大學禁菸行不行（下）：正視無菸校園的窒礙難行，接下來我們可以怎麼做？
我們想讓你知道的是
除了針對大專院校再修一次法或於校外設置吸菸區，最簡單消極的處理方式就是在校門口設置菸柱——反正校門口煙霧瀰漫本可預期，設立吸菸柱起碼減少了菸蒂量，這也能看出「史上最嚴菸害防制法」即使立了，也有很多解決不了的問題。
前兩篇文章中，我們提到了《菸害防制法》修法對於大專院校的衝擊，以及《菸害防制法》的修法沿革及無菸校園的實施狀況——新版《菸害防制法》除了無法根絕校園菸害外，更可能變相鼓勵吸食電子煙；再從歷史經驗來看，無菸校園可行嗎？答案是不行，香菸具有成癮性且大專院校吸菸人口仍舊存在、吸菸仍是有條件的合法行為。
那麼接下來我們該怎麼做呢？下文將從積極到消極等三種方式，概述應對措施及可能會遇到的課題與障礙。
校園禁菸的第一種修正方式——修法
《菸害防制法》第十八條第一項明訂各級學校、幼兒園、托嬰中心、居家式托育服務場所及其他供兒童及少年教育或活動為主要目的之場所，全面禁止吸菸。
如果要解決作者前述的問題，其實只需要將大專院校列入《菸害防制法》第十九條第一項「除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸」的場所即可，原因也很簡單——因為法規無法達到其目的，且吸菸仍是有條件的合法行為，基於20歲以上之民眾吸菸需求並減少外部性，將大專院校改規定為此。
然而可預見這樣的修正將迎來大規模的質疑聲浪——為何先前修法之時不納入管理考量？無菸校園難道淪為農地農用、不違規超速一般的「倡議用」口號嗎？
是的，就是淪為口號。
因為這幾個詞都是倡議時過於極端的口號，當現實無法配合政策修改時，本來就應該修改政策方向，不是繼續玩上有政策下有對策的貓捉老鼠遊戲，而是需要有人出面、出聲，指出新法的問題，並且敢於對抗以董氏基金會為首的倡議團體，進而促成修法。
所以校園自治團體、管理單位、相關利害關係人，需要就法規不合理之處提出議題、擴大討論、凝聚共識，直至成為一方風向得以說服社會大眾、說服民意代表促進修法。
這也是我一直支持逢甲大學加入或創立學聯團體的重要原因——因為學生權益需要由學生團體共同發聲，讓聲量足以讓社會聽見、被社會看見，直至創造討論的空間。學聯的存在本就是為了成為了促進各校交流討論、凝聚共識、精進傳承，與面對影響學生權益的社會議題、相關政策時，做出對話、交流，乃至於發聲的重要平台。
筆者也在此呼籲，台灣的大專院校自治團體——自己的權益自己救，共同發聲、點出問題，讓社會大眾正視無菸校園的窒礙難行、正視無菸校園的天馬行空、正視《菸害防制法》三讀通過後消失的「合法控管」。
校園禁菸的第二種修正方式——校外吸菸區
《菸害防制法》第十八條第一項明訂各級學校、幼兒園、托嬰中心、居家式托育服務場所及其他供兒童及少年教育或活動為主要目的之場所。那麼在校外設置吸菸區呢？在無圍牆校園的趨勢下，會不會又成為配合法規的無意義行為？
既然圈地禁菸，就應相對設置吸菸區，有些地方畫紅線區隔禁菸區「但在線外朝線內吞雲吐霧，豈不一樣的意思」，不如直接設置有圍牆之吸菸區。
筆者認為，強化吸菸設施的設置勢在必行，為避免管理爭議——應由市政府主導大專院校周邊之戶外吸菸區設置，並配合相關行政規則之修法，將吸菸區列為大專院校周邊之必要性設施，以減少其外部性，並與大專院校合作蒐集數據，劃設適當數量、適當區位之吸菸區。
以日本新宿車站為例：「因日本京都禁止路上吸菸，因此直接將吸菸區設在車站大門旁，新幹線在月台設置的吸菸室冬天更有暖氣可吹，就連公園都規劃有吸菸區。」或可為公共場所乃至大專院校借鏡。
但按照此作法仍有修法疑慮，根據《菸害防制法》第十九條第三項第二款所示：「吸菸區之面積不得大於該場所室外面積二分之一，且不得設於人員往來必經之處。」可見吸菸區對於法規訂定者而言仍是敬而遠之的禁忌之地。
因此，若擴大解釋大專院校附屬設施歸屬《菸害防制法》第十九條第一項第一款的為圖書館、博物館、美術館及其他文化或社會教育機構所在之室外場所，亦扼殺了此項可能（當然也包含了前述的大專院校改列十九條）。
由此亦可見《菸害防制法》第十九條仍存在瑕疵——扼殺了優化吸菸區、積極有效管理的瑕疵，於是管理者繼續畫紅線區隔禁菸區，卻無法管理線外飄向線內的煙霧瀰漫。
校園禁菸的第三種修正方式——校門口設立菸柱
「校門口設立菸柱」應該是面對史上最嚴《菸害防制法》三讀後除了無做為外最消極的方式，卻也不無問題——假日菸蒂垃圾誰要清？算誰的？滿出來的垃圾誰負責？校園圍牆外的校地算各級學校場所範圍嗎？二手煙外部性何解？
如此無奈的方式，卻也是現今《菸害防制法》下最簡單的處理方式——因為校門口的煙霧瀰漫本就可預期，而設立吸菸柱最起碼減少了菸蒂量（經本校過往吸菸區測試可減少至少三成菸蒂量）、鼓勵同學前往預設好的地點吸菸、減少未熄滅菸蒂延燒整排機車的可能、減少同學抽菸時發生交通意外的可能。
剩下的只需要釐清管理歸屬問題、設置點位選址分析，就可大致搞定。
然後呢？上述的種種問題還在。要解決？只能期待更多解決方式被提出——透過討論找出校園的最大公約數，乃至於商圈的最大公約數，找出其他因地制宜的配套方法。或是好好再修一次法，在倡議之餘，將配套措施也納入考量，而非成為一廂情願的鄉愿。
關鍵評論網提醒您：吸菸有礙健康。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。