90%的人當ChatGPT是玩具、9%的人當工具，你是剩下那1%的人嗎？

最近社群上的流量密碼，應該就是AI文和ChatGPT的種種截圖了，不僅科技界，就連政治人物、樂團歌手都參與了這個盛會，你看藝人宥勝都拿ChatGPT當成多陪陪小孩的理由了。

不管是不是吳淡如的功勞，看來AI真的出了圈，不過筆者除了聽說一個微型創業朋友在認識ChatGPT後開除了兩個承攬文案，以及Twitter傳出零星的設計公司裁員，好像還沒見到對大部分人工作的影響。

確實，AI雖看來骨骼驚奇，但短期內離「完全」取代人類工作還有段距離，不過AI在大企業產品服務的應用，在過去幾周卻已經發生了明顯的改變，甚至是革命。

先簡單講講所謂「用AI」背後的概念，以最近比較紅的ChatGPT來說，其實ChatGPT、大家排隊的Bing、前陣子開放公眾使用的Notion AI等等，都是使用OpenAI這個組織開發的GPT系統（現在是第三代，所以也叫做GPT-3）而成的服務。

換句話說，不論你是在ChatGPT、Bing、Notion還是哪個網站請AI幫你找文字資料，大部分都只是平台和介面的不同，背後都是同樣的腦，也就是GPT，頂多是版本有些早晚的差異而已。

有了這樣的基礎認知，你就更能看懂大企業最近的AI玩法。

Notion AI和Bing，背後是什麼名堂？

Notion AI應該是大品牌普及應用GPT的第一槍，其做法基本上就是在現有筆記服務上提供AI助理功能，簡單如請AI寫段導言，進階也可達成會議內容直接轉換成列點紀錄甚至新聞稿等，代價是每個月多付10美元。

這樣的應用串接，其實就是讓使用者在Evernote、Google Keep等競爭激烈的筆記軟體中，靠「我有你沒有」吸引客戶，並把增加的用戶數轉換成訂閱收入，簡單直接。

至於大家排隊中的New Bing雖可看做微軟投資Open AI後，自家的太子產品，但其實也不能算是徹底的運用翻轉，就目前看來更像是對成熟且市占率高的Google Assistant和Apple Siri做出回應，取代原本不上不下的Cortana（有人記得它嗎？）。

筆者截圖於Bing AI

從數據上也可以發現，雖然Bing剛推出AI功能時與Google一對比影響了股價，但Google二月的市占率相較Bing卻不減反增。當然，下一步生態系龐大的微軟理應會繼續整合服務，像是進到Office裡（讓你可以在Word直接問Bing AI），甚至綁上Office 365訂閱。事實上，這兩天微軟已經宣布要把Bing AI整合到Windows 11的工具列上了。

不過吐個槽，現在在Word裡面打ChatGPT，底下還是會出現紅色虛線，認為你是打錯字，這也是這類大企業服務眾多、管理層層疊疊下，難以解決的問題。

當一切都要「X + AI」，你除了問「雞排妹是誰」還能做些什麼？

從上面兩個近期的主要案例，就可以猜到接下來一段期間企業若要搭上人工智慧旋風的發展趨勢，主旋律應該就是「X + AI」。

除了一直盛傳的Adobe系列服務，延伸出來像是交友軟體（已經有人開發串上Tinder幫你聊天的GPT）、聊天軟體（LINE最近也串上了GPT聊天機器人）、銀行業、醫療、法律顧問、導覽服務等等你能想像得到的各門產業，都有機會在這一波風頭靠AI革新服務、得到曝光和流量。

而即使在已有企業採用AI的領域，一旦AI成為標配，怎樣把功能校調得更接近使用者需要，或許就是紅海領域裡開發者下一波的主要課題。

會不會有更大的變革呢？商業思維學院的Evonne Tsai之前有篇精彩文章，談的就是企業越大，其實越擔心變革打到自己現有的生意；加上目前的AI仍有侷限，要一次到位「Change everything」可能還要等一陣子。

Photo Credit: GettyImages 微軟CEO Satya Nadela

話雖如此，隨著各項日常服務逐漸導入AI，加上GPT版本不斷升級、功能越來越強大，身為終端使用者的我們該如何因應呢？

我認為，第一個能做的就是實際去用用看——而且不只是「問雞排妹是誰他回白冰冰哈哈哈哈」這種用——而是學會與AI溝通的邏輯。例如挑個主題請AI幫你整理資料、做表格，並透過一次次溝通精修內容，研究如何讓AI真正幫助自己的工作。

若能掌握和AI溝通的眉眉角角，當你（或你公司）最常用的工具串上AI那一天，你就會成為最領先（或至少是工作時最舒服）的那一群，絕對划算。

除了使用，如果還有餘裕也可以想想還有哪些AI可以做的事。目前GPT還只是個90%人當玩具、9%人當工具的東西，如果你能想到剩下那1%人才能想到的用途，挾著新技術、話題性、相對低廉的入門成本，或許就是一次最佳的翻轉機會。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航