奧斯卡獎季風向的前哨戰之一，雖然為了符合所謂的「獨立」，參賽的電影預算上限為3000萬美元，因此，在本屆獨立精神獎的入圍名單中，並不會看到如《阿凡達：水之道》、《捍衛戰士：獨行俠》等破億美元的大型預算製作電影，但如《媽的多重宇宙》、《塔爾》等所謂偏向影展類型的獎季電影，就有機會在此一爭高下。

近10年左右，獨立精神獎電影類別的最佳影片，也有和奧斯卡最佳影片重疊的狀況，諸如《游牧人生》、《月光下的藍色男孩》、《驚爆焦點》、《鳥人》、《自由之心》、《大藝術家》等片，皆拿下了獨立精神獎最佳影片以及奧斯卡最佳影片。雖說此獎項的投票會員不盡然與奧斯卡會員相符，但此獎項作為保持「獨立性」以及「創意性」的核心宗旨，也能從其中窺見過去一年有趣的電影片單。

值得一提的是，獨立精神獎也趕上近年的性別熱潮，將演員演員獎的性別分類拔除，改成最佳主、配角演出的獎項拔擢，此外，電影類也增設了最佳突破演出獎。

Photo Credit: Independent Spirit Awards

至於今年獨立精神獎的大贏家，便是前文提及的《媽的多重宇宙》，《媽的多重宇宙》在入圍階段就領跑此獎項，入圍最佳影片、導演、劇本、主角、配角（兩位）、突破表演以及剪輯等8項大獎，而關繼威與潔米李寇帝絲（Jamie Lee Curtis）則是在配角獎項上正面對決。

最終，配角獎由關繼威獲得，而《媽的多重宇宙》則毫無懸念地主宰本屆獨立精神獎，入圍8項大獎，最終僅潔米李寇帝絲為獲得獎項，其餘皆抱獎而歸，事實上，倘若將配角自家人對打的狀況排除，《媽的多重宇宙》在本屆獨立精神獎的獲獎率可說是百分之百。

其中最受矚目的楊紫瓊，也同樣與另一位奧斯卡熱門凱特布蘭琪（Cate Blanchett）同場競技，而楊紫瓊繼獲得演員工會獎的最佳女主角之後，再度於此戰獲得最佳主角的殊榮。楊紫瓊上台致詞時先以劇中的招牌「貝果」與團隊致敬，接著表示：「這是一個非常特別的獎項，打從我心底感謝所有人。」

接著楊紫瓊同樣感謝了製作公司A24，感謝他們相信導演與劇組，接著楊紫瓊感謝了編導組合丹尼爾關（Daniel Kwan）以及丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert），「感謝你們寫出這麼驚人的劇本，給了我機會站在這裡，被看見、被聽見，我也想將這獎項獻給所有母親，沒有我們的母親，我們都不會站在這。」

最後楊紫瓊一一唱名劇組團隊，同時也感謝了自己，表示這些人願意相信拍成這部電影的可能性。

而在最佳影片的獲獎時，先由導演丹尼爾施奈特致詞，「感謝大家，這太有意義了，我們真的非常幸運，這是一個殊榮，也謝謝劇組製作了一個瘋狂的電影，這部電影改變了我的一生。」

而後丹尼爾施奈特則將致詞時間交給製片團隊之一的王慶（Jonathan Wang），王慶除了表示能站在這裡真的非常特別之外，也一一點名、稱讚了其他入圍電影，同時感謝A24的團隊，也認為獨立電影因A24而有了不同。

最後由另一位導演丹尼爾關致詞，「 這是一個機會。當地基出現裂縫時，就是播種的最佳時機。 我們的工作不僅是適應未來，還要積極地夢想，我們想要重新書寫，我們想要工作和生活的未來。我敦促我們所有人都有遠大的夢想。 我們在這裡所做的，將向上游流動到行業的其他部分。 現在種下一些種子，就在今天。 這不僅僅是我們講的故事，而是我們如何做的。 」

最後，本屆北美獎季也即將進入尾聲，《媽的多重宇宙》在獎季後段的氣勢非常驚人，除了獨立精神獎之外，連續獲得了極具指標性意義的美國演員工會獎、製片工會獎、編劇工會獎、剪輯工會獎，從此脈絡檢視，下週揭曉的奧斯卡，入圍11項大獎的《媽的多重宇宙》，應該也有望成為典禮最大贏家。

第38屆獨立精神獎電影類別入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）