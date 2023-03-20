你以為的「飢餓信號」，其實是「情緒急救信號」
我們想讓你知道的是
當「享受飲食的快樂」放進選項時，飲食不再成為大量填充胃袋的死亡循環列車，而是成為人生快樂的選項。這樣正向的去培育人們對食物「享受」的想法，反而能夠放慢了飲食的速度與數量，真正的讓食物撫慰人心。
文：農藝女孩看世界
最近讀完了《飢餓信號》這本書，書中闡明了飲食跟情緒的關聯。
人類可能在下班前被上司或客戶大罵一頓後，回家打開冰箱大吃大喝，平撫情緒。現代人在工作壓力大的下班後大吃一頓是常態，大腦無法分辨你是剛剛被獅子追還是加班趕進度，總之大腦覺得都是壓力，都是生存危機。大腦都要馬上要你立刻吃撐儲糧。
食物作為大腦最原始的撫慰，現代人類習慣用食物來安撫情緒也越來愈普遍。飲食失調的人往往也是經歷創傷的人，可能是兒時被虐待，或是感情受創，各種人生的挫折，都可能導致人打開冰箱不停地把食物往嘴裡塞，無論飢餓與否。
實驗中受到壓力的老鼠，也會攝取更多的糖水跟澱粉，這是生物受到壓力時的本能。現代人的身材焦慮使得女性的飲食失調比男性更甚，焦慮身材的女性會在過度飢餓後迎來嚴重的沮喪情緒，又用暴食安撫情緒，再催吐後又嚴重的沮喪。在暴食與厭食之間循環不已。
我們不否認一口巧克力可以讓大腦的情緒好起來，但飲食失調的人可能會連續吞25片巧克力都停不下來，直至體重破百斤也止不了的死亡循環。
這時大腦尋求食物撫慰的態度猶如毒品上癮者，任何一點小挫折，例如路人嘲笑身材的眼光、陽光太強天氣太熱、走路太累太狼狽。生活中所有的小挫折，都能讓飲食失調者衝回家，在冰箱面前成為一頭猛虎，只為把大量的糖份往嘴裏塞。直到身體崩潰失去行動能力，成為沙發前的囚徒。
如何阻止大腦陷入這種死亡循環列車？或著如何幫助飲食失調者？很明顯的飲食失調者在情緒沮喪、人生創傷（工作壓力、失戀、兒虐、車禍、各種天災人禍、失親）面前，沒有找到食物以外的撫慰方式。
筆者除了建議在沮喪時找出飲食的替代方案，例如散步、撫摸寵物、蒔花種草、打坐冥想、閱讀寫作、打給朋友聊天，或其他任何的興趣嗜好，找出「衝回家打開冰箱」的替代方案，也許你依舊會打開冰箱。但打給一個信任的朋友講講話，可能會從暴食25片巧克力，變成一片也說不定。
無論如何，在固定暴食模式襲來時，情緒支持對飲食失調都有改善的效果。改變行為模式是漸進式的，不可能一步到位。
另外作者提出了「享受食物」的觀點，人類大腦對飲食快樂的認知不只來自食物的本身，還有整個飲食過程中的氛圍，飲食的地點、裝潢、氣味、餐具的擺放方式、用餐時的音樂，共餐的人是誰、聊的話題是什麼。除了五感，與人共餐也會提升人們飲食的愉悅度。
而一口氣吞下大量食物的飲食失調者，往往並沒有靜下心來享受食物。因此「慢下來享受飲食的氛圍」，佈置餐桌、挑選餐具與擺飾、放好音樂、邀請朋友、也能提升飲食的滿足感。
當飲食失調者靜下心來品嚐一片巧克力，請他描述巧克力的美好滋味時，他的滿足感提升了，他滿足於一片巧克力了。
當「享受飲食的快樂」放進選項時，飲食不再成為大量填充胃袋的死亡循環列車，而是成為人生快樂的選項。這樣正向的去培育人們對食物「享受」的想法，反而能夠放慢了飲食的速度與數量，真正的讓食物撫慰人心。
飢餓信號不見得是因為身體缺乏能量，也可能是因爲人的情緒需要急救，在我們狂吃之前，可以先安慰自己的情緒，避免把自己撐壞後的罪惡感與挫折感。為了生存，吃並不是罪惡，但學著健康快樂的吃，而不是把吃變成情緒急救，是現代人重要的課題之一。
延伸閱讀
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
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FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
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在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
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