象牙海岸大力發展利潤更高的可可加工業，中國成主要投資來源

文：甘德拉塞卡（Anand Chandrasekhar ）

翻譯：瑞士資訊中文部

幾十年來，因為巧克力行業中利潤最豐厚的環節，被歐洲這個全球最大的製造業聯盟所佔據，西非可可生產商只能站在一旁眼巴巴地看著。根據美國市場調查公司Grand View Research的一份報告，2021年全球巧克力市場價值為1130億美元，其中歐洲的市佔率高達47％，居於絕對領先地位。

為了爭取更大的市佔率，非洲國家不斷努力提高自身在巧克力產業價值鏈上的地位。除了種植和出口原料豆之外，他們還將目光投向了利潤更高的可可加工業務——將可可豆烘烤並研磨成加工產品，包括用於製作巧克力的可可粉、可可漿、可可餅和可可油脂。

作為全球最大的可可豆生產國，佔據全球可可豆產量約43％的象牙海岸一直在帶頭努力。

國際可可組織（ICCO）於2022年11月30發布的數據，象牙海岸（Côte d'Ivoire）可可豆產量約佔全球44％，是世界最大可可豆生產國｜Photo Credit:截圖自國際可可組織

象牙海岸嘗試提高本地化加工

縱然政府已經向公司提供獎勵措施以提高國內加工能力，但在2020年，象牙海岸總統瓦塔拉（Alassane Ouattara）設立了一項宏偉的目標：到2025年在國內加工100％的象牙海岸可可豆（目前的狀況是33％左右）。這一期限隨後被推遲至2030年。儘管外國加工商已經在不斷地增設加工場所，政府仍決定增加對可可加工設施的投資。

根據國際可可組織（ICCO）的數據，在2021/2022可可年度（從2021年10月到2022年9月），象牙海岸只加工了67.5萬噸可可豆，僅佔210萬噸收成的三分之一。其餘140萬噸作為原料豆主要出口到馬來西亞和荷蘭，在那裡進行加工並出售給巧克力製造商。

由於在原材料採購領域，歐洲巧克力製造商面臨越來越大的道德和永續性壓力，象牙海岸決定提高本地加工能力可謂具有先見之明。

瑞士食品巨頭雀巢公司表示，在離可可豆種植地較近的地方購買加工後的可可產品，將有助於巧克力製造商追踪其原料來源。雀巢生產包括威力餅（Kit-Kat）和聰明豆（Smarties）在內的中檔糖果。

雀巢公司的一位發言人告訴瑞士資訊：「我們認為，提高可可豆原產國的加工能力，有助於提高可可供應鏈的透明度和可溯源度，並有助於在原產國增加更多價值。」

瓦塔拉的承諾建立在現有的政府政策基礎上，以鼓勵對國內可可加工業的投資。2017年，政府再度向瑞士百樂嘉利寶公司（Barry Callebaut）等跨國加工企業提供財政激勵，鼓勵他們加大對象牙海岸加工業的投資。那些承諾在五年內擴大生產設施的公司，可享受可可製品出口稅調降。可可製品不再執行14.6％的統一出口稅率，可可油脂、可可塊和可可粉的出口稅率分別調降至11％、13.2％和9.6％。

這些獎勵措施奏效了。總部位於蘇黎世的百樂嘉利寶公司是全球領先的高品質巧克力和可可產品製造商，其子公司非洲可可公司（SACO）是象牙海岸最大的可可加工商，擁有近20萬噸的加工能力。2019年，該公司在象牙海岸的經濟首都阿必尚（Abidjan）附近的南大西洋海岸上，啟用了一個加工裝置，這是一項為期五年的5500萬瑞郎投資計畫的一部分，旨在將其在象牙海岸的加工能力擴大40％。

象牙海岸的可可加工行業一直由百樂嘉利寶、嘉吉（Cargill）和奧蘭（Olam）主導，其中奧蘭在2015年收購了ADM的可可業務。象牙海岸正在吸引新的投資者，特別是亞洲投資者。部分原因在於象牙海岸與歐盟（EU）簽訂了優惠貿易協議，即2016年生效的《經濟夥伴關係協定》（EPA）。除武器和彈藥外，歐盟對來自象牙海岸和迦納的所有進口商品均給予100％的零關稅和免配額准入。

對可可加工廠投資者的其他獎勵措施包括：前五年免徵企業所得稅（隨後五年給予50％的稅率減免），對特定加工設備免徵進口關稅。

位於象牙海岸阿必尚的可可豆工廠｜Photo Credit: GettyImages

中國進入象牙海岸可可加工市場

象牙海岸政府正通過國家可可委員會成立的特設機構Transcao，大力發展可可加工業。

2019年，該公司收購了位於西南部第二大港口城市聖佩德羅（San-Pédro）的一家工廠。這家工廠最初由該國一家龍頭可可出口商持有，但由於債務纏身，該公司於2018年破產清算。政府計畫在2023年底前安裝第二條生產線，將工廠產能從3萬噸擴大到5萬噸。

「我們接手的工廠無法生產出最佳品質的產品。」駐場經理托巴（Marc Toba）告訴瑞士資訊，他帶我們的記者參觀了工廠，「我們的挑戰是扭轉局面，而我們成功做到了這一點。」

該工廠目前只生產可可漿。托巴說：「只要工廠完全就緒，我們將生產可可油脂、可可餅和可可粉，然後在國際市場上銷售。我們還希望生產巧克力融化料。」

通過與法國集團Touton和美國公司KSW Global的合作，這家工廠將可可半成品出售給美國、歐洲和亞洲的巧克力製造商。

Transcao公司也是尤布宮工業區（Youpougon）一座新工廠的持有者，該工廠的產能將達到5萬噸。2020年9月，瓦塔拉總統親自為該工廠奠基，並表示該工廠不僅「將為象牙海岸人創造附加值和就業機會，還將為國家預算帶來收入。這個項目將顯著提高象牙海岸國內的可可加工業投資規模。」

出席儀式的貴賓中包括中國大使館代表團。中國已成為象牙海岸可可加工業的主要投資來源，迄今已提供了約2160億非洲法郎（3.54億瑞郎，3.88億美元）的貸款，這些貸款還將用於建造兩個總容量30萬噸的倉庫，用於儲存可可豆，以便在需求旺盛時以高價出售。