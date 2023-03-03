2023世界肥胖地圖：12年後肥胖人口將過半，對世界經濟衝擊與Covid相當
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世界肥胖聯盟在「世界肥胖日」前夕公布了2023年度的肥胖地圖（Atlas）報告，指出若依照現行的趨勢，時至2035年，世界將有超過一半的人有超重或肥胖問題，且會帶來宛如2020年Covid-19對世界經濟帶來的衝擊。諷刺的是，經濟愈弱勢的國家，愈難以防範。
「世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）」在2日發表了最新調查報告，該報告指出，如果各國在肥胖問題上沒有進一步措施，時至2035年，全球將有一半的人口將超重或肥胖，且對於經濟的影響幅度將超過4兆美元。
經濟影響
世界肥胖聯盟發布的《2023年世界肥胖地圖》預測，12年後，過重（Overweight）和肥胖（Obesity）對全球經濟的影響將達到每年4.32兆美元，這個數字佔目前全球GDP的3%，且與Covid-19在2020年對世界經濟帶來的衝擊相當。
依照世界衛生組織（World Health Organization, WHO）定義，身體質量指數（body mass index, BMI）大於25kg/m2以上為過重（overweight），大於30kg/m2以上為肥胖（obesity）。
世界肥胖聯盟警告，如果成長的趨勢不變，全球在2035年會有超過一半的人（約40億人）有過重問題，四分之一人有肥胖問題。而在今日，這一比例僅為七分之一。
這些新數據代表了當前肥胖人口的顯著增加，並使世界肥胖聯盟更加緊迫地呼籲全球共同製定國家肥胖行動計劃。
兒童肥胖
然而，肥胖不只是成年人的煩惱，依報告中所述，在經過12年之後，兒童肥胖人數可能比2020年增加一倍以上。預計男童的總得病數將達到2.08億，女孩的得病數新增幅度更達到超過一倍的125%，總得病數預估達1.75億，顯示出兒童的患病率上升速度快於成人。
世界肥胖聯盟指出，除非採取比現今更具體的防治措施，否則12年內將有超過15億成年人和近4億兒童患有肥胖症。
世界肥胖聯盟主席路易絲・鮑爾（Louise Baur）教授說，「今年的肥胖地圖明確警告，如果今天未能解決肥胖問題，我們將面臨未來受到嚴重影響的風險。尤其令人擔憂的是，兒童和青少年的肥胖率上升最快。」
「世界各地的政府和決策者需要盡其所能避免將健康、社會和經濟成本轉嫁給年輕一代。這意味著各國須將注意力放到導致肥胖的系統和根本因素，並積極讓年輕人參與解決方案。如果我們現在一起行動，我們就有機會在未來幫助數十億人。」鮑爾教授這麼認為。
低收入國家肥胖危機
肥胖通常被視為高收入國家的一個問題，這些國家的肥胖率普遍較高。然而，該報告顯示，低收入和中低收入國家的肥胖水平上升最快，而這些國家往往最無力應對肥胖及其後果。
為了瞭解各國對於肥胖防治工作的準備，該報告將183個國家的肥胖NCD（慢性病）防治準備排名。該排名系統首次在2022 Atlas（肥胖地圖）中引入，將各國當前衛生系統對慢性非傳染性疾病的反應，及其對實施肥胖預防政策的承諾納入排名考量。
該報告顯示，因各國收入水平和地理區域不同，呈現出的肥胖防治準備情況存在顯著差異。例如，低收入國家的平均準備排名僅為154/183，而高收入國家為29/183。且政策、資金準備最充分的10個國家全部位於歐洲，而排名最低的10個國家中有8個位於非洲地區。
到了2035年，僅計算低收入和中低收入國家，每年超重和肥胖的經濟影響估計就超過3700億美元。
世界肥胖聯盟科學主任瑞秋・傑克森-里奇（Rachel Jackson-Leach）說：「如果我們現在不採取行動，我們將在未來10年看到肥胖患病率顯著增加。增長最快的將出現在低收入和中低收入國家，那裡資源稀缺和準備不足的情況屆時更是雪上加霜，對肥胖人群的負面影響最大。」
緊急呼籲各國訂定行動計畫
2023年3月6日，Atlas肥胖地圖報告的發布將以「改變觀點，推進國家行動」為宗旨。Atlas肥胖地圖報告討論了國家行動計劃和全民健康覆蓋，對於幫助各國實施2022年通過的新的世衛組織肥胖預防和管理建議的重要性。
世界肥胖聯合會執行長蘿森（Johanna Ralston）說：「讓我們明確一點，肥胖對經濟的影響不是患有這種疾病的個人的錯。這是政府高層未能提供我們所有人過上幸福、健康生活所需的環境、醫療保健、食品和支持系統的結果。」
蘿森進一步呼籲：「解決這些問題在很多方面對數十億人來說都是有價值的。我們再也不能忽視肥胖率的上升。我們希望這份最新肥胖地圖的調查結果，能夠說服政策制定者和民間社會採取行動並做出具體承諾，以改變他們所在地區。」
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核稿編輯：楊士範
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料