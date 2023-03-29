陳耀昌：李鴻章「淮軍」曾來台平亂，為什麼教科書上沒有提？
我們想讓你知道的是
清政府的「開山撫番」後來成為「開山剿番」，清政府的壓迫政策，帶來原住民的悲慘日子，還讓近二千名來自安徽的淮軍埋骨台灣異鄉。但意外地也讓少數留台淮軍與台灣居民（包括原住民）通婚，成為當初台灣人的祖先，影響了當今的兩岸局勢。這是一段令人感傷，又令人訝異而充滿驚奇的台灣歷史。
文：陳耀昌
台灣最南端的恆春半島，在1875年建「恆春縣」之前，這裡稱為「瑯嶠」，是清政府的「治理不及化外之地」，卻與台灣歷史息息相關。排灣原住民則扮演了很重要的角色。
台灣民眾在由我的《傀儡花》改編的「斯卡羅」中，知道了現在恆春半島之南方有斯卡羅酋邦（就是現在滿州鄉），1867年有過「羅妹號事件」，後來斯卡羅頭目與美國李仙得訂了「南岬合約」。
滿州鄉往北是牡丹鄉，「羅妹號事件」七年後，日本人來到牡丹鄉，就是「牡丹社事件」。
牡丹鄉再往北，現在是「獅子鄉」，以前是「大龜文」。他們自稱大龜文王國，包括現在的屏東獅子鄉及台東達仁鄉。「大龜文」是一個有歷史的部落酋邦，非常強悍。1661年荷蘭來征伐「大龜文」不勝，反而因此被鄭成功乘虛而入。
到了1875年，這個大龜文酋邦又與來台的清國淮軍，以寡敵眾，纏鬥了三、四個月。
台灣民眾由教科書中大致知道，淮軍在晚清有重要地位。同治三年（1863）曾國藩的湘軍和李鴻章的淮軍合手滅了清廷的心腹大患太平天國。特別是淮軍，有英國將領戈登的參與訓練，最為現代化。
因此在李鴻章擔任北洋大臣的同治末期到光緒二十年甲午戰爭期間的二十多年，是清帝國的主力部隊。1885年台灣建省後的第一任台灣巡撫劉銘傳也是淮軍系統。
但很少人知道淮軍在台灣也有一段重要的歷史，就是1875年與大龜文酋邦之戰，戰場則在今天的屏東獅子鄉，史稱「獅頭社之役」。這個戰爭很重要，因為是清廷制定開山撫番政策以後的第一仗。
淮軍來台，是因為1874年5月日本人挑起牡丹社事件。於是1874年9月，清廷派淮軍十三營六千五百名來台，有一九一八人埋骨台灣，1875年夏天離台，只剩約三分之二人員。
為什麼教科書上沒有提？因為淮軍後來不是打日本人，而是攻打台灣原住民。在講求原漢和解的今天，顯然有些尷尬，非常不合時宜。
牡丹社事件中，日本人在台有七、八百人喪生，已屬傷亡慘重。而淮軍在台死亡近二千人，教科書上卻一直避而不談。這個1875年淮軍與大龜文酋邦之戰，是清國在台灣的「開山撫番第一仗」。
換句話說，在這場戰爭中，應該負責的是清國皇帝與朝廷大員的不仁道「開山撫番」政策，這些淮軍算是盡忠職守而死，雖令人同情與尊敬，但也不能算是「正義之師」。
清政府的「開山撫番」後來成為「開山剿番」，也就是原住民莫那能在1980年代說的，「你們的篳路藍縷，我們的顛沛流離」，這是原住民百年不幸的開始。
清政府的壓迫政策，帶來原住民的悲慘日子，還讓近二千名來自安徽的淮軍埋骨台灣異鄉。但意外地也讓少數留台淮軍與台灣居民（包括原住民）通婚，成為當初台灣人的祖先，影響了當今的兩岸局勢。這是一段令人感傷，又令人訝異而充滿驚奇的台灣歷史。
讓我們來重溫這段台灣史。
淮軍來台簡史
1874年5月8日（同治十三年三月二十二日），日本藉口琉球漂民在1871年為台灣牡丹原住民殺害，派兵登陸瑯嶠社寮。十四天後，牡丹社頭目阿祿古父子在石門之役為日軍所殺。再十天，日本兵更分三路襲擊牡丹諸部落。清政府反應遲緩，要到農曆五月四日，陽曆6月中旬，欽差大臣沈葆楨才抵達台灣。
但沈葆楨的反應極為迅速，他在五月二十五日奏報防台三策：理論、設防、開禁。六月一日更奏請撥調南、北洋大臣洋槍隊增援台灣。
農曆七月至八月中旬，由唐定奎擔任統帥的六千五百名淮軍分三批抵台。淮軍被部署到最前線的鳳山縣。那時鳳山縣的轄區一直到清廷最南的枋寮，因此枋寮成為淮軍的前線，大營設於北勢寮。淮軍與日本兵對峙，以防日本兵乘虛北上。
淮軍統領唐定奎，副將王福祿聘英國籍教官JW Haywood，在旗後建了「威震天南」，在哨船頭建了「雄鎮北門」兩處砲台。今之鳳山三民路雙慈亭內尚有淮軍留下來的匾額。
1874年農曆九月二十二（陽曆10月31日），日本的大久保利通和清國恭親王奕訢在北京簽訂了《清日台灣事件專約》，牡丹社事件算是結束。這是台灣歷史上的重大條約。在此條約之後，清政府在國際上正式取得瑯嶠及台灣東部後山。
從1683至1874年，民番分治的兩個台灣，從此變成一個台灣。清廷的「開山撫番」政策也有了國際條約之背書。台灣原住民被犧牲了。
淮軍在台戰史
1874年12月，日本兵撤離台灣，清軍進入瑯嶠，主力是王開俊軍隊，駐軍楓港（原名「風港」）。
1875年1月，沈葆楨上＜台灣後山請開禁摺＞，建議改瑯嶠為「恆春縣」，「開山撫番」也正式成為清帝國的政策（同一天同治逝世，光緒繼位）。
很不幸的，淮軍本是為了壓制日本兵而來，但是後來他們不是與日本兵打仗，而是與台灣原住民打仗。淮軍對大龜文酋邦的「獅頭社之役」，就是台灣的「開山撫番第一仗」。
這一仗的導火線是當時駐軍楓港的王開俊。王開俊在光緒元年（1875）正月八日，率軍二百多名自楓港進攻內獅頭社，先濫殺焚社，回程反被內、外獅頭社的大龜文人合手殲滅。
王開俊的部隊出師不利，陣亡過半，震驚了清廷。沈葆楨為了立威，決定由撫番變剿番，「…痛懲一、二社，諸社自當懾服輸誠，從而輔之，以為一勞永逸之計」。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。