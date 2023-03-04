90%的人當ChatGPT是玩具、9%的人當工具，你是剩下那1%的人嗎？
我們想讓你知道的是
不管是不是吳淡如的功勞，看來AI真的出了圈，也可預判接下來企業發展趨勢的主旋律，應該就是「X + AI」。從近期最大的Bing和Notion兩個案例來看，AI怎麼改變這些既有服務？身為使用者的我們又能做些什麼？
最近社群上的流量密碼，應該就是AI文和ChatGPT的種種截圖了，不僅科技界，就連政治人物、樂團歌手都參與了這個盛會，你看藝人宥勝都拿ChatGPT當成多陪陪小孩的理由了。
不管是不是吳淡如的功勞，看來AI真的出了圈，不過筆者除了聽說一個微型創業朋友在認識ChatGPT後開除了兩個承攬文案，以及Twitter傳出零星的設計公司裁員，好像還沒見到對大部分人工作的影響。
確實，AI雖看來骨骼驚奇，但短期內離「完全」取代人類工作還有段距離，不過AI在大企業產品服務的應用，在過去幾周卻已經發生了明顯的改變，甚至是革命。
先簡單講講所謂「用AI」背後的概念，以最近比較紅的ChatGPT來說，其實ChatGPT、大家排隊的Bing、前陣子開放公眾使用的Notion AI等等，都是使用OpenAI這個組織開發的GPT系統（現在是第三代，所以也叫做GPT-3）而成的服務。
換句話說，不論你是在ChatGPT、Bing、Notion還是哪個網站請AI幫你找文字資料，大部分都只是平台和介面的不同，背後都是同樣的腦，也就是GPT，頂多是版本有些早晚的差異而已。
有了這樣的基礎認知，你就更能看懂大企業最近的AI玩法。
Notion AI和Bing，背後是什麼名堂？
Notion AI應該是大品牌普及應用GPT的第一槍，其做法基本上就是在現有筆記服務上提供AI助理功能，簡單如請AI寫段導言，進階也可達成會議內容直接轉換成列點紀錄甚至新聞稿等，代價是每個月多付10美元。
這樣的應用串接，其實就是讓使用者在Evernote、Google Keep等競爭激烈的筆記軟體中，靠「我有你沒有」吸引客戶，並把增加的用戶數轉換成訂閱收入，簡單直接。
至於大家排隊中的New Bing雖可看做微軟投資Open AI後，自家的太子產品，但其實也不能算是徹底的運用翻轉，就目前看來更像是對成熟且市占率高的Google Assistant和Apple Siri做出回應，取代原本不上不下的Cortana（有人記得它嗎？）。
從數據上也可以發現，雖然Bing剛推出AI功能時與Google一對比影響了股價，但Google二月的市占率相較Bing卻不減反增。當然，下一步生態系龐大的微軟理應會繼續整合服務，像是進到Office裡（讓你可以在Word直接問Bing AI），甚至綁上Office 365訂閱。事實上，這兩天微軟已經宣布要把Bing AI整合到Windows 11的工具列上了。
不過吐個槽，現在在Word裡面打ChatGPT，底下還是會出現紅色虛線，認為你是打錯字，這也是這類大企業服務眾多、管理層層疊疊下，難以解決的問題。
當一切都要「X + AI」，你除了問「雞排妹是誰」還能做些什麼？
從上面兩個近期的主要案例，就可以猜到接下來一段期間企業若要搭上人工智慧旋風的發展趨勢，主旋律應該就是「X + AI」。
除了一直盛傳的Adobe系列服務，延伸出來像是交友軟體（已經有人開發串上Tinder幫你聊天的GPT）、聊天軟體（LINE最近也串上了GPT聊天機器人）、銀行業、醫療、法律顧問、導覽服務等等你能想像得到的各門產業，都有機會在這一波風頭靠AI革新服務、得到曝光和流量。
而即使在已有企業採用AI的領域，一旦AI成為標配，怎樣把功能校調得更接近使用者需要，或許就是紅海領域裡開發者下一波的主要課題。
會不會有更大的變革呢？商業思維學院的Evonne Tsai之前有篇精彩文章，談的就是企業越大，其實越擔心變革打到自己現有的生意；加上目前的AI仍有侷限，要一次到位「Change everything」可能還要等一陣子。
話雖如此，隨著各項日常服務逐漸導入AI，加上GPT版本不斷升級、功能越來越強大，身為終端使用者的我們該如何因應呢？
我認為，第一個能做的就是實際去用用看——而且不只是「問雞排妹是誰他回白冰冰哈哈哈哈」這種用——而是學會與AI溝通的邏輯。例如挑個主題請AI幫你整理資料、做表格，並透過一次次溝通精修內容，研究如何讓AI真正幫助自己的工作。
若能掌握和AI溝通的眉眉角角，當你（或你公司）最常用的工具串上AI那一天，你就會成為最領先（或至少是工作時最舒服）的那一群，絕對划算。
除了使用，如果還有餘裕也可以想想還有哪些AI可以做的事。目前GPT還只是個90%人當玩具、9%人當工具的東西，如果你能想到剩下那1%人才能想到的用途，挾著新技術、話題性、相對低廉的入門成本，或許就是一次最佳的翻轉機會。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21