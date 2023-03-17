《跨越世紀的信號3》：太空飛鼠大戰牛角金剛——漫畫裡的台灣史

文：黃悠詩（畢業於美國紐約大學檔案與大眾史學碩士學程，目前就職於國立台灣歷史博物館漫博組，主要協助辦理國家漫畫博物館籌備相關業務。期待可以用歷史及歷史學改變世界。）

第九章 太空飛鼠大戰牛角金剛：漫畫裡的台灣史

每一個看到漫畫《太空飛鼠大戰牛角金剛》的人一定都忍俊不禁：黑色緊身褲、綠色腰帶加上紅色長靴，這分明是日本漫畫大師手塚治虫的經典角色——原子小金剛，但是小金剛原本應該是錐狀的頭髮卻被老鼠耳朵取代了。

這令人懷念的滿滿山寨味，從小喜歡看漫畫的台灣讀者一定不陌生，這本奇葩漫畫正是台灣業者於一九六五年出版的漫畫，也許它就曾出現在你過去經常光臨的租書店呢。除了喚醒大家的童年回憶外，事實上，這本漫畫也承載了一段鮮為人知的台灣史，而且還不只是僅限於台灣的台灣史，它超越了國界，更穿越過去與現在。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

故事要從封面說起

既然要以這本小書為起點，那麼我們就從一本書的「臉」來談起。《太空飛鼠大戰牛角金剛》的整個封面構圖，其實是取自日本光文社於一九六五年六月出版的「原子小金剛」系列單行本第二卷第六號《地表上最大機器人卷（地上最大のロボット卷）》下冊。構圖前景，是原子小金剛加老鼠的混合體；後面的「牛角金剛」，則是原子小金剛系列裡的布魯圖（プルートウ）。

布魯圖第一次現身，是出現在一九六四年至一九六五年光文社《少年》雜誌上連載的《原子小金剛》系列第五十五話〈史上最大機器人（史上最大のロボット）〉。年輕讀者可能沒聽過布魯圖，不過當代日本漫畫家浦澤直樹在《PLUTO ∼冥王∼》中，就曾用「史上最大機器人」的角色講了一個浦澤風格的原子小金剛故事。

標題「太空飛鼠大戰牛角金剛」封面的正上方，寫有「太空飛鼠」的字樣。太空飛鼠（Mighty Mouse）是美國漫畫家兼卡通師保羅．泰瑞（Paul Houlton Terry，一八八七至一九七一）所創造的角色，這隻老鼠超人似乎很早就飛進台灣了，成為早期許多台灣漫畫家改編的對象，例如宜昌出版社的《太空飛鼠宇宙人》、文鋒出版社的《鼠國雙雄》等。

巧合的是，手塚治虫也曾經表示自己在創造原子小金剛的外型時，其實受到太空飛鼠很大的影響。不知道《太空飛鼠大戰牛角金剛》的封面繪者，是否因為知道了這段淵源，所以才結合這兩者？另外，這也顯示了這本台灣出版的漫畫，還受到太平洋對岸美國流行文化的影響。

封面下方的「電視卡通」或許是當時漫畫出版社為了吸引讀者，利用電視卡通的名號來為作品增光。而兩部相關的作品，事實上也早在電視上亮相了：原子小金剛在一九六三年就由株式會社蟲製作（株式会社虫プロダクション）改編成卡通，太空飛鼠則是早在一九四二年就飛向美國家家戶戶的電視螢幕了。除了利用卡通噱頭宣傳之外，當時台灣漫畫還經常搭台語電影、布袋戲或民間傳說的順風車，可見許多台灣漫畫家都走在時下娛樂的最前端，精準地掌握了同時代台灣人的娛樂品味。

接著打開漫畫，進到《太空飛鼠大戰牛角金剛》的故事內容。第四、五集的內容大致就與一九六五年光文社《少年》雜誌所連載的《原子小金剛》系列第五十六話〈機器人形人篇（ロボイド）〉一致，另外第五集後半及第六集的內容，則大致與一九六○年於光文社《少年》雜誌上連載的第四十一話〈死亡十字架殿下（デッドクロス殿下）〉一致。但是，可以看見每一頁的格子數都變少了，變成「一頁三段」的表現方式，如此一來故事的時間感變得比較稀薄，而較複雜的機器人也消失了。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

Photo Credit: 貓頭鷹出版

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單純觀察此漫畫書的外表，我們可以摸索到部分台灣漫畫發展的獨特歷史背景，但在進到漫畫故事細節的討論之前，我們應該先從《太空飛鼠大戰牛角金剛》的故事原作——手塚治虫開始。由此著手，除了讓《太空飛鼠大戰牛角金剛》的故事回歸歷史脈絡外，也可以看到為什麼台灣漫畫與日本漫畫之間有這麼多的糾葛。

台日漫畫文法分歧

手塚治虫本名手塚治，出生於一九二八年。他從小就喜歡看漫畫、電影及戲劇，同時也是一位小小漫畫家。喜歡漫畫的手塚治虫從小學就開始在班上傳閱自己畫的漫畫，長大之後也是創作不輟。後來考上大阪帝國大學附屬醫學專門部後，手塚治虫卻沒有忘記自幼的漫畫夢，試著向各報社毛遂自薦自己四格及長篇漫畫。終於在一九四六年於《少國民新聞》上展開〈小馬日記（マアチャンの日記帳）〉的連載，也開啟他今後的漫畫家人生。

但是真正讓手塚治虫成為日本漫畫界震撼彈的，還是非一九四七年出版的《新寶島》莫屬。單純看每頁格子的形狀和數量，大家可能會覺得《新寶島》沒什麼了不起的，跟前面提到台灣的《太空飛鼠大戰牛角金剛》一樣，都是一頁大約三格，而且三格都是平均分配、非常工整的長方形，比起現在常見的商業漫畫遜色多了。但是，讓我們還原一下戰後日本漫畫出版的現場，大家就可以體會為什麼《新寶島》這麼厲害。

第二次世界大戰後的日本物資非常匱乏，連紙都非常珍貴，因此當時的紙張使用的量是分配的。報社或老牌出版社當然會分配到絕大部分的紙，戰後初期新成立的小出版社就只能使用碎紙漿製作、品質非常粗劣的紙。這種紙被稱為「仙花紙」，新興的小出版社就使用仙花紙來印製「赤本漫畫」。「赤本」原本是指江戶時代廉價的娛樂用書籍，當時封面常常是紅色的，因此就以「赤本」稱呼，之後漫畫也成為赤本的常見內容之一，所以發展出「赤本漫畫」這樣的分類。