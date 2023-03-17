人妻蒐證丈夫外遇獲民事賠償，為何反被檢方起訴妨害秘密罪？
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在過去通姦罪尚未從刑法除罪化的時候，對於偷拍的影像能不能當作通姦的證據就分為兩派見解，直到除罪化前都沒有定論。不過在妨害秘密部分，大多的法院認為由於夫妻間的「忠誠義務」並不足以作為可以全盤監控另一半生活的理由，因此「偷拍蒐證」的行為仍屬於「無故」要件，成立妨害秘密罪。
根據新聞報導，一名人妻用家中電腦在擔任軍職丈夫的雲端硬碟中發現其有與其他女子的親密照片及信件而得知有與下屬外遇等情事，因此向丈夫及小三雙方皆提起民事求償，後來對丈夫撤告並與小三以60萬元達成和解。
雖然在民事上成功獲得和解金，但女子查看丈夫雲端硬碟的行為卻遭小三提告，並被檢方認定涉犯妨礙秘密罪而遭起訴（丈夫則未提告妨害電腦使用罪）。這是為什麼呢？一起來看看法操的分析。
是蒐證還是妨害秘密？
依照《刑法》第315條之1妨害秘密罪規定，所謂「無故」是指欠缺法律上正當理由。即使是「非無故」，也就是一般人有伸張或保護自己或他人法律上權利的主觀上原因，也要兼衡侵害手段與法益保障間的適當性、必要性及比例原則。「非公開」則是指在言行上有一定的隱蔽性，若是可能被不特定人看到的活動，就不合乎此要件。
《中華民國刑法》
第 315-1 條
有下列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金：
一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。
二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。
在過去通姦罪尚未從刑法除罪化的時候，對於偷拍的影像能不能當作通姦的證據就分為兩派見解，直到除罪化前都沒有定論。不過在妨害秘密部分，大多的法院認為由於夫妻間的「忠誠義務」並不足以作為可以全盤監控另一半生活的理由，因此「偷拍蒐證」的行為仍屬於「無故」要件，成立妨害秘密罪。
雖然過去也曾有判決認為偷拍是「為維持婚姻的必要努力」而認為不成立妨害秘密罪，不過在大法官釋字第791號解釋將通姦罪除罪化之後，可能也代表法律對於個人隱私權的保護更重於配偶權。要做到蒐證的同時又不觸犯刑法，可能只能在街道、停車場等公開的區域拍下證據才比較保險了。
法律還保護配偶權嗎？
在2021年底曾有台北地院法官做出民事判決，認為既然通姦已被除罪化，所以配偶不得以配偶權被侵害為主張向小三請求賠償，作出判元配敗訴的判決，引發社會熱議。
這明顯是法官過度解讀大法官的意思，通姦罪除罪的理由是認為透過刑事處罰通姦行為所帶來的利益遠小於所產生的損害，但仍認同透過民事訴訟求償的方式，並非一味否定配偶權的價值。
上述提到的民事判決，在二審時以開庭傳票未合法送達的程序瑕疵發回台北地院更審，而北院在更一審判決也改變原先的見解，認為元配的配偶權遭到侵害，改判小三應賠償12萬元。
民事成功求償，但可能有刑責
最高法院曾在民事判決提到「妨害他人婚姻關係之不法行為多係隱密為之，舉證不易，被上訴人固拍翻上訴人LINE對話紀錄以取證，但對上訴人隱私權侵害甚為輕微，亦不違反比例原則，上開LINE對話截圖具有證據能力」（最高法院111年度台上字第1356號民事判決）。
也就是說最高法院認為在民事訴訟中，於一定程度下的偷拍行為是可以做為證據並主張求償的。只是為蒐集另一半出軌的證據而偷拍或偷看手機、電腦，若對方為了「爭一口氣」而向檢方提告，就會因觸犯妨害秘密罪或妨害電腦使用罪而須背負刑責，形成在民事勝訴後卻要背負刑責，「兩敗俱傷」的結果。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。