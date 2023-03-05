拜登政府第九度對台軍售F-16戰機導彈有何戰略意義？
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美媒《華盛頓郵報》3月1日刊出一篇報導稱，美國批准洛克希德馬丁公司承包的66架「F-16」戰機訂單，將在2026年全部交付，屆時台灣將有200多架「F-16」第四代戰機，數量在印太地區數一數二。但該報強調，台灣空軍目前飛行員人數面臨嚴重短缺，需補進約100名飛行員來駕駛新交付的「F-16」戰機。
美國國務院批准了一筆總值6.19億美元（約新台幣189.5億）的對台軍售，其中包括供美式F-16戰機使用的AGM-88B等兩款導彈，數量上百枚，引人矚目。這是美國總統拜登就任以來，第九筆對台軍售。
此筆提議已進入知會美國國會的程序，《路透社》報導，此案可能進一步加劇中美之間的緊張關係。
中國外交部發言人毛寧在周四（3月2日）記者會上回應稱，中方「敦促美方停止對台售武及相關軍事聯繫，停止為台海局勢製造緊張因素。」
中國國防部新聞發言人譚克非周五在回應美對台軍售案時表示，「美方行徑粗暴干涉中國內政」，「嚴重違反『一個中國』原則和中美三個聯合公報特別是『八一七公報』規定，嚴重損害中國主權和安全利益」。
譚克非還表示，中國軍方「始終嚴陣以待，隨時回擊一切謀『獨』挑釁和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整」。
台灣智庫「國防安全研究院」蘇紫雲博士對《BBC中文》表示，以台灣的立場分析，這筆訂單中的AGM-88B、AIM-120-C8導彈都是美國空軍現役「第一線裝備」，甚至美軍自身也正在逐步升級中，技術先進。
他認為，白宮同意將此類精密武器出售給台灣，應當是為了落實美國《國防授權法》將台灣視為「非北約主要盟友」的精神，「因此，才能依照美國《武器出口法》將敏感科技武器給台灣。」
軍售內容
根據美國國防部周四（3月2日）發布的新聞稿，美國政府於當地時間3月1日就AGM-88B、AIM-120C等二型飛彈、金額達6.19億美元的對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望1個月後正式生效。
根據《路透社》，訂單中AIM-120C-8導彈是美國空軍現役中最先進的中程空對空導彈，射程達160公里，這是首次售予台灣，將是台灣射程最遠的空對空導彈。
蘇紫雲博士告訴《BBC中文》，從技術層面來看，AIM-120C8具備更敏銳的「尋標頭」用以對抗高速巡弋飛彈或匿蹤戰機等低雷達截面積（Radar Cross-Section）目標，同時進行離軸攻擊模式。
他說，該導彈具備更強大的電子「反反制能力」，在高強度的電子戰場中能辨別誘餌並攻擊目標。
而AGM-88B是美國空軍最新款反輻射飛彈。根據公開資料，此款導彈的控制段除了全球定位系統（GPS）、先進慣性導航系統外，也同步升級任務電腦的性能，用於整合導航與尋標器，擷取敵方電磁訊號資料等。
蘇紫雲說，該導彈延伸射程達180公里，具備最先進的廣頻域搜尋能力，可有效對抗各類相位陣列雷達。
不過，兩款導彈的主要軍火商——美國雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp.）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）不久前被中國商務部宣布列入不可靠商業實體清單，該公司在中國的相關業務遭到制裁。
台灣空軍F-16戰機
據美國媒體報導，至2022年，台灣空軍在役的F-16V（Block 20）戰機總計141架。2026年，等從美國採購的訂單全部交付，台灣將擁有207架F-16V（Block 70）戰機，將是全球擁有此款戰機數量最多的一支空軍。
根據過往軍購資料，F-16戰機一直是台灣的美軍購案中經費及重要性最高的部分。2019年，台灣國防部稱，台灣購買的F-16V單機價格為1.217億美元，合約新台幣37億元。
針對此次購買的F-16導彈，蘇紫雲分析，對台灣軍方而言，此次美國對台軍售百枚反輻射飛彈，可使台灣軍隊在執行防衛任務時得到更多戰略彈性。他告訴《BBC中文》說，這種反輻射飛彈搭配各類長程反制武器可用於反制敵軍地面、甚至水面船艦的雷達。
他還舉例說，200枚AIM-120-C8搭配F-16V的AESR主動相位雷達，或可更有效壓制中具有匿蹤能力的解放軍「殲-20」戰機，或是可壓制敵方自動化指揮系統（C4ISR）的戰場管理能力，打亂敵軍作戰節奏，維持戰場縱深。
台灣國防部則說，這次美方同意供售的這兩型飛彈，均為台灣空軍「已完備作戰能力」的彈種，並針對部分功能強化升級——目的是「備戰而不求戰，自助而助人」。
但是，美媒《華盛頓郵報》3月1日刊出一篇報導稱，美國批准洛克希德馬丁公司承包的66架F-16戰機訂單，將在2026年全部交付，屆時台灣將有200多架F-16第四代戰機，數量在印太地區數一數二。
但該報強調，台灣空軍目前飛行員人數面臨嚴重短缺，需補進約100名飛行員來駕駛新交付的F-16戰機。但根據台灣立法院數據，台灣空軍2011至2019年共新增21名飛行員。
台灣淡江大學戰略研究所揭仲教授告訴該報說，台灣軍方的高級飛行員，還需負責訓練新兵和攔截解放軍軍機，未來三年很難彌補飛行員的短缺，因此飛行員的負擔會更重。
此外，近來在烏克蘭戰爭中，基輔「以小博大」的不對稱戰略抵禦俄羅斯奏效，台灣軍事界也開始有聲音傳出，是否要轉向購買更便宜更精凖的小規模武器，而非將軍費花費在昂貴的軍武，譬如F-16戰機等。
無論如何，一筆接著一筆的美台軍售，象徵著台海情勢持續緊繃。
根據日本媒體《日經亞洲》（Nikkei Asia）上周刊出的報導，繼美國智庫後，日本「笹川和平基金會」（Sasakawa Peace Foundation）智庫發表兵推結果，稱如果日本和美國介入台海戰爭，或許能防止北京佔領台灣，但也要付出兵力和設備等十分慘重的代價。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21