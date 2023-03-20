2023/03/20,
生活

你以為的「飢餓信號」，其實是「情緒急救信號」

你以為的「飢餓信號」，其實是「情緒急救信號」
Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

我們想讓你知道的是

當「享受飲食的快樂」放進選項時，飲食不再成為大量填充胃袋的死亡循環列車，而是成為人生快樂的選項。這樣正向的去培育人們對食物「享受」的想法，反而能夠放慢了飲食的速度與數量，真正的讓食物撫慰人心。

文：農藝女孩看世界

最近讀完了《飢餓信號》這本書，書中闡明了飲食跟情緒的關聯。

人類可能在下班前被上司或客戶大罵一頓後，回家打開冰箱大吃大喝，平撫情緒。現代人在工作壓力大的下班後大吃一頓是常態，大腦無法分辨你是剛剛被獅子追還是加班趕進度，總之大腦覺得都是壓力，都是生存危機。大腦都要馬上要你立刻吃撐儲糧。

食物作為大腦最原始的撫慰，現代人類習慣用食物來安撫情緒也越來愈普遍。飲食失調的人往往也是經歷創傷的人，可能是兒時被虐待，或是感情受創，各種人生的挫折，都可能導致人打開冰箱不停地把食物往嘴裡塞，無論飢餓與否。

實驗中受到壓力的老鼠，也會攝取更多的糖水跟澱粉，這是生物受到壓力時的本能。現代人的身材焦慮使得女性的飲食失調比男性更甚，焦慮身材的女性會在過度飢餓後迎來嚴重的沮喪情緒，又用暴食安撫情緒，再催吐後又嚴重的沮喪。在暴食與厭食之間循環不已。

我們不否認一口巧克力可以讓大腦的情緒好起來，但飲食失調的人可能會連續吞25片巧克力都停不下來，直至體重破百斤也止不了的死亡循環。

這時大腦尋求食物撫慰的態度猶如毒品上癮者，任何一點小挫折，例如路人嘲笑身材的眼光、陽光太強天氣太熱、走路太累太狼狽。生活中所有的小挫折，都能讓飲食失調者衝回家，在冰箱面前成為一頭猛虎，只為把大量的糖份往嘴裏塞。直到身體崩潰失去行動能力，成為沙發前的囚徒。

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Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

如何阻止大腦陷入這種死亡循環列車？或著如何幫助飲食失調者？很明顯的飲食失調者在情緒沮喪、人生創傷（工作壓力、失戀、兒虐、車禍、各種天災人禍、失親）面前，沒有找到食物以外的撫慰方式。

筆者除了建議在沮喪時找出飲食的替代方案，例如散步、撫摸寵物、蒔花種草、打坐冥想、閱讀寫作、打給朋友聊天，或其他任何的興趣嗜好，找出「衝回家打開冰箱」的替代方案，也許你依舊會打開冰箱。但打給一個信任的朋友講講話，可能會從暴食25片巧克力，變成一片也說不定。

無論如何，在固定暴食模式襲來時，情緒支持對飲食失調都有改善的效果。改變行為模式是漸進式的，不可能一步到位。

另外作者提出了「享受食物」的觀點，人類大腦對飲食快樂的認知不只來自食物的本身，還有整個飲食過程中的氛圍，飲食的地點、裝潢、氣味、餐具的擺放方式、用餐時的音樂，共餐的人是誰、聊的話題是什麼。除了五感，與人共餐也會提升人們飲食的愉悅度。

而一口氣吞下大量食物的飲食失調者，往往並沒有靜下心來享受食物。因此「慢下來享受飲食的氛圍」，佈置餐桌、挑選餐具與擺飾、放好音樂、邀請朋友、也能提升飲食的滿足感。

當飲食失調者靜下心來品嚐一片巧克力，請他描述巧克力的美好滋味時，他的滿足感提升了，他滿足於一片巧克力了。

當「享受飲食的快樂」放進選項時，飲食不再成為大量填充胃袋的死亡循環列車，而是成為人生快樂的選項。這樣正向的去培育人們對食物「享受」的想法，反而能夠放慢了飲食的速度與數量，真正的讓食物撫慰人心。

飢餓信號不見得是因為身體缺乏能量，也可能是因爲人的情緒需要急救，在我們狂吃之前，可以先安慰自己的情緒，避免把自己撐壞後的罪惡感與挫折感。為了生存，吃並不是罪惡，但學著健康快樂的吃，而不是把吃變成情緒急救，是現代人重要的課題之一。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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