NBA落選的白人後衛，竟創造了近年最精采的灌籃大賽！Mac McClung是誰？

文：阿准

不得不說，這屆的灌籃大賽出乎意料的好看。怎麼說呢？主要是因為這幾屆的灌籃大賽真的有點乏善可陳。

但老實說，這也是非戰之罪。我常覺得在2016年Aaron Gordon與Zach Lavine的經典對決之後，觀眾的口味被養大了，之後如果端不出更具噱頭的創意，更爆炸性的灌籃張力，或者更優雅的空中延展，那大家自然就會覺得乏味。

可是，那些動作本來就需要很高的天賦（彈跳能力、滯空能力）才能做到，甚至即使你有天賦，還得在創意上推陳出新，這些條件都成為灌籃大賽收視率難以踰越的高牆。

但是Mac McClung，這個從發展聯盟出來的年輕人，卻刷新了大家的三觀。

「他值得進入NBA。」「雖然身材有點矮小，但是這孩子真的很會跳。」「我相信Mac McClung的灌籃不會失手。」「他甚至有可能創下不在NBA的球員贏得灌籃大賽冠軍的紀錄。」

賽前球評Shaquille O'Neal就不吝惜地展現對這位小老弟的欣賞，究竟這位Mac McClung是何許人也？

Mac McClung從小就是名運動好手，雖然身高只有188公分，但是勁爆的體能讓他與同齡人相比更加與眾不同，在高中就是籃球隊的絕對主力，在高中四年的總得分，也刷新了校史紀錄。

而這位前紀錄保持人，並不是小咖，而是赫赫有名的前球星Allen Iverson。

「他對我很好，是一名很好的前輩。」「他也教了我很多事情，這對我未來非常有幫助。」

McClung的好表現自然受到了Iverson的注意，也邀請這位後輩來參加自己舉辦的經典賽，在比賽中，McClung的灌籃也讓Iverson印象深刻，甚至根據McClung回憶，賽後Iverson還和自己好好地交流一番。

正是如此突出的進攻能力，讓McClung收到許多大學的邀請，最終他選擇跟Iverson一樣的喬治城大學就讀，不過從高中到大學，上了一個層級的強度讓McClung的進攻能力不在如高中時期犀利，命中率也不甚理想，即使在念了兩年後轉學，在新的環境也沒有改善。

畢竟身材太過矮小，如果控球與投射技術不到超頂尖⋯⋯。

是的！在這個層級，頂尖已經不夠，沒有超頂尖彌補身高的缺點，真的很難在大學賽場存活，更遑論NBA。

所以，在大學待了三年，發現自己的選秀預測都沒有什麼變動的McClung，最終還是決定參加選秀，為夢想一搏。

而與熱血漫畫不同的是，他落選了，在2021年的選秀會上，沒有任何一支球隊願意給他機會。

但這並沒有扼殺McClung想要在NBA打球的夢，他立刻找尋發展聯盟的機會，在湖人、公牛、勇士的發展聯盟都待過，直至今年與費城76人簽訂了雙向合約，但還是大部分時間都在發展聯盟磨練。

「我覺得自己在防守端有點草率。」「我必須在每一場比賽找出自己可以更好的地方。」「我覺得自己在傳高吊球時確實做得不錯。」「但在其他傳球時，我確實可以做得更好。」

在發展聯盟的比賽中，McClung很努力地磨練自己的技巧，在他上個賽季被勇士裁掉的時候，勇士總教練Steve Kerr曾認真的跟他說，像他這樣身高的球員，除了得分，傳球技巧也需要加強，而在McClung的努力改善下，上個賽季他也拿下發展聯盟的最佳新人。

「如果它發生，那真的是太棒了！」「這代表我獲得NBA的認證！」

事實上，McClung就像是遊戲中，將所有點數都加在體能的矮個子後衛，他的彈性極為驚人，甚至時常上傳一些爆扣籃框的影片在自己個人的社群平台，收穫的粉絲可能比一些NBA球員還多。

他也沒有因為在發展聯盟，就不繼續他那暴力的灌籃，相反地，很多球迷都期待他每晚那令人血脈賁張的灌籃秀，正是這樣的高人氣，讓他吸引了聯盟的注意，破格參加了這次的灌籃大賽。

「我很幸運，也很感激NBA給我這樣的機會。」

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第一灌，McClung飛過兩個人後，將球碰一下籃板後，再反灌進去，如此難度與創意兼具讓他拿下了滿分50分的成績。

第二灌，McClung他反身起跳後，在空中拉了一竿，再轉正把球扣進，場邊有評審甚至已經舉起了50分的牌子，但最後在加總分上，還是因為一名評審只給了49分，導致McClung的得分為49.8分，不過也足以他進入決賽。

第三灌，McClung飛過一個人之後，在空中連拉兩竿，再把球反扣進去，這次毫無爭議的獲得50分滿分。

最後一灌，McClung穿上自己高中的球衣，起跳之後，在空中轉了將近540度，再將球扣進籃框。下來之後，他模仿知名扣將Vince Carter在灌籃大賽的知名手勢，嘴上說著「It's over」，這球毫無爭議地獲得全場的喝采，McClung也拿下了灌籃大賽的冠軍。

「如果你們願意接受我，我會再回來的。」

賽後，McClung面對訪問說，是否明年會來個王座保衛戰，McClung表示只要自己那時候還在聯盟，那他絕對樂意。

或許他也知道，自己目前想要站穩聯盟還有很多不足，畢竟以前拿過灌籃大賽冠軍，但卻在NBA失去舞台的球員，還是大有人在。

「我一直想見識一些自己從來沒有看過的景色。」「希望，我能靠著自己的灌籃做到。」