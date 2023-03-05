拜登政府第九度對台軍售F-16戰機導彈有何戰略意義？

Photo Credit: EPA / BBC News 台灣花蓮空軍基地內，台灣空軍一架F-16V戰機凖備執行夜間起飛任務。

美國國務院批准了一筆總值6.19億美元（約新台幣189.5億）的對台軍售，其中包括供美式F-16戰機使用的AGM-88B等兩款導彈，數量上百枚，引人矚目。這是美國總統拜登就任以來，第九筆對台軍售。

此筆提議已進入知會美國國會的程序，《路透社》報導，此案可能進一步加劇中美之間的緊張關係。

中國外交部發言人毛寧在周四（3月2日）記者會上回應稱，中方「敦促美方停止對台售武及相關軍事聯繫，停止為台海局勢製造緊張因素。」

中國國防部新聞發言人譚克非周五在回應美對台軍售案時表示，「美方行徑粗暴干涉中國內政」，「嚴重違反『一個中國』原則和中美三個聯合公報特別是『八一七公報』規定，嚴重損害中國主權和安全利益」。

譚克非還表示，中國軍方「始終嚴陣以待，隨時回擊一切謀『獨』挑釁和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

台灣智庫「國防安全研究院」蘇紫雲博士對《BBC中文》表示，以台灣的立場分析，這筆訂單中的AGM-88B、AIM-120-C8導彈都是美國空軍現役「第一線裝備」，甚至美軍自身也正在逐步升級中，技術先進。

他認為，白宮同意將此類精密武器出售給台灣，應當是為了落實美國《國防授權法》將台灣視為「非北約主要盟友」的精神，「因此，才能依照美國《武器出口法》將敏感科技武器給台灣。」

軍售內容

根據美國國防部周四（3月2日）發布的新聞稿，美國政府於當地時間3月1日就AGM-88B、AIM-120C等二型飛彈、金額達6.19億美元的對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望1個月後正式生效。

根據《路透社》，訂單中AIM-120C-8導彈是美國空軍現役中最先進的中程空對空導彈，射程達160公里，這是首次售予台灣，將是台灣射程最遠的空對空導彈。

蘇紫雲博士告訴《BBC中文》，從技術層面來看，AIM-120C8具備更敏銳的「尋標頭」用以對抗高速巡弋飛彈或匿蹤戰機等低雷達截面積（Radar Cross-Section）目標，同時進行離軸攻擊模式。

他說，該導彈具備更強大的電子「反反制能力」，在高強度的電子戰場中能辨別誘餌並攻擊目標。

而AGM-88B是美國空軍最新款反輻射飛彈。根據公開資料，此款導彈的控制段除了全球定位系統（GPS）、先進慣性導航系統外，也同步升級任務電腦的性能，用於整合導航與尋標器，擷取敵方電磁訊號資料等。

蘇紫雲說，該導彈延伸射程達180公里，具備最先進的廣頻域搜尋能力，可有效對抗各類相位陣列雷達。

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不過，兩款導彈的主要軍火商——美國雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp.）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）不久前被中國商務部宣布列入不可靠商業實體清單，該公司在中國的相關業務遭到制裁。

台灣空軍F-16戰機

據美國媒體報導，至2022年，台灣空軍在役的F-16V（Block 20）戰機總計141架。2026年，等從美國採購的訂單全部交付，台灣將擁有207架F-16V（Block 70）戰機，將是全球擁有此款戰機數量最多的一支空軍。

根據過往軍購資料，F-16戰機一直是台灣的美軍購案中經費及重要性最高的部分。2019年，台灣國防部稱，台灣購買的F-16V單機價格為1.217億美元，合約新台幣37億元。

針對此次購買的F-16導彈，蘇紫雲分析，對台灣軍方而言，此次美國對台軍售百枚反輻射飛彈，可使台灣軍隊在執行防衛任務時得到更多戰略彈性。他告訴《BBC中文》說，這種反輻射飛彈搭配各類長程反制武器可用於反制敵軍地面、甚至水面船艦的雷達。

他還舉例說，200枚AIM-120-C8搭配F-16V的AESR主動相位雷達，或可更有效壓制中具有匿蹤能力的解放軍「殲-20」戰機，或是可壓制敵方自動化指揮系統（C4ISR）的戰場管理能力，打亂敵軍作戰節奏，維持戰場縱深。

台灣國防部則說，這次美方同意供售的這兩型飛彈，均為台灣空軍「已完備作戰能力」的彈種，並針對部分功能強化升級——目的是「備戰而不求戰，自助而助人」。

但是，美媒《華盛頓郵報》3月1日刊出一篇報導稱，美國批准洛克希德馬丁公司承包的66架F-16戰機訂單，將在2026年全部交付，屆時台灣將有200多架F-16第四代戰機，數量在印太地區數一數二。

但該報強調，台灣空軍目前飛行員人數面臨嚴重短缺，需補進約100名飛行員來駕駛新交付的F-16戰機。但根據台灣立法院數據，台灣空軍2011至2019年共新增21名飛行員。

台灣淡江大學戰略研究所揭仲教授告訴該報說，台灣軍方的高級飛行員，還需負責訓練新兵和攔截解放軍軍機，未來三年很難彌補飛行員的短缺，因此飛行員的負擔會更重。

此外，近來在烏克蘭戰爭中，基輔「以小博大」的不對稱戰略抵禦俄羅斯奏效，台灣軍事界也開始有聲音傳出，是否要轉向購買更便宜更精凖的小規模武器，而非將軍費花費在昂貴的軍武，譬如F-16戰機等。

無論如何，一筆接著一筆的美台軍售，象徵著台海情勢持續緊繃。

根據日本媒體《日經亞洲》（Nikkei Asia）上周刊出的報導，繼美國智庫後，日本「笹川和平基金會」（Sasakawa Peace Foundation）智庫發表兵推結果，稱如果日本和美國介入台海戰爭，或許能防止北京佔領台灣，但也要付出兵力和設備等十分慘重的代價。