南投第二選區立委補選蔡培慧勝出，民進黨2008年以來首次拿下此選區

南投縣第二選區立委補選投票結果今（4）日出爐，是由民進黨籍參選人蔡培慧以4萬5218的得票數勝選，蔡培慧的得票率為49.44%，贏過國民黨參選人林明溱的4萬3293票（得票率47.33%）。此次補選投票率為46.35%。正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。

南投縣第二選區涵蓋南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉，從2008年至今經歷了4次立委選舉、1次立委補選，全是由國民黨候選人拿下，此次補選結果為民進黨自2008年以來首次在此選區勝選。

此次立委補選為該選區原立委許淑華（國民黨籍）在去（2022）年九合一地方選舉中當選南投縣縣長，因而辭職所產生的缺額。加上今日當選的一席，此屆立法院各黨在立委席次的分配為民進黨64席、國民黨38席、台灣民眾黨5席、時代力量3席、無黨籍2席。

蔡培慧：將努力一一兌現政見，絕對要讓南投更好

蔡培慧在媽媽及競選團隊的陪同之下發表感言，並感謝南投民眾及他的競選團隊。

蔡培慧表示他將會兌現他的政見，包含建立大型醫院、完善老人福利，以及未來需要更長時間進行的工業和科學園區。蔡培慧表示，他要讓其他沒有投票給他的鄉親看見，南投有改變的機會、有團結的時候，絕對要讓南投更好。

蔡培慧也表示選舉過程大家都會提出對南投的主張及希望的發展方向，他也會將林明溱提出的政見放在心上。

蔡培慧在勝選感言當中，花了稍多的篇幅表達對民進黨主席賴清德的謝意，表示賴清德在競選期間在南投跑了三十幾場的活動，負荷量是重的。蔡培慧表示，賴清德主席認為任何一個選舉過程，政治人物都必須尊重，也必須在競選過程將希望發展的方向報告給民眾知道。

林明溱鼓勵國民黨年輕人出來好好打拼

林明溱宣布敗選時表示，這次選舉僅輸一千多票，是非常微小的差距，主要還是怪自己努力不夠。林明溱表示，選舉過程中不斷面臨媒體抹黑中傷，造成今日敗選的結果，他坦然接受。林明溱也鼓勵國民黨年輕人出來好好打拼，為2024立委選舉努力，好好為國民黨爭一口氣。

陪同林明溱上台宣布敗選的南投縣長許淑華表示，這場選舉是場資源不平等的選舉，可以將五星級縣長的績效在短短的時間內，經過媒體及政論節目的渲染，攻擊得如此不堪。許淑華表示，無論如何都要接受這場選舉的結果，並祝福蔡培慧可以真正代表南投民意，而非聽從民進黨的黨意。

許淑華表示，如果蔡培慧在接下來的時間內沒有好的表現，2024年選民一樣會下架她。她表示南投縣政府會與蔡培慧好好合作。

今日投票現場也發生了一些插曲。《中央社》報導，民眾發現南投市營盤國小投票所外發現盆栽暗藏攝影機，部分投票所還有民眾疑持手機錄影，南投縣選委會表示，有4人因安裝盆栽攝影機被警方帶回。

南投縣選舉委員會表示，針對在南投市營盤國小投票所外發現針孔攝影機，選務人員獲報要前往移除時，安裝攝影機的人員主動現身拆除，後續有4人被警方帶回派出所了解，另部分投票所外有民眾持手機疑似錄影情形，同時還有造冊等資料，也已勸導距離投開票所外至少30公尺。

蔡培慧是南投人，參政之前為世新大學社會發展研究所副教授。2015年她接受民進黨邀請，名列不分區立委第5位，順利當選後於南投設有服務處。蔡培慧之後放棄連任不分區立委的機會、蹲點南投，在擔任行政院中辦執行長期間，推動南投產業加值、升級轉型，並促成「地方創生青年創業孵育基地」，帶動地方的發展與活化。

林明溱同樣是南投人，叔公為前南投縣長林洋港、林源朗。林明溱過去曾在台灣省政府建設廳擔任基層公務員長達20年，參政以後他接連選上集集鎮長、1屆縣議員、2屆立委、2屆南投縣長等職。

在2任縣長任期將屆時，林明溱表示他讓南投縣成功減債達到75億元，推動5大園區招商、創造財源，也興建青年種宅與托育中心，改善投89線等縣管道路品質、打通中寮鄉南北交通網路等等各項重大建設。

民進黨複製「中二選區」補選打法，空、陸戰並進擊敗林明溱

（中央社）南投縣第2選區立委補選，國民黨派出前縣長林明溱對決民進黨蔡培慧，民進黨複製2022年「中二」立委補選全黨力挺提名林靜儀的打法，透過空戰、陸戰並進，全黨團結力挺，蔡培慧最終擊敗沙場老將林明溱。

這場南投縣立委補選，國民黨原本有意披戰袍人選有林明溱兒子、前國民黨南投縣黨部主委林儒彬，南投縣議員宋懷琳及擔任國民黨中常委的縣議員游顥，其中以游顥最積極備戰，黨中央主動納入林明溱進行內部參考民調後，發現林明溱勝率最高，最終徵召林明溱。

林明溱擔任2屆8年南投縣長，卸任前即多次表達「要退休了」、不再參與選舉。他接受徵召時曾說，這次為黨出戰，縱然個人意願不高，但受黨栽培不能忘恩負義，因此再次為南投努力打拚，不過此舉也被質疑是先為兒子林儒彬「卡位」席次，成為受攻擊點之一。

民進黨方面，原本有意投入競選的戰將包含卸任時獲得極高評價的前集集鎮長陳紀衡、轉戰南投市長選舉失利的前南投縣議員賴燕雪、2022年競選南投縣長吞敗的前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧等人，最後民進黨徵召競選縣長期間走遍全縣的蔡培慧出戰。

針對兒子林儒彬當縣長特助、住豪宅等再被提出檢視，民進黨幾乎天天開記者會，一步一步深入質疑林明溱父子，林明溱陣營陷入「被牽制、挨打」的選戰節奏，加上林明溱陣營未回擊蔡培慧，知情人士透露，林明溱原領先的兩位數民調差距，選戰中期被追至誤差範圍內。