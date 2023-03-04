美國宣布再對烏克蘭提供4億美元軍援，英、美主導「烏克蘭重建計畫」排除華為等5家中企

（中央社）美國昨（3）日宣布對烏克蘭提供4億美元新軍事援助，供應烏軍不同類型彈藥。

《法新社》報導，美國國務院聲明指出，「這次軍援包括用於高機動性多管火箭系統（簡稱海馬士，HIMARS）和榴彈砲的彈藥，烏克蘭正使用這些武器防衛自己。」

此外，這次軍援還包括布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）彈藥，以及用於渡河的裝甲架橋車（Armored Vehicle Launched Bridges）使用的彈藥等。

根據美國國防部發布的聲明，此次援助也將包含破壞軍火及障礙清理的相關設備。美國國防部表示，為了協助烏克蘭保持戰力，軍援項目還包括了測試及診斷設備，以維持車輛維護及修理。 美國國防部表示，在烏克蘭軍隊擊退了俄羅斯對其首都基輔的攻擊之後，火炮變得更加重要，而美國提供了榴彈炮、海馬士火箭及彈藥。防空對烏克蘭是優先任務，美國也向烏克蘭提供了國家先進地對空導彈系統（National Advanced Surface-to-Air Missile Systems），並承諾提供「愛國者」防空導彈系統。 美國國防部指出，俄烏戰事如今又處於變局當中，美國將會提供31輛M1A2主戰坦克給烏克蘭。

自俄羅斯去（2022）年2月入侵烏克蘭以來，美國即帶頭促請國際援助烏克蘭、迅速建立國際聯盟支持基輔，並協調數十國對烏援助。

基輔一直請求援烏若干武器項目，但國際支持者遲遲不肯提供，包括愛國者防空系統（Patriot Air Defense System）和先進重型坦克等，儘管這些武器最終承諾供應，但西方國家的戰鬥機等項目迄今仍未鬆口。

支持烏克蘭的國家正在訓練烏軍，如何操作這些即將供應的武器系統。

英、美主導「烏克蘭重建計畫」，相關標案排除華為等5家中國企業

（中央社）根據英國公共部門標案平台bidstats.uk的公開資訊，在由英、美兩國主導的烏克蘭重建計畫中，已知有華為、中興通訊、海能達通信、海康威視、浙江大華等5家中國企業遭相關標案排除。

在bidstats.uk網站上，以「韌性烏克蘭夥伴基金」（Partnership Fund for a Resilient Ukraine， PFRU）、Chemonics等關鍵詞搜尋可發現，自最早於去年6月至最晚於今年2月發布的標案中，都有條款註明「任何及所有由華為、中興通訊、海能達通信、海康威視、浙江大華生產的品項都不會被接受」， 「若投標書納入來自這些實體的品項，請留意它們將被視為技術不合格標並被排除於競標程序之外」。

部分標案並要求投標者聲明，一旦得標並開始履行合約，不會採購並使用前述5家中企的設備或服務。目前bidstats.uk顯示的最新相關標案將於今年3月10日截標。

含中企條款的標案橫跨多項產業領域，包括排雷設備、供應鏈服務、資訊科技設備、個人防護裝備、城市搜救裝備、交通工具、建築材料、水淨化和能源供應設備、醫療設備等。

去年11月，基於國家安全理由，美國聯邦傳播委員會（FCC）宣布禁止進口或銷售華為、中興通訊、海能達通信、海康威視、浙江大華及其子公司和分支供應的資通訊產品。相關禁令是為了落實美國總統拜登（Joe Biden）2021年簽署生效的「安全設備法」（Secure Equipment Act）。

Chemonics是總部位於華府、創立於1975年的私人企業，專營國際發展事務並提供顧問服務，是美國國際開發總署（USAID）援外資金主要執行企業之一。Chemonics在倫敦設有分支，業務包括管理、執行英國外交部的PFRU標案。

PFRU基金在2021年啟動，目標是在多元領域強化烏克蘭的韌性、促進轉型和改革，以及重建和活化受戰火影響的烏克蘭領土。

PFRU目前有英國、美國、加拿大、瑞典和瑞士政府資金參與，烏克蘭政府為共同持有人，英、美在其中扮演領導角色，英國方面由外交部主責。

關於標案的中企條款，英國外交部對媒體說明，美國是PFRU合作夥伴、Chemonics是美國企業，因此Chemonics必須遵守美國政府相關政策和法規並將其納入商業採購案要求。

英國在提供烏克蘭軍事及人道援助方面領先許多國家。今年6月，英國將與烏克蘭共同在倫敦召開重建會議。上一次的烏克蘭重建會議（Ukraine Recovery Conference）去年7月在瑞士舉行。

烏克蘭重建會議的前身是2017年首次召開的烏克蘭改革會議（Ukraine Reform Conference），歷年曾依序在倫敦、哥本哈根、多倫多、維爾紐斯舉行。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航