大學禁菸行不行（下）：正視無菸校園的窒礙難行，接下來我們可以怎麼做？

前兩篇文章中，我們提到了《菸害防制法》修法對於大專院校的衝擊，以及《菸害防制法》的修法沿革及無菸校園的實施狀況——新版《菸害防制法》除了無法根絕校園菸害外，更可能變相鼓勵吸食電子煙；再從歷史經驗來看，無菸校園可行嗎？答案是不行，香菸具有成癮性且大專院校吸菸人口仍舊存在、吸菸仍是有條件的合法行為。

那麼接下來我們該怎麼做呢？下文將從積極到消極等三種方式，概述應對措施及可能會遇到的課題與障礙。

校園禁菸的第一種修正方式——修法

《菸害防制法》第十八條第一項明訂各級學校、幼兒園、托嬰中心、居家式托育服務場所及其他供兒童及少年教育或活動為主要目的之場所，全面禁止吸菸。

如果要解決作者前述的問題，其實只需要將大專院校列入《菸害防制法》第十九條第一項「除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸」的場所即可，原因也很簡單——因為法規無法達到其目的，且吸菸仍是有條件的合法行為，基於20歲以上之民眾吸菸需求並減少外部性，將大專院校改規定為此。

然而可預見這樣的修正將迎來大規模的質疑聲浪——為何先前修法之時不納入管理考量？無菸校園難道淪為農地農用、不違規超速一般的「倡議用」口號嗎？

是的，就是淪為口號。

因為這幾個詞都是倡議時過於極端的口號，當現實無法配合政策修改時，本來就應該修改政策方向，不是繼續玩上有政策下有對策的貓捉老鼠遊戲，而是需要有人出面、出聲，指出新法的問題，並且敢於對抗以董氏基金會為首的倡議團體，進而促成修法。

所以校園自治團體、管理單位、相關利害關係人，需要就法規不合理之處提出議題、擴大討論、凝聚共識，直至成為一方風向得以說服社會大眾、說服民意代表促進修法。

這也是我一直支持逢甲大學加入或創立學聯團體的重要原因——因為學生權益需要由學生團體共同發聲，讓聲量足以讓社會聽見、被社會看見，直至創造討論的空間。學聯的存在本就是為了成為了促進各校交流討論、凝聚共識、精進傳承，與面對影響學生權益的社會議題、相關政策時，做出對話、交流，乃至於發聲的重要平台。

筆者也在此呼籲，台灣的大專院校自治團體——自己的權益自己救，共同發聲、點出問題，讓社會大眾正視無菸校園的窒礙難行、正視無菸校園的天馬行空、正視《菸害防制法》三讀通過後消失的「合法控管」。

校園禁菸的第二種修正方式——校外吸菸區

《菸害防制法》第十八條第一項明訂各級學校、幼兒園、托嬰中心、居家式托育服務場所及其他供兒童及少年教育或活動為主要目的之場所。那麼在校外設置吸菸區呢？在無圍牆校園的趨勢下，會不會又成為配合法規的無意義行為？

既然圈地禁菸，就應相對設置吸菸區，有些地方畫紅線區隔禁菸區「但在線外朝線內吞雲吐霧，豈不一樣的意思」，不如直接設置有圍牆之吸菸區。

筆者認為，強化吸菸設施的設置勢在必行，為避免管理爭議——應由市政府主導大專院校周邊之戶外吸菸區設置，並配合相關行政規則之修法，將吸菸區列為大專院校周邊之必要性設施，以減少其外部性，並與大專院校合作蒐集數據，劃設適當數量、適當區位之吸菸區。

以日本新宿車站為例：「因日本京都禁止路上吸菸，因此直接將吸菸區設在車站大門旁，新幹線在月台設置的吸菸室冬天更有暖氣可吹，就連公園都規劃有吸菸區。」或可為公共場所乃至大專院校借鏡。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 日本東京街道上的「吸菸者所」

但按照此作法仍有修法疑慮，根據《菸害防制法》第十九條第三項第二款所示：「吸菸區之面積不得大於該場所室外面積二分之一，且不得設於人員往來必經之處。」可見吸菸區對於法規訂定者而言仍是敬而遠之的禁忌之地。

因此，若擴大解釋大專院校附屬設施歸屬《菸害防制法》第十九條第一項第一款的為圖書館、博物館、美術館及其他文化或社會教育機構所在之室外場所，亦扼殺了此項可能（當然也包含了前述的大專院校改列十九條）。

由此亦可見《菸害防制法》第十九條仍存在瑕疵——扼殺了優化吸菸區、積極有效管理的瑕疵，於是管理者繼續畫紅線區隔禁菸區，卻無法管理線外飄向線內的煙霧瀰漫。

校園禁菸的第三種修正方式——校門口設立菸柱

「校門口設立菸柱」應該是面對史上最嚴《菸害防制法》三讀後除了無做為外最消極的方式，卻也不無問題——假日菸蒂垃圾誰要清？算誰的？滿出來的垃圾誰負責？校園圍牆外的校地算各級學校場所範圍嗎？二手煙外部性何解？

如此無奈的方式，卻也是現今《菸害防制法》下最簡單的處理方式——因為校門口的煙霧瀰漫本就可預期，而設立吸菸柱最起碼減少了菸蒂量（經本校過往吸菸區測試可減少至少三成菸蒂量）、鼓勵同學前往預設好的地點吸菸、減少未熄滅菸蒂延燒整排機車的可能、減少同學抽菸時發生交通意外的可能。

剩下的只需要釐清管理歸屬問題、設置點位選址分析，就可大致搞定。

然後呢？上述的種種問題還在。要解決？只能期待更多解決方式被提出——透過討論找出校園的最大公約數，乃至於商圈的最大公約數，找出其他因地制宜的配套方法。或是好好再修一次法，在倡議之餘，將配套措施也納入考量，而非成為一廂情願的鄉愿。

關鍵評論網提醒您：吸菸有礙健康。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航