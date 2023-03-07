選擇屈辱後，還是會戰爭：綏靖主義的虛妄與真正的台灣戰略
我們想讓你知道的是
國內的綏靖主義者會操作所謂的戰爭恐懼來影響民眾的支持對象。例如去年九合一大選時，就出現「票投民進黨，青年上戰場」的主張。然而，綏靖主義者無法解釋的是，主張協商和對話的策略如何解決或迴避中國逼迫台灣政治談判統一的壓力。
文：蔡榮祥（中正大學政治系教授、美國波士頓大學政治學博士）
台灣國內政壇最近流行的反對戰爭、和平對話和疑美論等這些看似不同的主張，事實上都是屬於綏靖主義外交政策的一環。綏靖主義是英國在一次世界大戰後和二次世界大戰前所奉行的外交政策。著名的美國國際關係史學者Paul Kennedy認為所謂的綏靖主義，是指經由理性的協商和妥協來滿足國家的牢騷以解決國際的爭議，避免訴諸昂貴、血腥和危險的軍事衝突。
綏靖主義在講什麼？
首先，反對戰爭的立場可以從哲學和道德層次來推演，也可以從戰爭會直接損害經濟利益和人命傷亡來立基。然而，反對戰爭應該是反對侵略和不正義的戰爭，而不是無限上綱到反對所有的戰爭，例如反對因抵抗侵略所發生的戰爭。《孫子兵法》有云：「勿恃敵之不攻，恃吾有所不可攻也。」唯有積極備戰讓敵人不敢貿然入侵，才是上兵伐謀的最佳策略。
其次，和平是每個國家重要的國家利益，但是和平不能不計代價來維繫。英國首相張伯倫認為可以經由與獨裁者的協商帶來歐洲的和平，因為他認為當時英國國力太弱，無法抵抗獨裁者的要求以及認為如果可以達成暫時的協議，這個協議可以成為未來永久性和更大的協商基礎。
研究指出，張伯倫的綏靖政策飽受當時英國主張抗衡的人士，包含後來成為首相的邱吉爾批評，認為綏靖政策不是一個適當的和平解決爭端的方法。除非是強權國家所支持，否則綏靖政策是一個錯誤和危險的政策，選擇屈辱後，還是會發生戰爭。
盲目求和及地位不對等只會招來禍端
因為協商或對話必須要在平等的基礎上，如果協商的一方是在相對不利的基礎上，勉強協商的後果就是要吞下讓步的苦果。再者，疑美論的主張認為美國在中國發動對台侵略時，不會介入台海戰爭。
這種論點認為美國不會冒著與中國開戰或是人員死傷的危險下，出兵保護台灣。縱使美國總統拜登數次表示假如台灣遭受前所未有的攻擊時美國會防衛台灣，疑美論者還是不相信美國會防衛台灣。
如果中國相信台灣部分人士所提的疑美論之論點的話，更可能壯膽來發動對台攻擊。然而，美國前副國家安全顧問博明曾公開表示，美國的印太司令部有多項介入台海戰爭的軍事計畫。如果這項消息屬實的話，中國應該不會假定美國不會介入台海戰爭。疑美論不僅無法嚇阻中國，反而增加台灣的安全風險。
國內的綏靖主義者會操作所謂的戰爭恐懼來影響民眾的支持對象。例如去年九合一大選時，就出現「票投民進黨，青年上戰場」的主張。這樣的主張正是中國對台軍事演習和威逼行動所欲達成的認知作戰中心理戰之影響。然而，綏靖主義者無法解釋的是，主張協商和對話的策略如何解決或迴避中國逼迫台灣政治談判統一的壓力。
中國絕不會讓步且沒信用
對於中國來說，協商和對話的最重要議題是統一和一國兩制，談判過程中台灣除了接受之外，不會有其他選項。台灣方面不可能經由協商和對話，來勸服中國放棄統一或讓台灣擁有主權。
另外，中國對於協商內容不會真正落實，甚至常常撕毀協議。例如，西藏於1951年與中國簽訂協議之後，1959年中國軍隊進入西藏鎮壓。1985年《中英聯合聲明》中強調50年不變的一國兩制，2020年中國通過《香港國安法》，讓兩制完全服膺於一國。西藏和香港的例子證明與中國的協議只是白紙黑字，最終還是會鐵腕鎮壓。
英相張伯倫等主張與德國和談的人士天真地以為獨裁者希特勒的領土擴張是有限的或是容易滿足的，事後證明希特勒對於領土擴張是貪婪的，連與其簽訂互不侵犯條約後瓜分波蘭的強國蘇聯，都不能倖免於被其侵略之難。
然而，英相張伯倫雖然一方面與德國和談爭取時間，另一方面也積極提升英國空軍的實力，讓英國可以在德國入侵英國時，仍有足夠的防衛力量。英國在首相邱吉爾的領導下，最終藉由外部抗衡的力量，與美國和蘇聯結盟，打敗佔領歐洲的德國。英國的經驗足以讓台灣借鏡，唯有建軍備戰和結合美國和民主盟國，不是與中國和談，才能嚇阻中國對台動武。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21