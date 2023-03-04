未來食物新趨勢：泰國團隊研製「蟋蟀冰淇淋」，協助老幼輕鬆補充蛋白質
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當記者抵達實驗廚房時，鍋爐正在熱椰奶，團隊成員隨後將椰糖、蜂蜜和磨好的蟋蟀粉加入椰奶攪拌，熬煮10分鐘後放涼，再加入花生醬增加口感，接著放入冰箱定型，這個食譜是團隊超過30次嘗試才終於找到最適合味道和口感。
（中央社）吃昆蟲聽起來很驚悚，卻可能是面對糧食危機一種解方。泰國學生團隊研發出加入蟋蟀粉的冰淇淋，希望藉著蟋蟀含有高蛋白質和冰淇淋的口感，協助老人和孩童補充營養。
「來，你吃吃看，很好吃的。」 走進泰國人卡諾寬（Kanokwan Seeharai）位於曼谷近郊的實驗廚房，她的團隊成員先端上一盒曬乾的蟋蟀，熱情邀請記者試吃這「美味」昆蟲。
隨著氣候變遷和全球人口增加，糧食不足問題近年成為各界關注議題，科學家急著尋找替代食物。近年來「未來食物」（Future Food）概念興起，除了以植物做基底食物外，昆蟲因為具有高蛋白質也成為新寵。
泰國人對於把昆蟲入菜並不陌生，但用昆蟲再製的食物卻不多見，卡諾寬和團隊研發以蟋蟀製成粉、製作冰淇淋，獲得去（2022）年亞太經濟合作會議（APEC）系列活動未來食物競賽第3名。
當記者抵達實驗廚房時，鍋爐正在熱椰奶，團隊成員隨後將椰糖、蜂蜜和磨好的蟋蟀粉加入椰奶攪拌，熬煮10分鐘後放涼，再加入花生醬增加口感，接著放入冰箱定型，這個食譜是團隊超過30次嘗試才終於找到最適合味道和口感。
卡諾寬正在都喜天麗學院（Dusit Thani College）就讀食品管理相關碩士學程，她和同校一位碩士生和2位大學生組成4人團隊，去年底在教授建議下參加APEC未來食物競賽。
卡諾寬說，團隊發想製作什麼食物時絞盡腦汁，提到未來食物，大家多半想到以植物為基底的素食，但其實昆蟲含有極高蛋白質，因此他們想到利用蟋蟀，一開始本來想以蟋蟀為底製作義大利麵，但市場已有類似產品，因此選定冰淇淋這個市場上還沒有看過的相關產品。
卡諾寬指出，用蟋蟀當基底製作成冰淇淋，容易入口的材質適合老人和小孩食用，讓他們用簡單方式攝取足夠蛋白質。
蟋蟀做的冰淇淋聽起來很新奇，卻也有點嚇人，團隊成員之一帕亞（Prachya Urasyanandana）笑說，他們向一般人介紹成品時，大家除了對口味會有點疑慮之外，不少人也會害怕咬開冰淇淋會看到半隻蟋蟀，但其實他們用的是蟋蟀粉，外觀和口感與一般冰淇淋一樣。
蟋蟀養殖在泰國是一個專門行業，團隊購買來自東北部烏隆他尼府（Udon Thani）蟋蟀養殖場販售的短尾蟋蟀粉，一公斤大約2500泰銖（約新台幣2200元），每一次製作一鍋冰淇淋約需要75公克蟋蟀粉，一鍋可以製作約10支冰淇淋，經過計算後，每支冰成本大約20泰銖左右。
卡諾寬的團隊成立一年多，目前冰淇淋還在試驗階段，但他們未來打算讓冰淇淋上市並量產，今年將向國家創新局及多個新創基金募款，並在市中心開設一間冰淇淋店鋪，讓更多人有機會嚐到這獨特的蟋蟀冰淇淋。
德國也有冰淇淋店推出蟋蟀口味
無獨有偶，《美聯社》2日報導了德國一間冰淇淋店也在菜單上推出蟋蟀口味的冰淇淋，冰淇淋上頭還會有乾掉的蟋蟀。
《美聯社》引述德國新聞媒體《dpa》的報導，這間冰淇淋店位於德國南部的一個小鎮，店長米柯林諾（Thomas Micolino）喜歡發明那些遠遠超過德國典型冰淇淋口味（草莓、巧克力、香蕉及香草）的新口味。
米柯林諾向《dpa》表示，他是個好奇心旺盛的人，什麼事情都想嘗試。「我自己吃過一大堆東西，包含許許多多奇怪的東西，蟋蟀就是我仍然會想嚐一口，也想把它做成冰淇淋的形式。」
米柯林諾之所以可以發明蟋蟀口味的冰淇淋，是因為歐盟規定允許將昆蟲入菜。根據《dpa》報導，在歐盟規定之下，蟋蟀可以被冷凍、曬乾或是作為粉末所用，歐盟先前已允許將飛蝗和粉甲類昆蟲幼蟲作為食品添加劑。
新聞來源
- 未來食物新趨勢 泰國團隊研製蟋蟀冰淇淋（中央社）
- German ice cream parlor offers cricket-flavored scoops（The Associated Press）
延伸閱讀
- 全世界有20億人口把昆蟲當食物的一種，他們會是未來食物新趨勢嗎？
- 大概就像台灣人半夜想吃鹹酥雞一樣，阿根廷則是冰淇淋：4家各有特色的冰淇淋店
- 魯蛇變成龍的故事：Ben & Jerry’s如何逆勢操作，讓美國人越冷越想吃冰淇淋？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21