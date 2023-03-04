美國宣布再對烏克蘭提供4億美元軍援，英、美主導「烏克蘭重建計畫」排除華為等5家中企
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去年11月，基於國家安全理由，美國聯邦傳播委員會（FCC）宣布禁止進口或銷售華為、中興通訊、海能達通信、海康威視、浙江大華及其子公司和分支供應的資通訊產品。相關禁令是為了落實美國總統拜登（Joe Biden）2021年簽署生效的「安全設備法」（Secure Equipment Act）。
（中央社）美國昨（3）日宣布對烏克蘭提供4億美元新軍事援助，供應烏軍不同類型彈藥。
《法新社》報導，美國國務院聲明指出，「這次軍援包括用於高機動性多管火箭系統（簡稱海馬士，HIMARS）和榴彈砲的彈藥，烏克蘭正使用這些武器防衛自己。」
此外，這次軍援還包括布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）彈藥，以及用於渡河的裝甲架橋車（Armored Vehicle Launched Bridges）使用的彈藥等。
根據美國國防部發布的聲明，此次援助也將包含破壞軍火及障礙清理的相關設備。美國國防部表示，為了協助烏克蘭保持戰力，軍援項目還包括了測試及診斷設備，以維持車輛維護及修理。
美國國防部表示，在烏克蘭軍隊擊退了俄羅斯對其首都基輔的攻擊之後，火炮變得更加重要，而美國提供了榴彈炮、海馬士火箭及彈藥。防空對烏克蘭是優先任務，美國也向烏克蘭提供了國家先進地對空導彈系統（National Advanced Surface-to-Air Missile Systems），並承諾提供「愛國者」防空導彈系統。
美國國防部指出，俄烏戰事如今又處於變局當中，美國將會提供31輛M1A2主戰坦克給烏克蘭。
自俄羅斯去（2022）年2月入侵烏克蘭以來，美國即帶頭促請國際援助烏克蘭、迅速建立國際聯盟支持基輔，並協調數十國對烏援助。
基輔一直請求援烏若干武器項目，但國際支持者遲遲不肯提供，包括愛國者防空系統（Patriot Air Defense System）和先進重型坦克等，儘管這些武器最終承諾供應，但西方國家的戰鬥機等項目迄今仍未鬆口。
支持烏克蘭的國家正在訓練烏軍，如何操作這些即將供應的武器系統。
英、美主導「烏克蘭重建計畫」，相關標案排除華為等5家中國企業
（中央社）根據英國公共部門標案平台bidstats.uk的公開資訊，在由英、美兩國主導的烏克蘭重建計畫中，已知有華為、中興通訊、海能達通信、海康威視、浙江大華等5家中國企業遭相關標案排除。
在bidstats.uk網站上，以「韌性烏克蘭夥伴基金」（Partnership Fund for a Resilient Ukraine， PFRU）、Chemonics等關鍵詞搜尋可發現，自最早於去年6月至最晚於今年2月發布的標案中，都有條款註明「任何及所有由華為、中興通訊、海能達通信、海康威視、浙江大華生產的品項都不會被接受」， 「若投標書納入來自這些實體的品項，請留意它們將被視為技術不合格標並被排除於競標程序之外」。
部分標案並要求投標者聲明，一旦得標並開始履行合約，不會採購並使用前述5家中企的設備或服務。目前bidstats.uk顯示的最新相關標案將於今年3月10日截標。
含中企條款的標案橫跨多項產業領域，包括排雷設備、供應鏈服務、資訊科技設備、個人防護裝備、城市搜救裝備、交通工具、建築材料、水淨化和能源供應設備、醫療設備等。
去年11月，基於國家安全理由，美國聯邦傳播委員會（FCC）宣布禁止進口或銷售華為、中興通訊、海能達通信、海康威視、浙江大華及其子公司和分支供應的資通訊產品。相關禁令是為了落實美國總統拜登（Joe Biden）2021年簽署生效的「安全設備法」（Secure Equipment Act）。
Chemonics是總部位於華府、創立於1975年的私人企業，專營國際發展事務並提供顧問服務，是美國國際開發總署（USAID）援外資金主要執行企業之一。Chemonics在倫敦設有分支，業務包括管理、執行英國外交部的PFRU標案。
PFRU基金在2021年啟動，目標是在多元領域強化烏克蘭的韌性、促進轉型和改革，以及重建和活化受戰火影響的烏克蘭領土。
PFRU目前有英國、美國、加拿大、瑞典和瑞士政府資金參與，烏克蘭政府為共同持有人，英、美在其中扮演領導角色，英國方面由外交部主責。
關於標案的中企條款，英國外交部對媒體說明，美國是PFRU合作夥伴、Chemonics是美國企業，因此Chemonics必須遵守美國政府相關政策和法規並將其納入商業採購案要求。
英國在提供烏克蘭軍事及人道援助方面領先許多國家。今年6月，英國將與烏克蘭共同在倫敦召開重建會議。上一次的烏克蘭重建會議（Ukraine Recovery Conference）去年7月在瑞士舉行。
烏克蘭重建會議的前身是2017年首次召開的烏克蘭改革會議（Ukraine Reform Conference），歷年曾依序在倫敦、哥本哈根、多倫多、維爾紐斯舉行。
新聞來源
- 英、美主導烏克蘭重建案 排除華為等中資企業（中央社）
- 美國對烏克蘭再增4億美元軍援 供不同類型彈藥（中央社）
- U.S. Sends Ukraine $400 Million in Military Equipment（U.S. Department of Defense）
延伸閱讀
- 沒有色彩的藍天：俄羅斯入侵一週年，烏克蘭被改寫的日常
- 彈藥毒素遍布烏克蘭25％農地，「歐洲糧倉」恐遭受永久性破壞、地力難復原
- 美國財長葉倫突訪基輔加碼12億美元援助，專家稱軍火工業左右俄烏戰局
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
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