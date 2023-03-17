《跨越世紀的信號3》：太空飛鼠大戰牛角金剛——漫畫裡的台灣史
我們想讓你知道的是
本書以「傳教士的素描、祖先畫像、獻給皇帝的山水畫、博物畫（科學繪圖）、紀念戳章、人類學攝影、漫畫、美術作品」等圖像史料重說18-20世紀的台灣歷史。10位新生代史家透過圖像細部的考證、圖像來源的追蹤、圖像內容的比對，挖掘各種圖上沒說的事。透過這些精采故事，讀者將能穿越時空，重回歷史場景，探索不一樣的台灣史。
文：黃悠詩（畢業於美國紐約大學檔案與大眾史學碩士學程，目前就職於國立台灣歷史博物館漫博組，主要協助辦理國家漫畫博物館籌備相關業務。期待可以用歷史及歷史學改變世界。）
第九章 太空飛鼠大戰牛角金剛：漫畫裡的台灣史
每一個看到漫畫《太空飛鼠大戰牛角金剛》的人一定都忍俊不禁：黑色緊身褲、綠色腰帶加上紅色長靴，這分明是日本漫畫大師手塚治虫的經典角色——原子小金剛，但是小金剛原本應該是錐狀的頭髮卻被老鼠耳朵取代了。
這令人懷念的滿滿山寨味，從小喜歡看漫畫的台灣讀者一定不陌生，這本奇葩漫畫正是台灣業者於一九六五年出版的漫畫，也許它就曾出現在你過去經常光臨的租書店呢。除了喚醒大家的童年回憶外，事實上，這本漫畫也承載了一段鮮為人知的台灣史，而且還不只是僅限於台灣的台灣史，它超越了國界，更穿越過去與現在。
故事要從封面說起
既然要以這本小書為起點，那麼我們就從一本書的「臉」來談起。《太空飛鼠大戰牛角金剛》的整個封面構圖，其實是取自日本光文社於一九六五年六月出版的「原子小金剛」系列單行本第二卷第六號《地表上最大機器人卷（地上最大のロボット卷）》下冊。構圖前景，是原子小金剛加老鼠的混合體；後面的「牛角金剛」，則是原子小金剛系列裡的布魯圖（プルートウ）。
布魯圖第一次現身，是出現在一九六四年至一九六五年光文社《少年》雜誌上連載的《原子小金剛》系列第五十五話〈史上最大機器人（史上最大のロボット）〉。年輕讀者可能沒聽過布魯圖，不過當代日本漫畫家浦澤直樹在《PLUTO ∼冥王∼》中，就曾用「史上最大機器人」的角色講了一個浦澤風格的原子小金剛故事。
標題「太空飛鼠大戰牛角金剛」封面的正上方，寫有「太空飛鼠」的字樣。太空飛鼠（Mighty Mouse）是美國漫畫家兼卡通師保羅．泰瑞（Paul Houlton Terry，一八八七至一九七一）所創造的角色，這隻老鼠超人似乎很早就飛進台灣了，成為早期許多台灣漫畫家改編的對象，例如宜昌出版社的《太空飛鼠宇宙人》、文鋒出版社的《鼠國雙雄》等。
巧合的是，手塚治虫也曾經表示自己在創造原子小金剛的外型時，其實受到太空飛鼠很大的影響。不知道《太空飛鼠大戰牛角金剛》的封面繪者，是否因為知道了這段淵源，所以才結合這兩者？另外，這也顯示了這本台灣出版的漫畫，還受到太平洋對岸美國流行文化的影響。
封面下方的「電視卡通」或許是當時漫畫出版社為了吸引讀者，利用電視卡通的名號來為作品增光。而兩部相關的作品，事實上也早在電視上亮相了：原子小金剛在一九六三年就由株式會社蟲製作（株式会社虫プロダクション）改編成卡通，太空飛鼠則是早在一九四二年就飛向美國家家戶戶的電視螢幕了。除了利用卡通噱頭宣傳之外，當時台灣漫畫還經常搭台語電影、布袋戲或民間傳說的順風車，可見許多台灣漫畫家都走在時下娛樂的最前端，精準地掌握了同時代台灣人的娛樂品味。
接著打開漫畫，進到《太空飛鼠大戰牛角金剛》的故事內容。第四、五集的內容大致就與一九六五年光文社《少年》雜誌所連載的《原子小金剛》系列第五十六話〈機器人形人篇（ロボイド）〉一致，另外第五集後半及第六集的內容，則大致與一九六○年於光文社《少年》雜誌上連載的第四十一話〈死亡十字架殿下（デッドクロス殿下）〉一致。但是，可以看見每一頁的格子數都變少了，變成「一頁三段」的表現方式，如此一來故事的時間感變得比較稀薄，而較複雜的機器人也消失了。
單純觀察此漫畫書的外表，我們可以摸索到部分台灣漫畫發展的獨特歷史背景，但在進到漫畫故事細節的討論之前，我們應該先從《太空飛鼠大戰牛角金剛》的故事原作——手塚治虫開始。由此著手，除了讓《太空飛鼠大戰牛角金剛》的故事回歸歷史脈絡外，也可以看到為什麼台灣漫畫與日本漫畫之間有這麼多的糾葛。
台日漫畫文法分歧
手塚治虫本名手塚治，出生於一九二八年。他從小就喜歡看漫畫、電影及戲劇，同時也是一位小小漫畫家。喜歡漫畫的手塚治虫從小學就開始在班上傳閱自己畫的漫畫，長大之後也是創作不輟。後來考上大阪帝國大學附屬醫學專門部後，手塚治虫卻沒有忘記自幼的漫畫夢，試著向各報社毛遂自薦自己四格及長篇漫畫。終於在一九四六年於《少國民新聞》上展開〈小馬日記（マアチャンの日記帳）〉的連載，也開啟他今後的漫畫家人生。
但是真正讓手塚治虫成為日本漫畫界震撼彈的，還是非一九四七年出版的《新寶島》莫屬。單純看每頁格子的形狀和數量，大家可能會覺得《新寶島》沒什麼了不起的，跟前面提到台灣的《太空飛鼠大戰牛角金剛》一樣，都是一頁大約三格，而且三格都是平均分配、非常工整的長方形，比起現在常見的商業漫畫遜色多了。但是，讓我們還原一下戰後日本漫畫出版的現場，大家就可以體會為什麼《新寶島》這麼厲害。
第二次世界大戰後的日本物資非常匱乏，連紙都非常珍貴，因此當時的紙張使用的量是分配的。報社或老牌出版社當然會分配到絕大部分的紙，戰後初期新成立的小出版社就只能使用碎紙漿製作、品質非常粗劣的紙。這種紙被稱為「仙花紙」，新興的小出版社就使用仙花紙來印製「赤本漫畫」。「赤本」原本是指江戶時代廉價的娛樂用書籍，當時封面常常是紅色的，因此就以「赤本」稱呼，之後漫畫也成為赤本的常見內容之一，所以發展出「赤本漫畫」這樣的分類。
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。