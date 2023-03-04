2023/03/04,
印太

泰國選舉委員會與TikTok簽署合作協議，以處理競選期間平台上的假消息

泰國選舉委員會與TikTok簽署合作協議，以處理競選期間平台上的假消息
Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

TikTok泰國公共政策主管Chanida Klyphun指出：「TikTok不會接受付費的政治廣告，任何具政治角度的賬戶都將被分類到政府、政治人物和政黨（GPPPA）類別中。」不過TikTok並不會禁止由某政黨支持者所創作的內容，因為平台尊重言論自由。

泰國預計將在今年5月7日舉辦大選，選舉委員會（ECT）2月24日與社群媒體TikTok簽署合作協議，目的是在大選前傳播正確訊息，處理競選期間平台上的所有假消息，並過濾TikTok上違反選舉法等資訊（例如對候選人的誹謗）。

選舉委員會秘書長Sawaeng Boonmee表示，希望與TikTok的合作能成為選舉進程的良好起點，因為每個人都是推動君主立憲制的重要參與者。

TikTok也表示在選舉競選期間不會接受政治類廣告，TikTok泰國公共政策主管Chanida Klyphun對媒體表示，TikTok主要是一個娛樂平台，而平台已有措施和技術，為保護TikTok用戶免受仇恨言論和政治衝突引發的偏見所影響。

Chanida Klyphun指出：「TikTok不會接受付費的政治廣告，任何具政治角度的賬戶都將被分類到政府、政治人物和政黨（GPPPA）類別中。」不過TikTok並不會禁止由某政黨支持者所創作的內容，因為平台尊重言論自由。

TikTok還計劃在泰國大選前一個月推出「選舉中心」，以協助用戶獲得有關投票過程、候選人和其他相關主題的資訊，Chanida Klyphun表示：「在馬來西亞和菲律賓的選舉後，我們了解到公眾並不了解這些。因此我們希望在泰國大選前能提高公眾意識。我們一直在研究如何改進做法和流程，以維護平台的安全性和完整性。」

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TikTok在泰國有4030萬的成年用戶

社群媒體在2019年泰國大選前受到嚴格限制，當時選舉委員會規定社群媒體禁止發布包含候選人姓名、照片及政黨名稱、政策相關的任何內容。 這些規範在當時被認為是針對擅長運用社群媒體傳播訊息的「未來前進黨」（Future Forward）。

雖然目前許多國家都有對TikTok的資安表達疑慮，不過TikTok在泰國依舊相當受歡迎，根據中國字節跳動資料，TikTok在泰國有4030萬的成年用戶。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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