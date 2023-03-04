TNL+ 2023/03/04,
動物

研究發現未知腦波振幅，有助解答章魚為何具有超越脊椎動物的高級認知能力

研究發現未知腦波振幅，有助解答章魚為何具有超越脊椎動物的高級認知能力
Photo Credit: GettyImages

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長期以來，章魚所展現的認知複雜性與其生物機制，一直是科學家亟欲深究的謎團之一；沖繩科學技術大學院大學（OIST）近期透過麻醉方式將監測儀器植入章魚體內，成功捕捉到自由活動時的章魚大腦活動，該研究成為未來研究章魚行為與學習能力的重要進展。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《Neuroscience news》報導指出，科學研究團隊已成功在章魚腦內設置電導體與追蹤器，紀錄其自由移動時所呈現的腦波畫面；此創舉將有助學界推動與章魚行為及認知能力等更深入的相關研究。該研究已在今（2023）年2月發布於《當代生物學》期刊。

章魚四肢靈活，具超越脊椎動物的高級認知能力

此項研究計畫以章魚作為實驗對象，沖繩科學技術大學院大學（OIST）物理與生物學部門的研究員他瑪・葛尼克（Tamar Gutnick）博士解釋道，章魚有巨型的大腦、特殊的身軀，也展現了超越其他脊椎動物的高級認知能力。若想理解大腦運作的方式，章魚是與哺乳類動物相比之下最適合的研究選擇。

而《Science alert》也指出，章魚是智商高且具有好奇心的生物。此外，它們擁有八隻沒有骨頭的手臂，不僅具良好的機動性，甚至在肢體操縱和伸展技能方面都完勝動物界的其他生物。

經《Discover》報導，科學家至今仍試圖透過不同生物機制解釋章魚的認知複雜性。於2022年11月發布的一則研究顯示，章魚的大腦含有異常大量的非編碼微小RNA分子，主要用於調節基因和構建蛋白質。

來自加拿大萊斯布里奇大學（University of Lethbridge）的珍妮弗・馬瑟（Jennifer Mather）教授針對章魚大腦為何如此發達的原因提供解釋方向：章魚沒有外骨骼、脊椎等保護重要器官的支架，且章魚嚐起來的味道不難吃，因此也非透過如此機制躲避天敵。珍妮弗認為，由此可見章魚是透過智慧生存下來的。

追蹤器易被章魚拔除，研究人員將儀器藏至章魚體內

綜合《Neuroscience news》與《Science Alert》指出，測量章魚的腦波狀況是一大工程。不同於其他脊椎動物，章魚的身軀柔軟，且因沒有顱骨而無法將設量儀器固定在頭上。葛尼克博士說明，章魚有著八隻有力且靈活的手臂，可輕易碰觸身體的不同部位，若試圖將電線連接在章魚身上也會馬上被扯下。

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