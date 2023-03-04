法國擬跟進歐盟禁止公務手機使用TikTok，市調報告：美國成年人看TikTok時間接近Netflix
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面對監控與資安風險，法國政府也正在考慮對自家公務人員祭出相似禁令的可能性。政府發言人維宏（Olivier Véran）1日強調，「部會的公務手機沒有一台裝有TikTok或其他應用程式」。他同時宣布，最高層級正在考慮，是否對「中央或地方行政機關訂定規範」。
（中央社）對TikTok的不安全球延燒，法國政府1日表示，正考慮跟進歐盟，禁止公務員在有公務軟體的手機上使用。參議院TikTok調查委員會2日正式啟動，議員表示，若歐盟被監控，則成員國也都有風險。
繼美國後，加拿大、丹麥等國國會與歐盟執委會近期紛紛基於網路安全考量，通過法案或發布命令，禁止公務人員在政府電腦，或裝有公務應用軟體的手機等裝置上使用TikTok。
面對監控與資安風險，法國政府也正在考慮對自家公務人員祭出相似禁令的可能性。政府發言人維宏（Olivier Véran）1日強調，「部會的公務手機沒有一台裝有TikTok或其他應用程式」。他同時宣布，最高層級正在考慮，是否對「中央或地方行政機關訂定規範」。
法國參議院法制委員會與主席會議2月9日也通過跨黨派黨團提出的「社群媒體TikTok使用、資料濫用與影響策略」調查案，將由19名參議員組成的委員會自3月起對TikTok進行長達6個月的深入調查。委員會名單已於1日出爐，並於2日正式啟動調查。
而除了青少年成癮的現象外，TikTok令全球不安的原因還有二。
一個是中國的間諜活動風險，包括手機資料被搜集並傳送回TikTok母公司字節跳動（ByteDance）。TikTok在去（2022）年底承認員工可以取得使用者資訊，且字節跳動在中國共產黨的管控之下，政府監控並使用資料輕而易舉。
另一個因素則是中國的影響力策略，與隨之散播的不實消息。法媒報導，雖然目前討論層面僅限於公務人員，但限制範圍可能擴大，以打擊假新聞的傳播。法國政府很可能要求TikTok更嚴格的控管散播假消息的內容。
提出國會調查案的參議員馬玉瑞（Claude Malhuret）在《星期日報》（JDD）1日刊登的專訪中表示，TikTok特別引發疑慮的原因在於，「這是一間寄居在極權政權下的中國企業，沒有獨立的司法，而立法權強制企業與政府合作」。
提及歐盟緊急要求員工刪除TikTok的決定，馬玉瑞認為歐盟執委會「打開了潘朵拉的盒子」。一但下了這個命令，「就必需要交代這個決定，解釋在資料傳送的層面出現了什麼問題？非常有可能動機與資料刺探有關，也就是歐盟不願講的原因」。
馬玉瑞強調，「若TikTok對歐盟進行間諜活動，那表示所有國家也都面臨威脅」，且分析，若歐盟僱員有危險，法國公務員與企業老闆也都會有相同危險，他告訴《巴黎人報》（Le Parisien），「沒有理由法國不能採取同樣措施」。
馬玉瑞表示，調查的第一步，就是要求歐盟執委會提供做出此禁令決定的相關資訊。「況且這個決定來得突然，真的很不尋常」。
法國參議院對TikTok的深入調查即將展開，馬玉瑞表示，在縝密的調查中，「TikTok若有欺騙，將付出昂貴代價」。他指出，目前TikTok態度配合，但擔心在回覆問題時會避重就輕，「魔鬼藏在細節裡」。
趨勢科技（Trend Micro）網路安全策略主任阿帕吉雍（Nicolas Arpagian）在《法蘭西西部報》（Ouest France）3日的報導中表示，中國是一個很特別的國家，真正的問題在於，TikTok是否可能是中國政治策略的工具？並認為要求公務人員不能在公務相關電話中裝置TikTok，「也不算是很激進的安全政策」。
巴黎天主教學院（ICP）當代中國研究學者藍可（Emmanuel Lincot）則說，「禁止TikTok也是西方國家在與中國對抗中施壓的一種方式。在經濟層面上，這是反擊的手段，因為西方國家許多資訊服務平台都無法在中國使用，他們市場盛行保護主義」。
市調報告：25-54歲的美國成年人對TikTok特別容易上癮
（中央社）根據市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）2日發布的一項報告，美國成年人花在短影音分享應用程式TikTok的時間，已接近用於串流平台巨人Netflix的時間。
《法新社》報導，「內幕情報公司」報告指出，TikTok使用量在兩年前即已讓谷歌（Google）擁有的YouTube黯然失色，並持續以比YouTube更快的速度成長，特別是在處於收入黃金階段的美國成年人。
報告也說，「美國成年人的TikTok用戶，花在此應用程式的時間正迅速增加。」「遠遠領先花於YouTube的時間，並縮小了與Netflix之間的差距。」
這間市調機構表示，25至54歲的美國成年人對TikTok特別容易上癮。它同時預測，今年美國成年用戶每天平均花在TikTok將近56分鐘，比看Netflix的時間少6分鐘。
報告中說，自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行以來，TikTok是社群網路總使用時間持續成長的一項重要原因。
「18至24歲的TikTok用戶，每天在TikTok上觀看相當於一部完整長度的喜劇電影。」
報告指出，千禧世代與X世代「觀看傳統電視的時間正在減少，許多電視觀眾很可能在看電視的時候同時在看TikTok。
美國國會由共和黨主導的眾議院外交事務委員會，本週通過「嚇阻美國科技敵國法案」（Deterring America's Technological Adversaries Act, DATA），這項法案將使禁止使用TikTok變得更容易，不過它將面臨言論自由支持者的挑戰，以及民主黨在眾議院院會與參議院的反對。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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