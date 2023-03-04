2023/03/04,
社會

蔣萬安上任後首場社子島說明會，現場爆發警民衝突，自救會要求撤回柯市府方案

蔣萬安上任後首場社子島說明會，現場爆發警民衝突，自救會要求撤回柯市府方案
台北市政府地政局土地開發總隊4日上午在中洲區民活動中心召開「申請剔除社子島區段徵收說明會」，社子島自救會到場抗議，台北市地政局長陳信良（前左）發言遭社子島自救會成員打斷。｜Photo Credit: 中央社

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李華萍批評蔣萬安過去就說要傾聽在地居民的聲音，選前有看到蔣萬安，選後卻都沒看到。她強調，此案攸關社子島一萬一千多居民家園被強拆、土地被強徵地問題，而且這邊83％以上是私人土地，怎麼可以用這麼粗暴的方式輾壓。

《聯合新聞網》報導，台北市社子島開發案延宕，北市府今（4）日上午在社子島舉辦申請剔除社子島區段徵收說明會，社子島自救會不滿市府事先沒溝通，揚言強力杯葛說明會，北市地政局長陳信良、土地開發總隊長黃群抵達現場時，十多名自救會成員衝向前抗議，與警方爆發衝突推擠，市府人員均無法進入會場，說明會破局。陳信良離開時，一度遭自救會成員推擠，最後在警方重重保護下上警車離去。

這是蔣萬安上任後，首次針對社子島舉辦的說明會，自救會要求蔣萬安落實競選承諾，撤回柯市府的方案，由下而上重新溝通。自救會認為，蔣市府仍按照柯市府的舊方案向居民說明條件，完全無視居民要求重新研擬聚落保留範圍的訴求，看不到蔣萬安承諾的最大誠意跟同理心。

《中央社》報導，社子島自救會發言人李華萍接受媒體訪問時指出，甫上任的台北市長蔣萬安在選前曾提過希望社子島居民相信政府，但上任至今，針對社子島開發案卻延續前任市府方案，還召開首場說明會，可能是蔣萬安不熟市政，才會遭業務承辦局處牽著走。

她表示，前任北市府團隊在社子島開發案已與當地居民造成撕裂及破壞信任，蔣萬安卻延續前任市府方案，並以說明會取代實質溝通。她要求今天不能召開會議，且未完成與當地居民溝通前，不要再召開相關會議。

《中時新聞網》報導，李華萍批評蔣萬安過去就說要傾聽在地居民的聲音，選前有看到蔣萬安，選後卻都沒看到。她強調，此案攸關社子島一萬一千多居民家園被強拆、土地被強徵地問題，而且這邊83％以上是私人土地，怎麼可以用這麼粗暴的方式輾壓。

李華萍指出，內政部也要求台北市政府重新研議剔除原則跟聚落保留的問題，但市府完全沒有做，今天就想召開這場說明會，「所以我們今天來杯葛是有理的，這個會議根本沒有召開的道理」。

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Photo Credit: 中央社
台北市政府地政局土地開發總隊4日上午在中洲區民活動中心召開「申請剔除社子島區段徵收說明會」，反對區段徵收的社子島自救會成員到場抗議，放置字板表達訴求，要求須先完成社會溝通。

《公視新聞網》報導，時代力量立委陳椒華到場力挺自救會，認同自救會的訴求是保護自己，喊話北市府積極溝通。政大地質學系教授徐世榮也在場批評，美國、歐洲都已經取消19世紀落伍的區段徵收，只有台灣還在使用。

環境權保障基金會研究員許博任也表示，陳信良還是要站在警察的後面拿著麥克風想要跟媒體講話，這個不是溝通，這個是製造對立。

北市地政局今日也發布新聞稿，表示市府盱衡社子島開發目的、尊重土地所有權人意願、綜合評估後續開發利用等相關可行性後，已明確三項剔除原則：「同意比例過半」、「面積達500平方公尺」及「不影響防洪計畫與主要計畫」，只要申請標的符合條件，市府亦將配合內政部審議予以剔除。

地政局指出，截至今年年2月，市府共收到社子島自救會代為寄送565份向內政部陳情之「陳情不納入社子島開發案區段徵收範圍」陳情書，共計361人，其中土地所有權人177人，占社子島全區約2.12%（177/8367），土地所有權人持有土地面積 3萬7147.51平方公尺，佔社子島全區約1.23 %。由於近80%陳情標的未獲得過半地主同意，呼籲申請欲剔除區段徵收之居民積極整合。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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