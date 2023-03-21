韓國也有二二八公園？昔日深藍、今日深紅，大邱成為全韓國學生運動的起點
我們想讓你知道的是
這件事的意義是：全南韓學生運動的出發點，也是屏除北韓以外，韓國有史以來的第一次大規模學生運動。之後雖一直處於軍人執政和獨裁體制下，最終在1987年成立總統直選制。
文：花花
台灣的二二八紀念日
- 失去公義的行政長官公署
2月28日是台灣的國定假日，稱為和平紀念日，或是二二八紀念日，是1997年中華民國的第一個法定國定假日。事件發生在1947年2月28日，二次世界大戰剛結束不久，中華民國政府尚未遷台，台灣境內只有暫時指揮的行政長官－陳儀。
行政體制為台灣省行政長官公署（由國民政府設立，國民政府主席為蔣中正，他同意陳儀的《台灣接管計畫綱要地方政制》而設立）。陳儀身兼行政、立法、司法、軍事等大權，可以說是天降的新總督，難免引發強烈反感。
這部門實施各種錯誤的政策，政治腐敗、貪污橫行，導致台灣各地爆發激烈的民官武力衝突。其中導火線的就是台灣省專賣局查到有人私下販賣香菸和火柴（未經專賣局許可）小販被警員抓到後，跪地求饒，周圍也有需多人圍觀說情，但警員不但不理會，甚至用槍柄敲對方頭部，小販當場頭破血流。
警員見事情大條急忙開溜，此時圍觀的民眾仍然跟隨在後。警員為了脫困，由另一名警員向著民眾開槍示警，射出的槍彈卻誤打到在自己家裡看熱鬧的民眾，這人年僅20歲，隔天急救無效死亡。
- 討回公道，群起抗議
後來因為多起開槍事件，導致民眾傷亡，越來越多人跑到警員躲避的派出所要求討回公道，但派出所不交出人，民眾越發氣憤，連連破壞卡車洩憤。後警員又躲避到台北市警察總局，但民眾也群起前追，後要求警方釋出累犯，但警方以無法答覆為由推託，民眾更加不服。後來肇事警員被送到憲兵隊被保護，民眾便徹夜淋雨包圍在警察總局和憲兵隊。
事情越演越烈，部分民眾要求《台灣新生報》要刊登這件不公不義的事件，讓社會大眾都一起關心參與，但因為行政長官關署要求不能刊登這一消息，報社負責人就拒絕民眾的要求，不給刊登也不發表報社立場。民眾當然憤怒，要脅要燒毀報社，報社才請社長出面處理，隔天就發表數百字的消息報導。
- 警員向老百姓開槍
2月28日，大量包圍警局和憲兵隊的民眾，遲遲沒有得到懲罰肇事警員的結果，憤而在台北市各處遊說街頭、呼籲大家暫停營業，一起加入抗議遊行。後來民眾、學生、退伍軍人等紛紛出面示威，要求懲罰兇手，大稻埕擠滿人山人海，大批民眾的正義之心被燒得激昂。後來有憤怒的民眾衝入香菸專賣局（台北分局）毆打職員，導致兩死四傷等，各地發生攻擊事件。
之後大批民眾轉到台灣省行政長官公署（現在的行政院所在地）門前抗議，結果衛兵居然亂槍掃射請願民眾，造成多人死傷。民眾轉而到台北新公園（現在的二二八和平紀念公園）抗議，佔據公園裡的台灣廣播電台，持續呼籲更多人參與抗議示威。
從3月1日開始，這整件事情延燒到全台灣，人人群起反抗政府，影響台灣民主化深遠。（後來台灣省行政長官公署被廢除，改為台灣省政府。）
連韓國都紀念的日子
看到這裡，只是簡單整理事件的整體脈絡（當然有很多細節和誤差）。很巧的是，韓國二二八這天也有事。
- 昔日深藍、今日深紅
故事要從韓國慶尚北道（경상북도）的主要都市——大邱（대구）開始講起。1960年2月28日星期天，那天在壽城川邊有在野黨副總統候選人張勉（장면）的選舉演講。當時幾乎是確定能當選的社會氣氛，因為大邱地區的群眾對於李承晚（이승만）總統的自由黨極為反感。雖然現在的大邱是保守派政黨的陣營（深紅），但當時的大邱在韓國卻是全韓國政治傾向最進步（深藍）的地區。
- 學校不是政治工具
當時的執政黨是自由黨（자유당），自由黨人士擔心大邱地區的學生會在星期天去聽張勉的演講，故意編造藉口讓學生聽不到這場演講（舉凡規定星期天要上課、突然增加臨時考試、集體欣賞電影、去抓兔子等）。
然而學生不是笨蛋，早就識破老師（自由黨人士）的這些阻攔行動。之後慶北高中（경북고）的學生高喊：「不要把學校當作政治工具」，並組織抗議小組。最終大邱其他的高中生也在2月27日展開抗議遊行。
2月27日下午，慶北高中的李大雨（이대우）招集了八位學生到家裡，組織眾人抗議「星期天上課的學校指示」，並寫下宣誓文：「百萬學徒呀，我們都是有熱血的，為了我們神聖的權利，毫不猶豫站出來吧。」
2月28日，學生不顧當局的指示，甩開老師的挽留，站出來聲討自由黨的腐敗不義，下午一點，800名多學生遊行經過半月堂（반월당）、中央路（중앙로），並在前往慶尚北道廳（現在的慶尚監營公園）的路上和其他學生會合，擴大抗議聲勢，大批學生見到張勉時，甚至高喊「萬歲」。
見狀的慶尚北道知事（相當於台中市長）和治安局長假鬼假怪聲稱：「學生都被北韓給利用了」（直到現在，這種製造假想敵的方式，仍然被許多韓國政治人物所使用），但多數的民眾仍然支持抗議的學生。看到學生被警察毆打，紛紛上前拉開爭吵的雙方。
這件事的意義是：全韓國學生運動的出發點，也是屏除北韓以外，韓國有史以來的第一次大規模學生運動。之後雖一直處於軍人執政和獨裁體制下，最終在1987年成立總統直選制，而台灣則是在1994年通過總統直選案，1996年國民黨的李登輝總統是第一位台灣民選總統。
韓國也有二二八公園？
台北的二二八公園，位置靠近台北車站，旁邊就是台大醫院，可說是位於最市中心的市中心，可見地位之崇高。很巧的是，大邱的二二八公園也是位於市中心的市中心。大邱二二八公園全名是「二二八紀念中央公園」，關於這名字被討論過很多次，在此不贅述。這裡是大邱市最繁華的商業地段（好比台北西門町），半月堂、中央路都是地鐵站的名稱，這兩個地鐵站周邊就是東城路商圈，是觀光客最喜歡血拼和吃美食的好地方。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。