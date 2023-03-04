【東南亞週報】星外長憂台海衝突對星影響更甚俄烏戰爭｜武文賞任越南國家主席｜特斯拉將進駐大馬

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第212期，為讀者挑選2023年2月25日至3月3日期間，有關越南、新加坡、馬來西亞、印尼、緬甸與柬埔寨的六則東協區域大事。

越南｜武文賞當選新任越南國家主席

越南國會在3月2日召開特別會議，選出前中央書記處常務書記武文賞（Vo Van Thuong）出任國家主席。

武文賞現年52歲，是目前越南共產黨政治局委員中最年輕的一位，也是越共歷史上最年輕的中央書記處書記。路透社取得駐河內外交人員的分析，指出越共總書記阮富仲可能透過任命武文賞來鞏固自己的權力。澳洲學者塞爾（Carl Thayer）則表示，武文賞獲得阮富仲的信任，再加上相對年輕，他未來在越共內的發展無可限量；若武文賞能做好國家主席職位，也很有可能成為2026年阮富仲退休後的接班人選。

原先的國家主席阮春福，因其在2016至2021年擔任總理期間，多名部屬包含2名副總理與3名部長涉嫌貪汙與弊案，阮春福為此「負起政治責任」而申請辭職。越南共產黨中央委員會在1月17日召開會議，批准阮春福辭去職位，而後國會也於18日召開臨時會議批准，並由國家副主席武氏映春（Vo Thi Anh Xuan）擔任代理主席。

Photo Credit: GettyImages 52歲越共中央書記處常務書記武文賞出任國家主席。

新加坡｜星外長憂台海衝突對星影響更甚俄烏戰爭

面對國際局勢變得複雜、世界變得分化與動盪，新加坡外交部長維文2月27日於國會發表新加坡今年度外交政策優先事項時提出四項重點。首先，他認為，外交政策始於國內，新加坡需要保持團結、有凝聚力且持續成功，否則將與世界脫節。

第二，新加坡需要堅持對國家未來和當前生存至關重要的原則，並與該國的價值觀保持一致。他表示：「我們拒絕做任人宰割的附庸國。我們會堅持原則，但不會選邊站。」他以俄羅斯入侵烏克蘭為例表示，新加坡捍衛所有國家、無論大小的權利，確保各國主權、獨立和領土完整得到充分尊重。

第三，新加坡必須盡可能地結交朋友，透過建立重疊的朋友圈，與更多國家建立共同事業，共同努力推進作為一個國家、地區及世界的集體利益。其中最內圈努力的對象包括新加坡鄰國和東協。最後，他認為，作為一個小國，新加坡始終堅持國際法，堅持以規則為基礎的多邊主義，堅持和平解決爭端的途徑。

另外，談及美中關係及台海緊張情勢，維文表示，目前情況反映美中缺乏戰略互信，雙方都希望避免衝突，但沒有一方經得起被視為弱者。他也表示，台灣海峽已成為更加危險的衝突熱點，儘管美中都不希望台海發生衝突，但誤判或事故可能導致針鋒相對行動的循環，從而導致危險失控的局面。他坦言，台海若發生衝突，不僅會衝擊全球，也會對新加坡產生比俄烏戰爭更直接的影響。

（新加坡外長維文於臉書影片概述星國外交政策優先事項。）

馬來西亞｜特斯拉獲准進駐大馬

世界知名電動車製造商特斯拉（Tesla）將會在馬來西亞設立公司，並在當地建立充電站網絡。大馬國際貿易及工業部於3月1日正式宣布批准特斯拉電動車之進口。特斯拉亦將在大馬設立體驗中心及服務中心。

事實上，大馬期望吸引更多電動車科技相關的投資，而特斯拉計畫在大馬建設充電站，並設立公司為大馬達成此目標的重要推進。特斯拉進駐大馬亦將創造更多技術性且高薪資的就業機會，同時讓本土企業不僅可以加入特斯拉在大馬的供應鏈，更期以加入特斯拉全球生態系統。

國際貿易及工業部部長賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）表示，特斯拉願意到大馬投資，顯示特斯拉對大馬經濟基礎及從商環境的信心。賽夫魯亦指出，該部及相關機構會持續強化大馬的商業環境，繼續將大馬打造成一個重視貿易、重視工業及重視投資的國家。

特斯拉是在大馬「全球電動車領袖倡議」（BEV Global Leaders Initiative）下進駐該國。此倡議旨在加強大馬國內對電動車的需求，並推動國內電動車生態系統之發展。國際貿易及工業部指出，該部在此倡議下亦會積極尋求國外知名電動車企業投資大馬，而特斯拉為該倡議首名申請者。

Photo Credit: GettyImages 特斯拉（Tesla）即將在馬來西亞設立公司

印尼｜印尼法院作成暫停選舉裁決 中選會：如期舉行

印尼中央選舉委員會（KPU）本週表示，2024年的總統選舉會如期舉行，選舉時程將不會受地方法院做出「暫停選舉」的裁決所影響。

近期雅加達中央地區法院作出一個裁決，要求中選會暫停2024年的選舉直到2025年7月。該訴訟是由印尼一個名為Prima Party的政黨提起的，該黨成立於2020年，先前未曾參與過選舉；其在2022年12月向中選會提出選舉申請被拒絕後，Prima Party認為中選會在行政方面有瑕疵，因而針對中選會提起訴訟。雅加達中央地區法院因而作成處罰中選會的裁決，要求暫停原訂於2024年舉行的選舉，至2年4個月後始能舉行。

中選會主委Hasyim Asy’ari對此表示，選舉的程序和時程都是有法律依據，且有拘束力的，無論法院裁決結果如何，都不會影響選舉；並且不排除針對法院作出的裁決提出上訴。總統佐科威所屬的印尼民主黨鬥爭黨（PDIP）也指出，法院無權做出暫停選舉這樣的決定，恐有違憲之虞；印尼工黨則對裁決結果表示抗議。

印尼將於2024年2月14日舉行總統與國會選舉，現任總統佐科威因兩任任期已到，將不能參選。根據印尼民調機構1月針對可能的總統候選人進行民調，結果顯示中爪哇州長甘賈爾（Ganjar Pranowo）以27.2%的支持率位居所有候選人之首，其次是前雅加達州長阿尼斯（Anies Rasyid Baswedan）的16.8%，國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）則有16%的支持率。

Photo Credit: GettyImages 左起長子吉伯朗、印尼總統夫人伊利安娜、印尼總統佐科威與小兒子卡桑。

緬甸｜安華呼籲東協必須證明其能幫助解決緬甸危機