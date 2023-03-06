2023/03/06,
國際

【國際新聞圖輯】薩爾瓦多2000名幫派份子同時入獄、肯亞燒毀瀕臨絕種的東非檀香木

【國際新聞圖輯】薩爾瓦多2000名幫派份子同時入獄、肯亞燒毀瀕臨絕種的東非檀香木
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我們想讓你知道的是

2月28日，在肯亞首都奈洛比，當地官員與外國執法單位在各種搜查行動中，沒收了非法採伐的樹木，總共有13.5噸瀕臨絕種的東非檀香木。2月初，在法院的裁定下，這批木材將象徵性地被銷毀，表示肯亞國內外對非法濫伐的不滿，因此在肯亞刑事調查局總部將其全數焚毀。

過去這一週，其實也相當不平靜。

土耳其－敘利亞大地震的救援依然在進行，一旁的希臘竟也發生該國史上最慘重的火車事故，至少有57人死亡，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）宣布全國哀悼三天，並會組成跨黨派委員會進行獨立調查；不過希臘政府也坦承，這起事故是公部門長期忽視問題所造成的悲劇。

此外，以色列民眾對政府的司法改革抗議依然持續，韓國也迎來抗日獨立運動的三一紀念日；還有哪些不可錯過的國際新聞照片？一起看下去。

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2月24日，薩爾瓦多政府將約莫2000名幫派份子，關進剛落成的大型監禁中心（CECOT）。自該國總統布格磊（Nayib Bukele）於 2022年3月宣布緊急狀態、強力打擊幫派以來，已有超過6萬2000名嫌犯被捕，人權組織對此譴責，認為薩國政府掃黑是濫用職權和違反比例原則。

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2月27日，印度的印度教徒開始慶祝一年一度的「侯麗節」（Holi），又稱做灑紅節，慶典會持續3到16天不等，依照各區域習俗有所不同。這是印度教傳統的春節，低種姓的人會向高種姓潑灑紅色粉末，代表祝福與喜愛，節日由來據說是源自古印度史詩《摩訶婆羅多》的故事。

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2月28日，韓國天安市舉行第104屆獨立運動紀念活動，民眾在街上遊行時舉著火炬，以紀念抗日的三一獨立運動。韓國國慶日有五個不同的日子，其中一天是紀念1919年3月1日的抗日平民起義，也就是三一日；當時的反日運動席捲整個朝鮮半島，後來迫使日本對韓國做出統治上的讓步。

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2月28日，在肯亞首都奈洛比，當地官員與外國執法單位在各種搜查行動中，沒收了非法採伐的樹木，總共有13.5噸瀕臨絕種的東非檀香木。2月初，在法院的裁定下，這批木材將象徵性地被銷毀，表示肯亞國內外對非法濫伐的不滿，因此在肯亞刑事調查局總部將其全數焚毀。

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3月1日，以色列特拉維夫持續上演示威活動，抗議總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的司法改革計畫，讓法院的裁定得以被國會多數推翻，民眾將其視為對民主體制的威脅。許多示威民眾與警方爆發衝突，其中一名受傷的抗議者被警察帶走。

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世界行動通訊大會（MWC）於2月27日至3月2日於西班牙巴塞隆納舉行，是通訊產業最大的年度盛會，除了展示新式科技產品，也會邀請多名國際重量級貴賓，發表他們對未來科技趨勢的構想。照片是一位觀展者，正在體驗日本的「HADO」AR閃避球遊戲。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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