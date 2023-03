【影視推介】2023年9套令人期待的性／別小眾電影劇集

撰文:Jeffrey|文字編輯:Cindy|網站編輯:Natalie|製圖:Beth

近年香港電影市場回勇不少,大收旺場的本地製作多了,筆者身為香港人自然感到自豪,無奈今年的港產片少有觸及性/別小眾議題,大家想看性/別小眾新片的話,還是要期待一下外地製作。2023年剛開始,到底今年有甚麼值得期待的性/別小眾電影呢?筆者特意挑選了5套風格和片種截然不同的作品,從靈異題材喜劇到西部片都有,更「同場加映」多推薦4套外國電視劇,相信不同口味的香港觀眾都能過足戲癮!

1. 《關於我和鬼變成家人的那件事》

2019年台灣電視劇《想見你》播出,立即成為熱話,在香港亦頗受歡迎,文質彬彬又帥氣的男主角許光漢因此為港人所認識。原來他今年亦有另一部電影上映:《關於我和鬼變成家人的那件事》是較為罕見的靈異題材同志喜劇,戲中許光漢飾演恐同的「鋼鐵直男」刑警明翰,只因誤拾地上利是,就被迫與死去的男同志毛毛冥婚;另一男主角則是憑《六弄咖啡館》榮獲金馬獎「最佳男配角」的林柏宏,飾演毛毛,原本已經到了和男友談婚論嫁的階段,卻突然意外身亡;女主角則是電影《返校》的女主角王淨,飾演警察子晴。為了調查出毛毛死亡的真相,明翰和靈體丈夫一同展開「鬥氣怨家」打打鬧鬧的緝兇之旅。

圖片來源:金盞花大影業 因《想見你》而爆紅的許光漢(左)今次飾演身材健碩的直男刑警,對同性戀有偏見,卻撞上林柏宏(右)演的gay鬼。

《關於我和鬼變成家人的那件事》是笑與淚交織的故事,又不乏動作、飛車追逐等場面,驟眼看來只是商業味濃的搞笑警匪鬼片,但加入了台灣民間信仰習俗、同志元素和女性在男性主導警界中力爭上游的情節,新鮮感即時提升不少,更獲2022年金馬影展安排作閉幕電影,令人非常期待!

圖片來源:金盞花大影業 《關》是較罕見的靈異題材同志喜劇,冥婚情節展示了台灣的民間信仰習俗。

2. 《Rustin》

2008年《夏菲米克的時代》(Milk)上映,講述夏菲米克成為美國首位公開同志身份的政客,後來被暗殺,編劇Dustin Lance Black因此獲得奧斯卡「最佳編劇獎」。他今年再下一城,編寫了新片《Rustin》的劇本。同樣是傳記式電影,主角Bayard Rustin由同志演員Colman Domingo飾演。Bayard Rustin是美國黑人平權領袖馬丁路德金的顧問,專注於爭取公民權利和同志權益,反對以暴力爭取平權。他最為人津津樂道的事蹟,是與馬丁路德金合辦名為「為工作和自由向華盛頓進軍」的集會(March on Washington for Jobs and Freedom),期間馬丁路德金演講中說的「I have a dream」成為經典名句。至80年代,Bayard Rustin加入同志平權的行列,支持紐約州的《同志權利法案》(Gay Rights Bill)。

同志演員Colman Domingo(右)飾演黑人及同志平權領袖Bayard Rustin(左)。

另一個值得一提的細節,是電影由高地製作公司(Higher Ground Productions)製作,這間製作公司的創辦人是美國前總統奧巴馬與夫人米歇爾,兩人多年來亦一直支持性/別小眾平權。電影今年就會登陸Netflix,全球劇迷不用進戲院,就能欣賞這齣優秀電影。

3. 《Cassandro》

今年還有另一套同志人物傳記電影,主角是墨西哥摔角手Cassandro,由墨西哥演員Gael García Bernal飾演。這齣電影的特別之處,在於聚焦小眾中的小眾文化:墨西哥摔角界有一群選手,西班牙文稱為exótico,字面意思是「奇異」,實際是指變裝上陣的男性摔角手。主角原名Saúl Armendáriz,1988年成為專業摔角手,起初參賽時以男裝上陣,不足一年後受到另一位摔角手Babe Sharon鼓勵,開展exótico生涯,才改名為Cassandro。Exótico大多是直男,當年只有Armendáriz和Sharon是同志。電影還有當紅的波多黎各歌手Bad Bunny演出,他在現實世界也相當支持性/別小眾,拉丁同志偶像Ricky Martin還形容他「已經成為了拉丁酷兒社群的偶像」。電影會在串流平台Amazon Prime Video推出。

4. 《Strange Way of Life》

說起「西部」和「同志」,大家自然就會想起《斷背山》,原來這齣電影邀請李安出任導演前,本來是屬意由西班牙大導演艾慕杜華(Pedro Almodóvar)執導的,但後者因覺得創作會受到掣肘而婉拒。來到今年,未知是否為了圓夢,艾慕杜華將推出西部主題的同志短片,主角分別是槍手Silva和警長Jake,前者由《權力遊戲》(Game of Thrones)和《毐梟》(Narcos)男星Pedro Pascal飾演,後者則由曾獲提名奧斯卡最佳男配角獎的型男Ethan Hawke演繹。兩位主角本來是好友,但相隔25年未有見面,某天Silva騎馬穿過沙漠來找Jake,二人相見甚歡,但翌日早上Jake卻突然對Silva說前來不是為了敘舊。

關於這次的創作,導演說:「西部片是男性的片種。我能夠說的是這套短片有許多西部原素,有槍手,有牧場,有警長,但與大部份西部片不同的是對白,我認為沒有一套西部片呈現過兩個男人這樣對話。」短片預期會在5月舉行的康城電影節首映。

5. 《The Persian Version》

性/別小眾在伊斯蘭文化中仍屬敏感議題,《The Persian Version》這齣電影就看中了這種矛盾,探討一位伊朗裔女同志的故事,喜劇包裝則讓這個看似小眾的題材較易入口。電影中女兒Leila是獨立電影製作人,有七個兄弟,但母親Shirin接納不了她的同志身份,而Leila又意外懷孕。父親Ali Reza患上心臟病,在醫院等候心臟移植期間,母女卻突然鬧翻,Leila便去跟外婆Mamanjoon傾訴。Mamanjoon說:「想了解你媽媽,就寫她的故事吧。」並透露Shirin和Ali Reza當年是因為一宗醜聞才由伊朗移居至美國。隨着故事推進,Leila發現自己與母親其實有不少共通之處。這齣電影與一般描寫兩代關係的同志電影不同,正如影評人Lisa Kennedy說「電影的重點不是出櫃」。電影於辛丹斯電影節獲得「美國戲劇類觀眾大獎」。此外,導演Maryam Keshavarz本人也是雙性戀者,首部長片《Circumstance》同樣以女同志為主題,講述伊朗同志的故事。