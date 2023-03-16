巴森《從黎明到衰頹》：歐洲文化中的這個時刻，全在《荒原》裡面畢露
我們想讓你知道的是
五百年來，西方文化成為人類普世價值的標竿。西方文明帶來的美德與罪惡，形塑了今日世界的樣貌，然而現今的科學與技術不斷進步，文化發展卻似乎陷入停滯。這一切究竟從何開始？過去五百年來世界的文化典範如何轉移？今日的文化進入衰退期了嗎？未來還可能復興嗎？ 近一世紀的知識分子反覆叩問這些問題，卻難以看見西方文化的全貌。
文：巴森（Jacques Barzun）
第二十六章 藝術家做先知、扮弄臣
有個傢伙，大戰期間無疾而終，此事卻無人紀念，其實連提都沒提：此即缺乏文化素養的「俗人」也。這個遺漏，無疑因他從未被看作英雄，雖然也算得一類奇人——說起來，的確要有最頑固的勇氣，才能一代復一代地，面對十九世紀一派派新藝術新文學被產製出來，從被人恥笑到被人接受，最後更被表揚，並由公眾掏腰包安居落戶博物院、圖書館和音樂廳，都堅持其不表苟同的「俗人」立場。
所謂俗人或俗物，在立體派的十年依然活得相當健朗，然後便與眾人一樣，消失到戰壕裡去。及至一九二○年，任何一息尚存者，都已經奇蹟似地轉了性，倒不是變成審美家，而是變作了牆頭草和膽小鬼。任何東西只要被叫做藝術，這批新種人便自動肅然起敬、嚴肅細看。就算某件新作品或新風格實在難以下咽，觀賞起來實在痛苦，甚至噁心反感，但是不管怎樣還是「有趣」。更有甚者，半個世紀之後，若不能令我們這位評論者覺得「不安」、「困擾」、「殘酷」、「乖張」，就立刻一筆勾銷成了「學院派」，不僅「沒趣」而已，而且甚至還可鄙呢。
愚昧的中產階級經過戰火洗禮，搖身一變，已經煉成二十世紀中晚期的溫順消費者。讓人頭昏腦脹的前衛，被他看成理所當然，正如地球當然是圓的一般——甚至儼然取得了聖議會（東正教會最高管理）的權威地位。如此隱喻絕無誇張之嫌。藝術已經一再被定義為人類的最高靈性表達，就某方面而言，比宗教更勝一籌，因為藝術是唯一不會導致殺戮的活動，而且事實上，更能救贖否則邪惡痛苦已極的人生。
藝術家更是聖經意義之下的先知，長久以來，他的作品就被稱為「對生命生活的批判」，譴責著當代世界的罪惡。如此觀點，許多一流藝術工作者狂熱地奉為圭臬，如今亦為相當數量的公眾接收，其中許多人視藝術為排遣，或根本就靠藝術吃飯，至於社會上的中堅（公司企業、教會、政府）對此亦表同意。藝術作為宗教，終於一九二○年代初期獲得最後勝利，「通俗」現代主義的濫觴，應該就是從這個時候開始吧。一八○○年代首度發出的那個訊息：「為藝術而藝術」，終於向識字階級傳達了它的真諦：「為人生而藝術」。
將普世現代主義揭幕的日期定在此時，可以免於另外兩三種日期的混淆，也無損現代或近代——不帶 ist（主義者）字尾的modern一詞沿用的涵義，後者係指一五○○年以來的時代。回到那個時候，如前所見，中世紀一詞尚未啟用，modern則指時新、流行意味下的「常見」之意——中古拉丁裡的modernus，字根源於modo（近期之意）。又花了很久時間，「新而常見」才轉變成「新而不常見」的意思。
在此，十九世紀初又是關鍵時刻：一八三○年代，高提耶領先嘗試，以稱許的意義使用現代一詞；一八四○年代夏多布里昂開始用modernit（現代性）；一八五○年代波特萊爾發現這個字可以用於藝術批評。此外還有一個小小徵兆：法國書誌學者雨桑編纂《書》雜誌多年，一八九○年起改名《現代書》。
多虧現代一詞的寓意有了這番改變，藝術遂也加入科學，一起來廣傳二十世紀的中心教條——愈近者愈佳。現代派人向前看，生來就是未來主義者，舊有認為祖先有智慧、謹慎持守有價值的假定，於是反轉過來。難怪老舊即過時、即錯誤、即無趣，或者以上三者皆是。
一九二○年代某些年輕才子，便是如此深自信仰。不似重新改造的俗人，他們無須壓抑肉體，便能享有這新而駭俗之事。他們已從戰爭的野蠻獸性活過來了——那場戰爭是那些比他們年長的笨蛋、壞蛋所掀起。如今新生活務必不受所有舊錯誤的羈絆，務必充滿新的樂趣。
於是他們的議程表上，快活是主要項目，雙手擁抱生命，包容別人（以及自身）的善變與異行，遇到壓力仍能滿不在乎。海明威將膽氣定義為壓力下依然優雅不亂，他心頭顯然正是想著這項特質——真是挺奇怪的想法，豈不見肉體之勇，往往很不優雅、既醜又急，但若用於道德性的抵制，就頗合此處描繪的氣質特色。徵諸戰後初期的氣氛頗為放鬆，拒斥過去，連同以各樣方式補償自己近日所受的驚怖，可算是以最少的付出而達到大解放吧。
信念與感覺，雖有此半途中輟，兩戰之間的空檔卻見三項運動再度進展。這些始於十九世紀後期的事物，在前面為方便故稱作九十年代的時期即已發軔繁盛，而且質性亦屬反叛，因此與戰後氛圍頗能相投，可以繼續發展。若非大戰再起，原本在一九二○年代便有可能大功告成，而不必再延後到一九五○、六○年代方才完事。這三項大事乃是：性解放、女權和福利國。
這些改變屬於道德、社會和政治習俗層面，而一九二○、三○年代之所以為人所憶，主要因其藝術與輕浮的時代氛圍，以致大家早已忘卻當其時也，已向二十世紀末的風俗、政治情狀跨出了第二步，反將二十世紀中期視為許多新開始的肇端，殊不知它只是一八九○年代起始的大解放最後階段。不過藝術既難與其他事物同時描繪，而藝術表現又在那段年月最為顯著，以下便先就此進行討論。
一九二○年代初期，年輕的知識分子就開始興奮地注意六七部稱得上具有定位意義的文學作品。這些作品的作者均屬上一代，作品孕育於大戰時期，內容則處理每個活著的生命都已在近期歷經的經驗。艾略特的《荒原》，詩名與內容都具體而微地顯現出倖存者的思緒感受。荒蕪的味道，開篇第一行即已點出：「四月，是最殘酷的月份」——須知從喬叟到莎士比亞，再從莎士比亞到勃朗寧、惠特曼，四月一向被歌謳為最溫柔、最宜人的月份。如今四月所代表的一切，尤其它那生發生命的力量，卻只激起反感——生命，令人厭憎。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！