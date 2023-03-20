象牙海岸大力發展利潤更高的可可加工業，中國成主要投資來源
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雖然種植和出口可可豆是象牙海岸的支柱產業，但它的利潤率低且波動性大。為此，象牙海岸政府正在實施一項戰略，旨在增強該國的可可加工業，提高產品利潤率，穩定產品市場規模，從而在整個巧克力產業中分得更大的一杯羹。
文：甘德拉塞卡（Anand Chandrasekhar ）
翻譯：瑞士資訊中文部
幾十年來，因為巧克力行業中利潤最豐厚的環節，被歐洲這個全球最大的製造業聯盟所佔據，西非可可生產商只能站在一旁眼巴巴地看著。根據美國市場調查公司Grand View Research的一份報告，2021年全球巧克力市場價值為1130億美元，其中歐洲的市佔率高達47％，居於絕對領先地位。
為了爭取更大的市佔率，非洲國家不斷努力提高自身在巧克力產業價值鏈上的地位。除了種植和出口原料豆之外，他們還將目光投向了利潤更高的可可加工業務——將可可豆烘烤並研磨成加工產品，包括用於製作巧克力的可可粉、可可漿、可可餅和可可油脂。
作為全球最大的可可豆生產國，佔據全球可可豆產量約43％的象牙海岸一直在帶頭努力。
象牙海岸嘗試提高本地化加工
縱然政府已經向公司提供獎勵措施以提高國內加工能力，但在2020年，象牙海岸總統瓦塔拉（Alassane Ouattara）設立了一項宏偉的目標：到2025年在國內加工100％的象牙海岸可可豆（目前的狀況是33％左右）。這一期限隨後被推遲至2030年。儘管外國加工商已經在不斷地增設加工場所，政府仍決定增加對可可加工設施的投資。
根據國際可可組織（ICCO）的數據，在2021/2022可可年度（從2021年10月到2022年9月），象牙海岸只加工了67.5萬噸可可豆，僅佔210萬噸收成的三分之一。其餘140萬噸作為原料豆主要出口到馬來西亞和荷蘭，在那裡進行加工並出售給巧克力製造商。
由於在原材料採購領域，歐洲巧克力製造商面臨越來越大的道德和永續性壓力，象牙海岸決定提高本地加工能力可謂具有先見之明。
瑞士食品巨頭雀巢公司表示，在離可可豆種植地較近的地方購買加工後的可可產品，將有助於巧克力製造商追踪其原料來源。雀巢生產包括威力餅（Kit-Kat）和聰明豆（Smarties）在內的中檔糖果。
雀巢公司的一位發言人告訴瑞士資訊：「我們認為，提高可可豆原產國的加工能力，有助於提高可可供應鏈的透明度和可溯源度，並有助於在原產國增加更多價值。」
瓦塔拉的承諾建立在現有的政府政策基礎上，以鼓勵對國內可可加工業的投資。2017年，政府再度向瑞士百樂嘉利寶公司（Barry Callebaut）等跨國加工企業提供財政激勵，鼓勵他們加大對象牙海岸加工業的投資。那些承諾在五年內擴大生產設施的公司，可享受可可製品出口稅調降。可可製品不再執行14.6％的統一出口稅率，可可油脂、可可塊和可可粉的出口稅率分別調降至11％、13.2％和9.6％。
這些獎勵措施奏效了。總部位於蘇黎世的百樂嘉利寶公司是全球領先的高品質巧克力和可可產品製造商，其子公司非洲可可公司（SACO）是象牙海岸最大的可可加工商，擁有近20萬噸的加工能力。2019年，該公司在象牙海岸的經濟首都阿必尚（Abidjan）附近的南大西洋海岸上，啟用了一個加工裝置，這是一項為期五年的5500萬瑞郎投資計畫的一部分，旨在將其在象牙海岸的加工能力擴大40％。
象牙海岸的可可加工行業一直由百樂嘉利寶、嘉吉（Cargill）和奧蘭（Olam）主導，其中奧蘭在2015年收購了ADM的可可業務。象牙海岸正在吸引新的投資者，特別是亞洲投資者。部分原因在於象牙海岸與歐盟（EU）簽訂了優惠貿易協議，即2016年生效的《經濟夥伴關係協定》（EPA）。除武器和彈藥外，歐盟對來自象牙海岸和迦納的所有進口商品均給予100％的零關稅和免配額准入。
對可可加工廠投資者的其他獎勵措施包括：前五年免徵企業所得稅（隨後五年給予50％的稅率減免），對特定加工設備免徵進口關稅。
中國進入象牙海岸可可加工市場
象牙海岸政府正通過國家可可委員會成立的特設機構Transcao，大力發展可可加工業。
2019年，該公司收購了位於西南部第二大港口城市聖佩德羅（San-Pédro）的一家工廠。這家工廠最初由該國一家龍頭可可出口商持有，但由於債務纏身，該公司於2018年破產清算。政府計畫在2023年底前安裝第二條生產線，將工廠產能從3萬噸擴大到5萬噸。
「我們接手的工廠無法生產出最佳品質的產品。」駐場經理托巴（Marc Toba）告訴瑞士資訊，他帶我們的記者參觀了工廠，「我們的挑戰是扭轉局面，而我們成功做到了這一點。」
該工廠目前只生產可可漿。托巴說：「只要工廠完全就緒，我們將生產可可油脂、可可餅和可可粉，然後在國際市場上銷售。我們還希望生產巧克力融化料。」
通過與法國集團Touton和美國公司KSW Global的合作，這家工廠將可可半成品出售給美國、歐洲和亞洲的巧克力製造商。
Transcao公司也是尤布宮工業區（Youpougon）一座新工廠的持有者，該工廠的產能將達到5萬噸。2020年9月，瓦塔拉總統親自為該工廠奠基，並表示該工廠不僅「將為象牙海岸人創造附加值和就業機會，還將為國家預算帶來收入。這個項目將顯著提高象牙海岸國內的可可加工業投資規模。」
出席儀式的貴賓中包括中國大使館代表團。中國已成為象牙海岸可可加工業的主要投資來源，迄今已提供了約2160億非洲法郎（3.54億瑞郎，3.88億美元）的貸款，這些貸款還將用於建造兩個總容量30萬噸的倉庫，用於儲存可可豆，以便在需求旺盛時以高價出售。
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
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國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。