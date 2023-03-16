KK《5000天後的世界》：25年以內，科技四巨頭GAFA將被取代
我們想讓你知道的是
日本科技記者大野和基和服部桂訪問凱文・凱利對於5000天後的想法，整理成這本科技預測。KK預測人工智慧、擴增實境、加密貨幣將成為未來引領潮流的關鍵，糧食、交通、金融、能源與教育等領域也將迎來革命性的變動。
文：凱文・凱利（Kevin Kelly）、大野和基（Kazumoto Ohno）、服部桂（Katsura Hattori）
【科技四巨頭沒落以後的世界】
二十五年以內，科技四巨頭將被取代
創立Amazon的傑夫．貝佐斯曾說，「亞馬遜有朝一日會倒閉」。科技四巨頭約莫二十五年內會被取代，不再像現在氣勢如虹，龍頭寶座將拱手讓人。只不過，還要過一百年才會退出市場吧？雖然西爾斯百貨公司破產了，其後被收購，也依然尚未退出歷史舞台。西爾斯約二十年前已經非百貨業龍頭了，不過一直留在市場內。
有鑑於此，雖然我認為Amazon會一直存續到二十年後，進入下個世紀之前或許就消失無蹤了。由於那是巨大無比的企業，因此唯有一部分伺服器將被保留下來。
Facebook只有一個實體，因此其地位搖搖欲墜吧？而Google由於太普及了，我不認為會消失。不過縱使Google現在的搜尋功能被保留下來，擴充實境中的搜尋功能或許將由其他企業一肩扛起。總之在一、兩代之內，科技四巨頭的地位將拱手讓人吧？
除了Amazon，另外三間企業沒有聘僱許多員工。這種做法的公司，每個員工都是高收入，這種狀態會持續下去，也將逐漸成長吧？也有人說，如奇異公司產生雇用機會，是大企業的義務，是件好事，但我覺得正好相反。雇用需求不用供過於求。
機會隨處可見，各種形式的雇用型態都是有可能的，因此一間企業旗下有許多員工並非上上之策。人員一多，就變得難以改變企業文化，每個人獲得的利益就會逐漸下降，因此我認為減少員工也是不錯的做法。
現在，成長茁壯宛如詛咒本身般，社會潮流反對變得巨大。不過我的想法不同。在網路上，龐大的現象極其自然，愈龐大則愈能幫助他人。倘若維持現狀不變，也挺令人傷腦筋的。
大企業會被將來茁壯的公司取代，那間公司又被下一間公司取代。不過在這些公司支配的期間，將形成有益於消費者和開發者等相關人士的環境。
況且正因為巨大，也擁有可能性。假如想前往月球，得在巨大的體系下製造大型火箭才行。建設太空站或者防止地球暖化，也必須建設大型設施。因此最近「反對巨大化」的潮流是不對的，缺乏大組織的幫助，就無法擬定更宏大的計畫和更加遠大的目標。
這種大組織以人類的力量支撐，必須成為可維持環境學或生態學的優良組織。大組織可成為好組織，亦可能成為差勁的組織。
對於科技四巨頭的規範毫無意義
如我方才所述，巨大科技企業壟斷被視為問題，而對於這些企業，以後的規範和限制似乎會更加嚴格。不過，許多人沒有察覺，然而規範大企業的結果，反而更加強化他們的力量了。結果，競爭企業變得無法予以抗衡。這是因為雖然大企業能夠負擔因規範而產生的成本，不過小公司無法這麼做。
規範對消費者而言是件好事，不過對競爭企業沒有好處。日後數位業界的規範會被強化，然而結果僅讓大企業勢力茁壯，無法抑止他們。
規範對新創企業打擊重大。譬如為了應付歐盟的GDPR（歐盟的通用資料保護規範）會耗費極大成本，企業不會積極應對。不過Facebook或Google有充足的資金，因此可以支付遵守規範的金額，屹立不搖。另一方面，對於新創公司是無法負荷的沉重負擔，競爭力會被削弱。
意即，在競爭這件事中，可說規範反而會讓壟斷狀態更加惡化。至今為止，擔憂的事情為壟斷狀態會導致產品價格之類的提升，損害消費者權益，不過現在的壟斷狀態，由於網際網路效果，不會危害到消費者。相對的，所有物品變便宜，消費者可獲得好處。現在壟斷狀態下令人掛念的問題並非消費者，而是競爭，規範其實讓競爭狀態更加惡化。
規範是為了讓一切變得公平而制定的，主要是為了保障消費者。原本應為促進競爭而訂定的規範，在這種問題上卻顯得模糊不清。
確實，或許有某種創新規範可以保證競爭條件也說不定。一九七○年代議論紛紛、全球最大的電話公司AT&T的拆分，原本是為了提升競爭而做的，實際上這個決定可說促進了競爭。
轉換電信公司可保留電話號碼的電話號碼可攜服務，也是為了促進競爭。只要其他電信公司提供的服務也能使用自己的電話號碼的話，就能簡單更換手機電信公司。因為以前必須更換電話號碼，因此沒有人會換到其他電信業者，而這種規範則讓新的競爭誕生了。
因此，有些規範確實能夠幫助競爭。不過，至少在美國，壟斷這種思維是適用於消費者的。因此我們必須轉換發想，思考競爭本身帶來的壞處呢。也就是說，得重新定義壟斷這個詞。
然而，美國法務部對於數位業界市場，開始調查Facebook、Google、Amazon等是否做出違反競爭狀態的行動。政府關於競爭法的行動總是慢一拍呢。政府是在無可挽回才第一次展開行動。也就是說，事到如今已經不需要出手干涉了。
現在發生的壟斷是暫時性的現象。由於新科技擴增實境出現了，因此不會發生太久吧。雖然現在發生「自然壟斷」（比起多間企業生產，一間企業生產要更有效率的場合，會自然發生壟斷），卻不會長久下去。而一般而言，美國政府產生興趣，都是在尖峰期過後呢。
下一個趨勢開始發生，驅逐統治上一代的東西，如智慧型手機般的產品取代占據了新時代的位置，要花個十年。微軟和AT&T的動向也花費好幾十年。
Tags：
不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！