【影視推介】2023年9套令人期待的性／別小眾電影劇集

撰文：Jeffrey｜文字編輯：Cindy｜網站編輯：Natalie｜製圖：Beth

近年香港電影市場回勇不少，大收旺場的本地製作多了，筆者身為香港人自然感到自豪，無奈今年的港產片少有觸及性／別小眾議題，大家想看性／別小眾新片的話，還是要期待一下外地製作。2023年剛開始，到底今年有甚麼值得期待的性／別小眾電影呢？筆者特意挑選了5套風格和片種截然不同的作品，從靈異題材喜劇到西部片都有，更「同場加映」多推薦4套外國電視劇，相信不同口味的香港觀眾都能過足戲癮！

1. 《關於我和鬼變成家人的那件事》

2019年台灣電視劇《想見你》播出，立即成為熱話，在香港亦頗受歡迎，文質彬彬又帥氣的男主角許光漢因此為港人所認識。原來他今年亦有另一部電影上映：《關於我和鬼變成家人的那件事》是較為罕見的靈異題材同志喜劇，戲中許光漢飾演恐同的「鋼鐵直男」刑警明翰，只因誤拾地上利是，就被迫與死去的男同志毛毛冥婚；另一男主角則是憑《六弄咖啡館》榮獲金馬獎「最佳男配角」的林柏宏，飾演毛毛，原本已經到了和男友談婚論嫁的階段，卻突然意外身亡；女主角則是電影《返校》的女主角王淨，飾演警察子晴。為了調查出毛毛死亡的真相，明翰和靈體丈夫一同展開「鬥氣怨家」打打鬧鬧的緝兇之旅。

圖片來源：金盞花大影業 因《想見你》而爆紅的許光漢（左）今次飾演身材健碩的直男刑警，對同性戀有偏見，卻撞上林柏宏（右）演的gay鬼。

《關於我和鬼變成家人的那件事》是笑與淚交織的故事，又不乏動作、飛車追逐等場面，驟眼看來只是商業味濃的搞笑警匪鬼片，但加入了台灣民間信仰習俗、同志元素和女性在男性主導警界中力爭上游的情節，新鮮感即時提升不少，更獲2022年金馬影展安排作閉幕電影，令人非常期待！

圖片來源：金盞花大影業 《關》是較罕見的靈異題材同志喜劇，冥婚情節展示了台灣的民間信仰習俗。

2. 《Rustin》

2008年《夏菲米克的時代》（Milk）上映，講述夏菲米克成為美國首位公開同志身份的政客，後來被暗殺，編劇Dustin Lance Black因此獲得奧斯卡「最佳編劇獎」。他今年再下一城，編寫了新片《Rustin》的劇本。同樣是傳記式電影，主角Bayard Rustin由同志演員Colman Domingo飾演。Bayard Rustin是美國黑人平權領袖馬丁路德金的顧問，專注於爭取公民權利和同志權益，反對以暴力爭取平權。他最為人津津樂道的事蹟，是與馬丁路德金合辦名為「為工作和自由向華盛頓進軍」的集會（March on Washington for Jobs and Freedom），期間馬丁路德金演講中說的「I have a dream」成為經典名句。至80年代，Bayard Rustin加入同志平權的行列，支持紐約州的《同志權利法案》（Gay Rights Bill）。

同志演員Colman Domingo（右）飾演黑人及同志平權領袖Bayard Rustin（左）。

另一個值得一提的細節，是電影由高地製作公司（Higher Ground Productions）製作，這間製作公司的創辦人是美國前總統奧巴馬與夫人米歇爾，兩人多年來亦一直支持性／別小眾平權。電影今年就會登陸Netflix，全球劇迷不用進戲院，就能欣賞這齣優秀電影。

3. 《Cassandro》

今年還有另一套同志人物傳記電影，主角是墨西哥摔角手Cassandro，由墨西哥演員Gael García Bernal飾演。這齣電影的特別之處，在於聚焦小眾中的小眾文化：墨西哥摔角界有一群選手，西班牙文稱為exótico，字面意思是「奇異」，實際是指變裝上陣的男性摔角手。主角原名Saúl Armendáriz，1988年成為專業摔角手，起初參賽時以男裝上陣，不足一年後受到另一位摔角手Babe Sharon鼓勵，開展exótico生涯，才改名為Cassandro。Exótico大多是直男，當年只有Armendáriz和Sharon是同志。電影還有當紅的波多黎各歌手Bad Bunny演出，他在現實世界也相當支持性／別小眾，拉丁同志偶像Ricky Martin還形容他「已經成為了拉丁酷兒社群的偶像」。電影會在串流平台Amazon Prime Video推出。

4. 《Strange Way of Life》

說起「西部」和「同志」，大家自然就會想起《斷背山》，原來這齣電影邀請李安出任導演前，本來是屬意由西班牙大導演艾慕杜華（Pedro Almodóvar）執導的，但後者因覺得創作會受到掣肘而婉拒。來到今年，未知是否為了圓夢，艾慕杜華將推出西部主題的同志短片，主角分別是槍手Silva和警長Jake，前者由《權力遊戲》（Game of Thrones）和《毐梟》（Narcos）男星Pedro Pascal飾演，後者則由曾獲提名奧斯卡最佳男配角獎的型男Ethan Hawke演繹。兩位主角本來是好友，但相隔25年未有見面，某天Silva騎馬穿過沙漠來找Jake，二人相見甚歡，但翌日早上Jake卻突然對Silva說前來不是為了敘舊。

關於這次的創作，導演說：「西部片是男性的片種。我能夠說的是這套短片有許多西部原素，有槍手，有牧場，有警長，但與大部份西部片不同的是對白，我認為沒有一套西部片呈現過兩個男人這樣對話。」短片預期會在5月舉行的康城電影節首映。

5. 《The Persian Version》

性／別小眾在伊斯蘭文化中仍屬敏感議題，《The Persian Version》這齣電影就看中了這種矛盾，探討一位伊朗裔女同志的故事，喜劇包裝則讓這個看似小眾的題材較易入口。電影中女兒Leila是獨立電影製作人，有七個兄弟，但母親Shirin接納不了她的同志身份，而Leila又意外懷孕。父親Ali Reza患上心臟病，在醫院等候心臟移植期間，母女卻突然鬧翻，Leila便去跟外婆Mamanjoon傾訴。Mamanjoon說：「想了解你媽媽，就寫她的故事吧。」並透露Shirin和Ali Reza當年是因為一宗醜聞才由伊朗移居至美國。隨着故事推進，Leila發現自己與母親其實有不少共通之處。這齣電影與一般描寫兩代關係的同志電影不同，正如影評人Lisa Kennedy說「電影的重點不是出櫃」。電影於辛丹斯電影節獲得「美國戲劇類觀眾大獎」。此外，導演Maryam Keshavarz本人也是雙性戀者，首部長片《Circumstance》同樣以女同志為主題，講述伊朗同志的故事。