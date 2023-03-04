陳吉仲：雞蛋國內市場生產量5月回穩，農委會祭18.65億元計畫輔導改善養禽場設施
我們想讓你知道的是
在農委會公布的「養禽場設施改善輔導計畫」中，金額占最大宗的「禽舍改建」分兩大類，這次計畫開放飼養5萬隻以下業者申請補助，每場補助二分之一，改建成非開放式每場補助上限450萬元、改成水簾密閉負壓環控上限則是1000萬元，共編列10.5億元。同時提供專案貸款2年免息補貼。
（中央社）蛋荒何時緩解，農委會主委陳吉仲昨（3）日在立法院備詢時表示，中南部最近天氣回穩，加上禽流感減少，量產及產蛋率就會提高，國內市場產量部分，5月就會回穩。
立法院昨日邀請行政院長陳建仁等人列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢。
無黨籍立委黃國書以史上最長缺蛋危機，要求農委會說明，政府從澳洲進口500萬顆雞蛋，3月底就用完，政府接下來措施是什麼。
陳吉仲表示，缺蛋是受到禽流感跟氣候因素影響，產量跟每天需求還有50萬到80萬顆的不足，加工業者也很配合減產跟調度，每週從加工業者調度6000、7000箱以上，不會只有倚賴進口。
陳吉仲說，不會只從澳洲進口，除了3月底的500萬顆之外，也在動態調整，有找到其他相關國家，但「防疫、檢疫一定要符合要求」及「打疫苗的不要」的2個前提，會讓進口蛋成為調節的工具。
陳吉仲說，最近中南部天氣回穩，產蛋率增加，國內市場大約在3到5月，量產就會跟著上來。
黃國書問，是否5月就會回穩。陳吉仲說，是國內市場生產量的部分。
（中央社）解決缺蛋須提高產蛋率，學者估改成密閉式可增1成。農委會昨日公布3年期計畫，期盼有200場傳統開放式蛋雞場申請改建，4月起受理申請，改成水簾密閉負壓環控最多補助1000萬元。
國內雞蛋日需求量為12萬箱（每箱200顆），春節過後已是淡季，日需求量降至11.8萬箱到12萬箱，但是雞蛋產量去年底開始往下掉，從去年12月中旬日產量高峰12.2萬箱，降到目前的11.2萬箱。
農委會估計每天缺口約50萬到80萬顆，已啟動專案進口計畫，預計從澳洲進口500萬顆，目前已調到4批，每批36萬顆，用以跟加工業者調換庫存蛋上市，第1批在2月下旬已空運抵台。
除上述短期應急計畫，農委會昨日召開記者會公布中長期穩定雞蛋產能的「養禽場設施改善輔導計畫」。農委會畜牧處處長張經緯說，計畫執行從2023到2025年，共3年，合計編列新台幣18.65億元推動，含3大類補助，盼能有200家傳統開放式業者申請革新改建，4月起開始受理申請。
他說，全台蛋雞場共2118場、4492萬隻，平均每場飼養2萬1945隻；總場數的近9成飼養5萬隻以下，規模比日本每場平均超過10萬隻小很多，且75%為3萬隻以下。
關於補助計畫內容，首先是金額占最大宗的「禽舍改建」分兩大類，這次計畫開放飼養5萬隻以下業者申請補助，每場補助二分之一，改建成非開放式每場補助上限450萬元、改成水簾密閉負壓環控上限則是1000萬元，共編列10.5億元。同時提供專案貸款2年免息補貼。
其次是「導入智慧永續設備」，包含各種環境感測器、控制器、風扇、水簾、噴霧消毒、側窗等環控相關設備等多類設備，每台補助100萬或500萬元，補助台數從13台到104台不等，共計編列3.85億元。
再者是「雞糞處理資源化」，包含生物處理機、雞糞包裝機等多種設備，每台補助數萬元到500萬元不等，補助台數從4台到83台不等，共計編列4.3億元。
逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲指出，改成水簾式雞舍，產蛋率可提高1成。他並建議改成塑膠籃子運送雞蛋，可以減少耗損率1成，還有掌控換羽時機、汰換數量等，也能提高供應量。
對於天冷，有的蛋雞場產蛋率會掉到5成。農委會副主委杜文珍強調，設備更新是降低外在環境的影響，包含氣溫變化致使產蛋率下滑、野鳥吃飼料感染疫病等，但是投資改建後，務必要落實生物安全操作，不然蓋再好的禽舍卻沒好好維護，讓疫病媒介老鼠、鳥等進入，還是會污染環境。
新聞來源
延伸閱讀
- 首批澳洲進口雞蛋36萬顆抵台，農委會談供應不穩4原因，媒體報導3月雞肉恐現缺口
- 陳吉仲：雞蛋供應比去年同期多，缺蛋問題疑因資訊不全；日本也鬧蛋荒東京蛋價近40年新高
- 比起眾說紛紜的「蛋荒」，我認為民眾缺乏媒體素養更值得「荒」
- 蛋荒高蛋價成全球性現象，禽流感通膨為主因；農委會加速研擬禽舍革新辦法，強化蛋雞業韌性
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。