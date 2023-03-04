李澤鉅未能連任中國政協常委，「降級」政協惹關注
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已擔任4屆政協常委的長和系主席李澤鉅，未能連任政協常委，僅保留政協委員身分。有政協前常委形容今次李任內「降級」情况非常罕見。
（中央社）香港首富李嘉誠長子、長江和記實業集團主席李澤鉅昨日（3日）確定未能連任新一屆中國全國政協常委。對此，李澤鉅回應表示，未來5年將繼續擔任全國政協委員，「服務國家有許多渠道」。
綜合《香港01》、《明報》報導，中國全國政協14屆一次會議將在今天開幕，昨日舉行全體委員會預備會議，通過新一屆政協主席團名單，但李澤鉅並不在名單之中，這也意味著他未能連任新一屆全國政協常委。
對此，李澤鉅透過集團新聞稿回應表示：
我自1998年起擔任全國政協委員已二十五年，未來五年亦將繼續。自2003年開始，我巳連續四屆出任政協常委，可能是香港人長時間肩負這個職務的其中一項紀錄，服務國家有許多渠道。
《明報》引「接近中央政府的消息人士」報導，指政協常委一般做4屆就會更換，李澤鉅今次屬正常安排，不應作過多揣測。
不過，也有政協前常委說從未見過政協常委「降級」做普通政協的先例。另有商界人士說，長和系在歐美等有不少投資，以現時中國與西方的關係，李澤鉅常委頭銜或對工作不方便，故或自己推辭。
報導中，有建制派相信，現時中央對愛國者要求「旗幟鮮明」、「高調表態」，今次是想「教訓」政協們，有家族背景不一定可保住職銜。
14屆中國全國政協委員共2172人，其中「特邀香港人士」124人。
據報導，新一屆港區政協委員有不少新進的房地產開發商，包括新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛、新地執行董事郭基煇、英皇集團副主席楊政龍，以及會德豐主席吳宗權等人。
報導指出，進入主席團的港區政協委員有16人，比上屆少兩人，包括李家傑、吳良好、陳馮富珍、林建岳、唐英年、蔡冠深、譚錦球、陳冬、何超瓊、姚志勝、廖長江、邱達昌、施榮懷、王惠貞、龔俊龍、高永文以及前香港特首梁振英。
其中，梁振英預料將會連任全國政協副主席。
據《央視網》報導，政協第14屆全國委員會第一次會議主席團第一次會議昨日（3日）下午在人民大會堂舉行，由主席團會議主持人王滬寧主持會議。梁振英名列常務主席之一，坐在主席台上。
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