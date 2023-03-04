2023/03/04,
歐洲

白羅斯諾貝爾和平獎得主遭法院判刑入獄10年，歐美譴責打壓民主、審判是「騙局」

白羅斯諾貝爾和平獎得主遭法院判刑入獄10年，歐美譴責打壓民主、審判是「騙局」
白羅斯法院3日對諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基判處10年徒刑。｜Photo Credit: GettyImages

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畢亞利亞茨基是2022年諾貝爾和平獎得主，也是1980年代中期白羅斯民主運動興起的領頭人之一，畢生奉獻於提倡民主以及祖國和平發展。因應白羅斯通過憲法修正案賦予總統極端權力，引發大規模示威，他在1996年成立白羅斯人權團體「維斯納」展開抗爭。

（中央社）白羅斯法院昨（3）日對諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）判處10年徒刑，他的支持者說，這是為了報復他在維護人權方面所做的努力，判決恐會受到西方人權團體強烈譴責。

《路透社》和《法新社》報導，畢亞利亞茨基是民主運動人士並創辦人權團體「維斯納」（Viasna），這個組織提供法律和財務協助給參與2020年白羅斯示威潮的抗議人士，昨日他被判的罪名是資助抗議活動和逃稅。

「維斯納」則發表聲明說，現年60歲的畢亞利亞茨基被判走私以及資助「嚴重違反公共秩序的活動」罪名。畢亞利亞茨基先前說過，他是因為政治原因受到迫害。

人權團體指出，白羅斯約有1500名政治犯，其中有許多是在2020年示威潮爆發後被捕。

這場遭到白羅斯當局鎮壓的示威潮爆發原因在於，久居其位的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）當年自行宣告競選連任成功，但西方和白羅斯反對派指控大選舞弊造假。

畢亞利亞茨基是2022年諾貝爾和平獎得主，也是1980年代中期白羅斯民主運動興起的領頭人之一，畢生奉獻於提倡民主以及祖國和平發展。

因應白羅斯通過憲法修正案賦予總統極端權力，引發大規模示威，他在1996年成立白羅斯人權團體「維斯納」展開抗爭。

「維斯納」替身陷囹圄的抗爭者及其家屬提供支援，隨後數年更發展成為一個廣泛的人權組織，記錄並抗議當局對政治犯使用酷刑。

和平獎委員會主席稱判決出於政治動機，法國也出聲譴責

（中央社）負責頒發諾貝爾和平獎的委員會昨日譴責白羅斯「出於政治動機」，判處2022年獲獎的人權運動人士畢亞利亞茨基入獄10年；美國和歐盟也稱這場審判是「騙局」。

2020年，強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在有爭議的情況下當選連任，掀起歷史性示威活動，事後畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）和另外2名盟友遭監禁。畢亞利亞茨基昨日現身被告席。

2021年被捕的畢亞利亞茨基和3名共同被告遭控資助抗議活動及走私金錢。國營的《白羅斯通訊社》（Belta）證實法院判處他們長期監禁，包括畢亞利亞茨基遭判10年刑期。

畢亞利亞茨基否認自己受到的指控，說這是出於政治動機。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）主席賴斯－安德森（Berit Reiss-Andersen）也說：「這起法院案件和對他做出的指控是出於政治動機。」

她表示：「這樣的定罪對畢亞利亞茨基個人來說是一場悲劇。判決表明，當前政權運用各種手段來打壓批評者。」

《法新社》報導，畢亞利亞茨基創辦了白羅斯最知名的人權團體「維斯納」（Viasna）。白羅斯往往被描述成「歐洲最後的獨裁政權」。

流亡的白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）說，畢亞利亞茨基和另外3名運動人士遭到不公平定罪，法庭判決「駭人聽聞」。

她在推特上說：「我們必須盡一切所能對抗這種可恥的不公不義，並讓他們獲釋。」

另外被定罪的3人是斯凡諾維奇（Valentin Stefanovich）、拉布科維奇（Vladimir Labkovich）和今天未出庭的索洛福尤夫（Dmitry Solovyov），他們分別遭判9年、7年和8年徒刑。

此事引發國際批評聲浪。法國昨日譴責白羅斯判處畢亞利亞茨基10年刑期，說這是「前所未有的鎮壓」。

法國外交部透過聲明表示，此案「顯然出於政治動機」，呼籲白羅斯當局立即且無條件釋放畢亞利亞茨基和「所有其他政治犯」，並宣告他們無罪。

《路透社》報導，美國和歐洲聯盟（EU）也譴責這場審判是「騙局」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在推特上呼籲白羅斯立即釋放他們，形容法庭裁決是一場「騙局」，「企圖打壓白羅斯民主和人權」。

歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也形容這場審判是企圖讓他們噤聲，但這種手法不會成功。

波瑞爾在聲明中說：「盧卡申科不會得逞。他們呼籲自由的呼聲如此響亮，即便身陷囹圄。」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）說，這場審判是「一齣鬧劇」，她推文寫道：「明斯克政權正用暴力和監禁來打擊公民社會。」

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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