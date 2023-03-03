2023世界肥胖地圖：12年後肥胖人口將過半，對世界經濟衝擊與Covid相當

「世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）」在2日發表了最新調查報告，該報告指出，如果各國在肥胖問題上沒有進一步措施，時至2035年，全球將有一半的人口將超重或肥胖，且對於經濟的影響幅度將超過4兆美元。

經濟影響

世界肥胖聯盟發布的《2023年世界肥胖地圖》預測，12年後，過重（Overweight）和肥胖（Obesity）對全球經濟的影響將達到每年4.32兆美元，這個數字佔目前全球GDP的3%，且與Covid-19在2020年對世界經濟帶來的衝擊相當。

依照世界衛生組織（World Health Organization, WHO）定義，身體質量指數（body mass index, BMI）大於25kg/m2以上為過重（overweight），大於30kg/m2以上為肥胖（obesity）。

世界肥胖聯盟警告，如果成長的趨勢不變，全球在2035年會有超過一半的人（約40億人）有過重問題，四分之一人有肥胖問題。而在今日，這一比例僅為七分之一。

這些新數據代表了當前肥胖人口的顯著增加，並使世界肥胖聯盟更加緊迫地呼籲全球共同製定國家肥胖行動計劃。

兒童肥胖

然而，肥胖不只是成年人的煩惱，依報告中所述，在經過12年之後，兒童肥胖人數可能比2020年增加一倍以上。預計男童的總得病數將達到2.08億，女孩的得病數新增幅度更達到超過一倍的125%，總得病數預估達1.75億，顯示出兒童的患病率上升速度快於成人。

世界肥胖聯盟指出，除非採取比現今更具體的防治措施，否則12年內將有超過15億成年人和近4億兒童患有肥胖症。

世界肥胖聯盟主席路易絲・鮑爾（Louise Baur）教授說，「今年的肥胖地圖明確警告，如果今天未能解決肥胖問題，我們將面臨未來受到嚴重影響的風險。尤其令人擔憂的是，兒童和青少年的肥胖率上升最快。」

「世界各地的政府和決策者需要盡其所能避免將健康、社會和經濟成本轉嫁給年輕一代。這意味著各國須將注意力放到導致肥胖的系統和根本因素，並積極讓年輕人參與解決方案。如果我們現在一起行動，我們就有機會在未來幫助數十億人。」鮑爾教授這麼認為。

低收入國家肥胖危機

肥胖通常被視為高收入國家的一個問題，這些國家的肥胖率普遍較高。然而，該報告顯示，低收入和中低收入國家的肥胖水平上升最快，而這些國家往往最無力應對肥胖及其後果。

為了瞭解各國對於肥胖防治工作的準備，該報告將183個國家的肥胖NCD（慢性病）防治準備排名。該排名系統首次在2022 Atlas（肥胖地圖）中引入，將各國當前衛生系統對慢性非傳染性疾病的反應，及其對實施肥胖預防政策的承諾納入排名考量。

該報告顯示，因各國收入水平和地理區域不同，呈現出的肥胖防治準備情況存在顯著差異。例如，低收入國家的平均準備排名僅為154/183，而高收入國家為29/183。且政策、資金準備最充分的10個國家全部位於歐洲，而排名最低的10個國家中有8個位於非洲地區。

到了2035年，僅計算低收入和中低收入國家，每年超重和肥胖的經濟影響估計就超過3700億美元。

世界肥胖聯盟科學主任瑞秋・傑克森-里奇（Rachel Jackson-Leach）說：「如果我們現在不採取行動，我們將在未來10年看到肥胖患病率顯著增加。增長最快的將出現在低收入和中低收入國家，那裡資源稀缺和準備不足的情況屆時更是雪上加霜，對肥胖人群的負面影響最大。」

緊急呼籲各國訂定行動計畫

2023年3月6日，Atlas肥胖地圖報告的發布將以「改變觀點，推進國家行動」為宗旨。Atlas肥胖地圖報告討論了國家行動計劃和全民健康覆蓋，對於幫助各國實施2022年通過的新的世衛組織肥胖預防和管理建議的重要性。

世界肥胖聯合會執行長蘿森（Johanna Ralston）說：「讓我們明確一點，肥胖對經濟的影響不是患有這種疾病的個人的錯。這是政府高層未能提供我們所有人過上幸福、健康生活所需的環境、醫療保健、食品和支持系統的結果。」

蘿森進一步呼籲：「解決這些問題在很多方面對數十億人來說都是有價值的。我們再也不能忽視肥胖率的上升。我們希望這份最新肥胖地圖的調查結果，能夠說服政策制定者和民間社會採取行動並做出具體承諾，以改變他們所在地區。」

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核稿編輯：楊士範