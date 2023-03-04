2023/03/04,
政治

《路透社》：台灣內部報告指，中共將針對意見領袖發起魅力攻勢，藉此影響總統大選

《路透社》：台灣內部報告指，中共將針對意見領袖發起魅力攻勢，藉此影響總統大選

我們想讓你知道的是

國民黨在給《路透社》的聲明中表示，「為何把兩岸交流說成是北京針對在野黨的單方面『魅力攻勢』？就連美國也鼓勵兩岸交流與和平對話」。國民黨並表示，由於執政黨未能主動降低緊張情勢、促進溝通，只好由國民黨去做。

（中央社）台灣只剩不到一年就要舉行總統大選，《路透社》報導，根據台灣安全機構內部報告，台灣政府認為中國當局將再次針對「意見領袖」發起魅力攻勢，企圖藉此影響民意。

隨著因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情中斷的兩岸交通逐步恢復，台灣安全官員預期中國將再次發動魅力攻勢，過去的作法包括招待台灣政治人物前往中國免費旅遊等。

根據《路透社》瀏覽的副本，負責監控中國在台活動的台灣安全機構在這份機密報告中說，從這個月起，中國行動的重點將放在邀請台灣的「意見領袖」訪問中國。

發表於2月的這份報告引述情資指出，「中國共產黨正在制訂本年度兩岸交流計畫。眾多與台灣相關的機構將逐步恢復邀請各級台灣人士到中國大陸旅遊」。

由於台灣將於明（2024）年1月舉行總統大選，台灣官員憂心北京可能試圖挑起對蔡英文政府的仇恨。

報告稱北京預料將試圖利用統戰活動，說服台灣大眾支持對兩岸「統一」更為開放的態度、或傾向與中國建立更緊密關係的政黨。

負責調查此事的一名台灣安全官員告訴《路透社》：「他們或許想要台灣人支持傾向與中國大陸發展更緊密經濟關係的特定政黨。」

這名拒絕具名的官員表示，中國將邀請政經領域之外的一系列人士到訪，希望暗中推廣中共的政治意識形態。「這些交流計畫可能會以體育、文化或商務的名義進行，但我們擔心的是私下交流。」

報告並未點名台灣當局認為會成為目標的個人或政黨，但北京當局與中國國民黨長期保持聯繫。

國民黨副主席夏立言上個月率團訪中，拜會新任國台辦主任宋濤。國民黨稱此行能「有效緩和緊張情勢」，並促進溝通。

jdi3jxguteamkdf3dls1rjfkk65ug5
Photo Credit: 國民黨提供 via 中央社
國民黨副主席夏立言（左）2月9日會見國台辦主任宋濤（右），夏立言指出，當前兩岸的僵局或許短期內難以完全改善。但現階段比較重要的，是要盡量避免兩岸的政治分歧波及經貿和民生領域。

中國上海市台辦訪團上個月應台北市政府之邀來台，參與台灣燈會活動並與台北市政府進行市政交流，由國民黨籍的台北市長蔣萬安接待。

國民黨表示，上海團來台行程經中央陸委會批准，並呼籲努力與北京當局「破冰」。國民黨也否認成為中共的目標。

國民黨在給《路透社》的聲明中表示，「為何把兩岸交流說成是北京針對在野黨的單方面『魅力攻勢』？就連美國也鼓勵兩岸交流與和平對話」。

國民黨並表示，由於執政黨未能主動降低緊張情勢、促進溝通，只好由國民黨去做。

陸委會拒絕對此置評。國台辦沒有回應置評請求。

台灣安全機構正在密切監控在台的各類中國團體，包括負責從貿易到觀光等各項事務的中國準政府組織，以及中國留學生等。

另一名台灣高層安全官員表示，台灣應該對中國的統戰活動「高度警覺」。「他們正在尋找繞過台灣當局的機會。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。