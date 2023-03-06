專訪大馬半導體產業協會主席王壽苔（一）：大馬在美中科技戰下該如何自處？

隨著近年美國和中國的關係緊張與對抗，各界相當關注在「科技冷戰」下台灣半導體產業的發展，台灣官方與產業會如何「選邊站」。那在全球半導體產業供應鏈上，也是重要樞紐的馬來西亞，在美中對峙的格局下，又是如何自處呢？

透過對馬來西亞半導體產業協會（MSIA）主席拿督斯里王壽苔（Wong Siew Hai）的專訪，除了可暸解到大國對馬來西亞半導體產業發展的影響，王壽苔也分享了當前馬來西亞自身在發展半導體產業的限制與挑戰。

馬來西亞半導體產業發展離不開外資

可以這麼說，馬來西亞半導體產業的興起，是依靠美國、日本等科技大國的支持而奠定基礎的。王壽苔表示，在以美國為主的科技公司主導下，對該國半導體產業發展貢獻良多，至今美國依然持續投資，也帶來了許多先進的技術。

去年筆者發布的《為何馬來西亞半導體產業相當重要？一切要從50年前落腳檳城的「八武士」談起》文章中，提到了馬來西亞半導體產業的發展，是起於1972年，有日後被譽為「8 Samurai」（八武士）的八大跨國公司到檳城投資，包括了美國的「國家半導體」（National Semiconductor）、 超微（AMD）、英特爾（Intel）、 歐司朗（Osram）、惠普 （HP）、博世（Bosch）、日立（Hitachi，現為瑞薩電子）和歌樂（Clarion）。

在全球半導體產業鏈的位置中，馬來西亞強項在於下游的封裝測試，佔全球近13%市佔率（東南亞在全球封測市場市佔率達27%）、全球約7%的半導體貿易都需經過馬來西亞的工廠附加製造，或發貨前的零件組裝。

71歲的王壽苔宛如歷史的見證者，自1976年加入英特爾、戴爾等跨國公司，2001年任英特爾全球副總裁，2004年退休，接著在2021年1月創立馬來西亞半導體工產業協會，至今該協會在全馬已有200個會員。

對於如何看待當前美中對抗，王壽苔認為美中對抗的態勢會促使中國在海外尋找立場中立的國家合作，再將產品出口到美國。去年8月9日，美國總統拜登簽署通過《2022年晶片和科技法案》（ CHIPS and Science Act 2022），以鼓勵更多晶圓廠在美國設廠，包括台積電、三星、英特爾等公司都宣布擴大對美國的投資和設廠，同時該法案也限制接受美國政府補貼的半導體公司，禁止在中國投入先進製程製造，或出口高階晶片，也限制中國科技產品出口美國。

王壽苔指出，《晶片法案》的通過，促使中國到一些中立的國家，如馬來西亞或其它東南亞國家投資，將生產移至境外，以尋求出口到美國的機會。王壽苔也說「我敢肯定，中國發現這非常困難，但他們會想出什麼解決辦法」。另一方面，王壽苔認為隨著《晶片法案》的通過，未來美國境內也隨之出現更多先進製程的晶圓廠，但現有的封裝測試服務應不足以應付，那擁有多年行業基礎的馬來西亞，依然比其他東南亞國家更有競爭力而受益。

根據王壽苔的觀察，美國開始在科技產業上對抗中國後，儘管有產能從中國轉移至馬來西亞，但不是中國公司，而主要是原本在中國的美國公司。不過王壽苔也提到，早在數年前，就有中國公司入股掌控了馬來西亞的半導體公司，如2019年被中國華天科技收購的UNISEM，或來設廠的TF-AMD（中國通富微電子與超微的合資公司）。此外，來自中國的太陽能公司也在馬來西亞設廠，如JINKO、JA、信義光能。

馬來西亞半導體產業的興起，是伴隨著美國為主的西方科技公司主導而建立的。至於未來中國對馬來西亞半導體產業的影響，王壽苔表示，越來越多的中企進來，除了帶來了許多新技術，還有提供了更多的工作機會，同時也支撐著本土供應鏈的發展，如在馬六甲設廠的信義光能，就支撐著馬來西亞太陽能產業供應鏈的發展。

對於美國是否會限制馬來西亞的技術或產品輸出到中國，王壽苔稱影響不大，因為美國晶片法案主要限制7奈米以下的先進晶片製程技術到中國，成熟的28奈米製程技術是不受限制的，因此對專注在成熟製程的馬來西亞半導體公司衝擊有限。

對於台廠在馬來西亞，隨著美中對立的白熱化，近年台灣也在轉移中國的供應鏈。王壽苔認為馬來西亞能否從中獲益，主要還得看台商的意願，畢竟台商還是可以選擇其他競爭對手，如泰國和越南。「因此我們要更加努力去吸引台商過來，因為台灣在這裡有很悠久的投資歷史，也有許多留台畢業的學生。」王壽苔說。

此外，王壽苔也提到，在馬來西亞有兩家重要的台資公司，包括日月光（ASE）與和泰電子（Hotayi），多年來台商除了帶來了就業機會與新技術，也和馬來西亞的大專院校有緊密的產學合作，協助培訓了半導體行業的人才。如和泰與拉曼大學合作，提供包括自動化生產模擬系統的實習計劃。

本文接續於 專訪大馬半導體產業協會主席王壽苔（二）：馬來西亞供應鏈成熟，但人才短缺成隱憂

參考文獻：

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範