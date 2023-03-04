中國兩會今日開幕：人大代表名單顯示北京政策變化，晶片製造業受習近平青睞

（中央社）中國全國政協今（4）日開幕，兩會正式登場。外媒報導，會議代表名單呈現出北京政策變化，網路產業的風雲人物幾乎集體缺席，取而代之的是晶片製造企業正受到中國領導人習近平的青睞。

《美國之音》今天報導，這是習近平去（2022）年10月贏得總書記第3任期後召開的第一次全國人大會議。預計這次會議將正式確認習近平第3任國家主席的任期。

參加這次第14屆一次全國人大和全國政協會議的代表有數千人，其中大部分是地方官員，但也有一部分來自各個行業，以彰顯代表的廣泛性。

報導指出，曾經擔任兩屆人大代表的騰訊董事會主席馬化騰這次沒有出現兩會代表的名單中，另也看不到阿里巴巴的馬雲、網易創始人丁磊、百度總裁李彥宏、搜狗創始人王小川、聯想CEO楊元慶等一票風雲人物的名字。

最近幾年，中國監管機構對阿里巴巴、騰訊、網易等網路巨頭展開反壟斷和國家安全審查，進行企業業務和結構調整，甚至開出天價的罰單。這些曾經風光無限的科技精英一個又一個失去了昔日的光環，退出了媒體的鎂光燈。

取而代之的是晶片製造行業的新面孔，例如中芯國際、華虹半導體、山東有研半導體材料公司、寒武紀科技企業的代表。此外，還有來自機器人製造、航天、航空等新型行業的新人。

文章另引述《路透社》3日的報導稱，這一變化顯示北京的政策優先次序發生了變化。隨著美國對中國高科技產品出口控制範圍和嚴厲程度的持續提高，北京正在調動一切可能集中的資源進行晶片開發，晶片製造企業正在得到習近平的青睞。

香港大學中國法律研究中心主任張湖月表示，在目前的地緣政治環境中，消費性科技企業已經顯得黯然失色，兩會新陣容似乎顯示北京政策重點明確轉向，要加強科技能力以實現自給自足，保持對美國的競爭力。

美國總統拜登近年加大對中國的晶片控制，去年公布了包羅廣泛的出口管制措施，包括斷絕中國取得任何國家以美國裝備生產的某些半導體晶片，以拖延中國科技和軍事的進步速度。

聊天機器人正夯，中國研發卻因美國制裁奏效而無法取得先進晶片

（中央社）聊天機器人爆紅正夯，中國號稱人工智慧技術與運用領先全球也積極投入研發，卻因美國制裁奏效無法取得先進晶片而陷入瓶頸。

香港《南華早報》（SCMP）3日報導，近日「中國人工智能學會」辦閉門研討會，業界人士在會中說，美國掌握繪圖處理器（GPU）的優勢，也就是藉由同步運算，以致在機器學習方面GPU勝過中央處理器（CPU）。

業界與技術界人士更指出，即因如此，在運算能力方面，美國遙遙領先中國，又因美國嚴禁中國取得最先進晶片，中國可能得藉由以量勝質的方式運用GPU，以訓練人工智慧機器人必須具備的大型語言模式（LLM）。

談到美國禁止輝達（NVIDIA）的資料中心晶片（data centre chip）輸銷中國，業界人士說，既然拿不到優質如（輝達）的A100（高階GPU），那就把運算能力稍遜的GPU集中起來以量取勝。

這位不願具名的業界人士說，運算能力仍是非常重要的，放眼未來，這是攸關競爭得勝的決定性因素。

自從去年11月，微軟投資的新創公司OpenAI研發的聊天機器人ChatGPT問世以來，如今已是時下最熱門的當紅炸子雞，科技大廠紛紛爭相研發各自版本的生成式人工智慧（Generative AI）產品。

這股風潮也擴及至中國，知名搜尋引擎如百度、TikTok的母公司字節跳動、社群媒體與線上遊戲巨賈騰訊控股、電商巨頭阿里巴巴集團等，無不爭相投入研發唯恐落人後。

但已有不少專家提醒，製成像是ChatGPT這樣的產品，中國面臨若干相當不易克服的難關，好比當局動輒對網路科技業強監管，或者越來越難取得先進的半導體，畢竟談到用於訓練人工智慧的晶片，GPU不可或缺。

根據研調機構TrendForce於1日發布的研究報告，建置數量龐大的高階GPU，有助於精簡訓練生成人工智慧所需的時間。

TrendForce估算，即以驅動ChatGPT的生成型預訓練變換（Generative Pre-trained Transformer）模型而論，訓練參數的數量從2018年約1億2000萬，到了2020年激增至將近1800億。

這家研調機構另指出，若以運用輝達的A100估算，使ChatGPT達到商業化應用的程度，所需的GPU數量估計得超過3萬個。

偏偏中國的人工智慧雲端服務供應商，幾乎都是美國英特爾（Intel）、超微（AMD）與輝達的客戶，而他們都是當今生產先進CPU與GPU的主力。

中國紫光集團子公司、西安紫光國芯半導體一名主管也坦言，取得先進晶片製造的技術面臨挑戰。

他說，若特定的人工智慧與GPU晶片運算能力，逾越美國設定的門檻，製造進入設計定案（tape-out）階段可能就會遭管制，先前中國曾有機會提升晶片製造技術至5奈米或7奈米，卻因拿不到先進製造設備而困難重重。

當前中國的晶片設計與製造，仍非常仰賴國外的軟體、工具與其他的技術，而且不論是對於成熟和先進製程的關鍵節點仰賴都無法斷捨離，遑論短期內迎頭趕上。

輝達的資深工程師表示，研發GPU並非是難以掌握的「黑魔法」，因此就類似於ChatGPT的技術而論，中國有機會追上來，只不過要花點時間，但是這個差距經日積月累可能會越來越看不到人家的車尾燈。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航