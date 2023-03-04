ChatGPT、Midjourney大熱，我們都是AI無產階級

今時今日，不寫ChatGPT，是跟流量和演算法過不去；不寫AI，都不好意思跟人家說自己是科技作者了。偏偏我上一次寫AI已經是2020年，人肉AI除外。沒有蹭熱度除了因為已經很多人寫過，而我認識不夠深入提不出更多洞見，也因為相對於提升生產效率，我更在乎改善生產關係。

先讓我們來個思想實驗：如果必須在兩條路徑裡面二選一，好讓全人類吃得飽穿得暖，你會選擇提升整體經濟，還是減少貧富不均？

1985年鄧小平說要「讓一部分人先富起來」，言下之意就是要走路徑一，36年後的2021年，習近平提出共同富裕，大意就是更強調路徑二。國際間共產實驗失敗後，大部分人主張提升整體經濟，然後透過徵稅和社會福利等方法照顧窮人，寧要發達社會的窮人，不要蕭條經濟的中產。

我無意說以上思路不對，但我想指出的是，以上邏輯是基於全球整體糧食及其他資源供應低於或略高於整體需求的前設。如果科技已經發達到，總體生產力遠遠超過全球人口所需呢？那麼我們可以合理推論，即使生產力不再急速提升，只要能把資源分配得公平一些，或者更準確地說，更公義一些，其實已經足以養活全球七十億人。

先進國家早就在談論甚至嘗試實踐全民基本收入（universal basic income, UBI），AI發展一日千里，全球生產力遠超總體所需的日子就算還沒到來，亦不遠矣。但關鍵是，到了那天，世界的財富有多集中，貧窮有多普遍。

AI提升生產效率

一直以來，掌握生產工具就能在生產關係中立於不敗之地，最核心的生產工具除了土地是恆久不變，還有從工業革命以降的蒸汽機到後來的石油，再到近代的資訊科技，再然後，就是數據（data）了。AI，恰恰是資訊科技和數據的揉合，以前者為機器，後者為燃料。也因此，數據常被視為AI時代的石油。

Artificial Intelligence雖然字面上是人工智慧，但嚴格意義上是機器學習（machine learning），即一套讓機器透過接觸大量數據而自行找出箇中邏輯的方法。

用戶只要把需求定義清楚，程式員就能開發出解決問題的程式。寫程式，說白了就是一個「IFTTT」的過程：IF This Then That。要是沒法開發出來，往往不是因為程式員技術能力不濟，而是用戶沒能力把需求定義清楚。

「把這一萬張照片中的狗找出來」這種老闆自以為很明確的需求，對於電腦來說一點都不清晰，因為何謂狗，老闆完全沒有定義。老闆可能並非泛泛之輩，但就是沒能力說清楚怎樣辨別一條狗，只是下屬倚靠個人能力作判斷而已。這分判斷力，就是人類的「智慧」。

我們小時候學懂「人禽之辨」，學會貓和狗之間的分別，雖然或多或少是由父母和老師教導，但必須以自己的智慧去找出所有貓狗的共通點，因為他們的描述無論多清晰，都遠不足以用「IFTTT」的方式讓不具智慧的電腦分辨貓狗。

對於這類沒法說清需求的工作，現今的科技只能透過機器學習處理，承上例，即透過提供極大量的例子，讓機器自己找出辨別一頭狗的方法，就是所謂的「人工智慧」。過程中所需的素材就是我們每天上傳到Instagram的狗狗照，在描述加上#dog，留言「狗狗很可愛 🐶」，和在reCAPTCHA判別出狗狗的日常工夫。

AI近年極速發展，是大數據加上晶片指數式改良的結果。唯有掌握超大量數據和算力，才能透過各種模型讓機器學懂做某一件特定的事情，例如下圍棋和現時最受關注的自動聊天。

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生產關係：種瓜得瓜，種iPhone得個桔

AI提升生產效率是擺在眼前的事實，但區塊鏈跟生產關係有何關係，甚至生產關係所指為何，都需要進一步說明。

生產關係是馬克思學說的概念。馬克思認為，人類為了生活，必須跟社會互動，生產、購買食物、貨物和服務。所謂生產關係，泛指在生產過程中個人擁有甚麼工具，扮演甚麼角色，獲得多少分配等等。

以人話說，你上班日夜做到冇停手，得到一分僅夠糊口的工資，上司指指點點，工資卻比你高一倍，這是生產關係。上司的上司的上司是CEO，工資是你的一百倍，公司需要減省成本時，不是下調自己的工資而是裁掉你和你上司，帶動股價大升，賺得大額獎金，這也是生產關係。公司背後的大老闆當初想到點子申請了專利，早就退休並且持續賺取比CEO更高的報酬，這又是生產關係。

富士康的工人夜以繼日組裝iPhone，但不持有蘋果的股票，不擁有各項技術專利，不掌握iPhone的生產方法，更買不起iPhone，這就是近代生產關係最典型的體現。種瓜得瓜，組裝iPhone，卻不會賺得iPhone。

過往父母總是著我們用功讀書，出人頭地。從馬克思學說的角度分析，是因為用功讀書有助掌握生產工具，在生產關係中佔據有利位置，不致被科技取代。

今天，我們驚覺被父母害慘了，苦讀二十年書，畢生所學竟然按一個鍵就能請AI代勞。早知結果何必當初，還是當建築工人比較好，至少暫時還不擔心被AI取代。

區塊鏈改善生產關係

AI是為了提升生產效率，區塊鏈則更著眼於改善生產關係。

生產關係德語原為Produktionsverhältnisse，當中的Verhältnis既解作關係，也解作佔比、比例，正好區塊鏈的強項就是記錄這些概念。當用於DAO分散式自治組織，區塊鏈亦賦權予持分者，讓每個人都能參與共同體的治理，分配利益。