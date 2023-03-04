南投第二選區立委補選蔡培慧勝出，民進黨2008年以來首次拿下此選區
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南投縣第二選區涵蓋南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉，從2008年至今經歷了4次立委選舉、1次立委補選，全是由國民黨候選人拿下，此次補選結果為民進黨自2008年以來首次在此選區勝選。
南投縣第二選區立委補選投票結果今（4）日出爐，是由民進黨籍參選人蔡培慧以4萬5218的得票數勝選，蔡培慧的得票率為49.44%，贏過國民黨參選人林明溱的4萬3293票（得票率47.33%）。此次補選投票率為46.35%。正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。
南投縣第二選區涵蓋南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉，從2008年至今經歷了4次立委選舉、1次立委補選，全是由國民黨候選人拿下，此次補選結果為民進黨自2008年以來首次在此選區勝選。
此次立委補選為該選區原立委許淑華（國民黨籍）在去（2022）年九合一地方選舉中當選南投縣縣長，因而辭職所產生的缺額。加上今日當選的一席，此屆立法院各黨在立委席次的分配為民進黨64席、國民黨38席、台灣民眾黨5席、時代力量3席、無黨籍2席。
蔡培慧：將努力一一兌現政見，絕對要讓南投更好
蔡培慧在媽媽及競選團隊的陪同之下發表感言，並感謝南投民眾及他的競選團隊。
蔡培慧表示他將會兌現他的政見，包含建立大型醫院、完善老人福利，以及未來需要更長時間進行的工業和科學園區。蔡培慧表示，他要讓其他沒有投票給他的鄉親看見，南投有改變的機會、有團結的時候，絕對要讓南投更好。
蔡培慧也表示選舉過程大家都會提出對南投的主張及希望的發展方向，他也會將林明溱提出的政見放在心上。
蔡培慧在勝選感言當中，花了稍多的篇幅表達對民進黨主席賴清德的謝意，表示賴清德在競選期間在南投跑了三十幾場的活動，負荷量是重的。蔡培慧表示，賴清德主席認為任何一個選舉過程，政治人物都必須尊重，也必須在競選過程將希望發展的方向報告給民眾知道。
林明溱鼓勵國民黨年輕人出來好好打拼
林明溱宣布敗選時表示，這次選舉僅輸一千多票，是非常微小的差距，主要還是怪自己努力不夠。林明溱表示，選舉過程中不斷面臨媒體抹黑中傷，造成今日敗選的結果，他坦然接受。林明溱也鼓勵國民黨年輕人出來好好打拼，為2024立委選舉努力，好好為國民黨爭一口氣。
陪同林明溱上台宣布敗選的南投縣長許淑華表示，這場選舉是場資源不平等的選舉，可以將五星級縣長的績效在短短的時間內，經過媒體及政論節目的渲染，攻擊得如此不堪。許淑華表示，無論如何都要接受這場選舉的結果，並祝福蔡培慧可以真正代表南投民意，而非聽從民進黨的黨意。
許淑華表示，如果蔡培慧在接下來的時間內沒有好的表現，2024年選民一樣會下架她。她表示南投縣政府會與蔡培慧好好合作。
今日投票現場也發生了一些插曲。《中央社》報導，民眾發現南投市營盤國小投票所外發現盆栽暗藏攝影機，部分投票所還有民眾疑持手機錄影，南投縣選委會表示，有4人因安裝盆栽攝影機被警方帶回。
南投縣選舉委員會表示，針對在南投市營盤國小投票所外發現針孔攝影機，選務人員獲報要前往移除時，安裝攝影機的人員主動現身拆除，後續有4人被警方帶回派出所了解，另部分投票所外有民眾持手機疑似錄影情形，同時還有造冊等資料，也已勸導距離投開票所外至少30公尺。
蔡培慧是南投人，參政之前為世新大學社會發展研究所副教授。2015年她接受民進黨邀請，名列不分區立委第5位，順利當選後於南投設有服務處。蔡培慧之後放棄連任不分區立委的機會、蹲點南投，在擔任行政院中辦執行長期間，推動南投產業加值、升級轉型，並促成「地方創生青年創業孵育基地」，帶動地方的發展與活化。
林明溱同樣是南投人，叔公為前南投縣長林洋港、林源朗。林明溱過去曾在台灣省政府建設廳擔任基層公務員長達20年，參政以後他接連選上集集鎮長、1屆縣議員、2屆立委、2屆南投縣長等職。
在2任縣長任期將屆時，林明溱表示他讓南投縣成功減債達到75億元，推動5大園區招商、創造財源，也興建青年種宅與托育中心，改善投89線等縣管道路品質、打通中寮鄉南北交通網路等等各項重大建設。
民進黨複製「中二選區」補選打法，空、陸戰並進擊敗林明溱
（中央社）南投縣第2選區立委補選，國民黨派出前縣長林明溱對決民進黨蔡培慧，民進黨複製2022年「中二」立委補選全黨力挺提名林靜儀的打法，透過空戰、陸戰並進，全黨團結力挺，蔡培慧最終擊敗沙場老將林明溱。
這場南投縣立委補選，國民黨原本有意披戰袍人選有林明溱兒子、前國民黨南投縣黨部主委林儒彬，南投縣議員宋懷琳及擔任國民黨中常委的縣議員游顥，其中以游顥最積極備戰，黨中央主動納入林明溱進行內部參考民調後，發現林明溱勝率最高，最終徵召林明溱。
林明溱擔任2屆8年南投縣長，卸任前即多次表達「要退休了」、不再參與選舉。他接受徵召時曾說，這次為黨出戰，縱然個人意願不高，但受黨栽培不能忘恩負義，因此再次為南投努力打拚，不過此舉也被質疑是先為兒子林儒彬「卡位」席次，成為受攻擊點之一。
民進黨方面，原本有意投入競選的戰將包含卸任時獲得極高評價的前集集鎮長陳紀衡、轉戰南投市長選舉失利的前南投縣議員賴燕雪、2022年競選南投縣長吞敗的前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧等人，最後民進黨徵召競選縣長期間走遍全縣的蔡培慧出戰。
針對兒子林儒彬當縣長特助、住豪宅等再被提出檢視，民進黨幾乎天天開記者會，一步一步深入質疑林明溱父子，林明溱陣營陷入「被牽制、挨打」的選戰節奏，加上林明溱陣營未回擊蔡培慧，知情人士透露，林明溱原領先的兩位數民調差距，選戰中期被追至誤差範圍內。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料