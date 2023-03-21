韓國也有二二八公園？昔日深藍、今日深紅，大邱成為全韓國學生運動的起點

文：花花

台灣的二二八紀念日

失去公義的行政長官公署

2月28日是台灣的國定假日，稱為和平紀念日，或是二二八紀念日，是1997年中華民國的第一個法定國定假日。事件發生在1947年2月28日，二次世界大戰剛結束不久，中華民國政府尚未遷台，台灣境內只有暫時指揮的行政長官－陳儀。

行政體制為台灣省行政長官公署（由國民政府設立，國民政府主席為蔣中正，他同意陳儀的《台灣接管計畫綱要地方政制》而設立）。陳儀身兼行政、立法、司法、軍事等大權，可以說是天降的新總督，難免引發強烈反感。

這部門實施各種錯誤的政策，政治腐敗、貪污橫行，導致台灣各地爆發激烈的民官武力衝突。其中導火線的就是台灣省專賣局查到有人私下販賣香菸和火柴（未經專賣局許可）小販被警員抓到後，跪地求饒，周圍也有需多人圍觀說情，但警員不但不理會，甚至用槍柄敲對方頭部，小販當場頭破血流。

警員見事情大條急忙開溜，此時圍觀的民眾仍然跟隨在後。警員為了脫困，由另一名警員向著民眾開槍示警，射出的槍彈卻誤打到在自己家裡看熱鬧的民眾，這人年僅20歲，隔天急救無效死亡。

討回公道，群起抗議

後來因為多起開槍事件，導致民眾傷亡，越來越多人跑到警員躲避的派出所要求討回公道，但派出所不交出人，民眾越發氣憤，連連破壞卡車洩憤。後警員又躲避到台北市警察總局，但民眾也群起前追，後要求警方釋出累犯，但警方以無法答覆為由推託，民眾更加不服。後來肇事警員被送到憲兵隊被保護，民眾便徹夜淋雨包圍在警察總局和憲兵隊。

事情越演越烈，部分民眾要求《台灣新生報》要刊登這件不公不義的事件，讓社會大眾都一起關心參與，但因為行政長官關署要求不能刊登這一消息，報社負責人就拒絕民眾的要求，不給刊登也不發表報社立場。民眾當然憤怒，要脅要燒毀報社，報社才請社長出面處理，隔天就發表數百字的消息報導。

警員向老百姓開槍

2月28日，大量包圍警局和憲兵隊的民眾，遲遲沒有得到懲罰肇事警員的結果，憤而在台北市各處遊說街頭、呼籲大家暫停營業，一起加入抗議遊行。後來民眾、學生、退伍軍人等紛紛出面示威，要求懲罰兇手，大稻埕擠滿人山人海，大批民眾的正義之心被燒得激昂。後來有憤怒的民眾衝入香菸專賣局（台北分局）毆打職員，導致兩死四傷等，各地發生攻擊事件。

之後大批民眾轉到台灣省行政長官公署（現在的行政院所在地）門前抗議，結果衛兵居然亂槍掃射請願民眾，造成多人死傷。民眾轉而到台北新公園（現在的二二八和平紀念公園）抗議，佔據公園裡的台灣廣播電台，持續呼籲更多人參與抗議示威。

從3月1日開始，這整件事情延燒到全台灣，人人群起反抗政府，影響台灣民主化深遠。（後來台灣省行政長官公署被廢除，改為台灣省政府。）

連韓國都紀念的日子

看到這裡，只是簡單整理事件的整體脈絡（當然有很多細節和誤差）。很巧的是，韓國二二八這天也有事。

昔日深藍、今日深紅

故事要從韓國慶尚北道（경상북도）的主要都市——大邱（대구）開始講起。1960年2月28日星期天，那天在壽城川邊有在野黨副總統候選人張勉（장면）的選舉演講。當時幾乎是確定能當選的社會氣氛，因為大邱地區的群眾對於李承晚（이승만）總統的自由黨極為反感。雖然現在的大邱是保守派政黨的陣營（深紅），但當時的大邱在韓國卻是全韓國政治傾向最進步（深藍）的地區。

學校不是政治工具

當時的執政黨是自由黨（자유당），自由黨人士擔心大邱地區的學生會在星期天去聽張勉的演講，故意編造藉口讓學生聽不到這場演講（舉凡規定星期天要上課、突然增加臨時考試、集體欣賞電影、去抓兔子等）。

然而學生不是笨蛋，早就識破老師（自由黨人士）的這些阻攔行動。之後慶北高中（경북고）的學生高喊：「不要把學校當作政治工具」，並組織抗議小組。最終大邱其他的高中生也在2月27日展開抗議遊行。

2月27日下午，慶北高中的李大雨（이대우）招集了八位學生到家裡，組織眾人抗議「星期天上課的學校指示」，並寫下宣誓文：「百萬學徒呀，我們都是有熱血的，為了我們神聖的權利，毫不猶豫站出來吧。」

2月28日，學生不顧當局的指示，甩開老師的挽留，站出來聲討自由黨的腐敗不義，下午一點，800名多學生遊行經過半月堂（반월당）、中央路（중앙로），並在前往慶尚北道廳（現在的慶尚監營公園）的路上和其他學生會合，擴大抗議聲勢，大批學生見到張勉時，甚至高喊「萬歲」。

見狀的慶尚北道知事（相當於台中市長）和治安局長假鬼假怪聲稱：「學生都被北韓給利用了」（直到現在，這種製造假想敵的方式，仍然被許多韓國政治人物所使用），但多數的民眾仍然支持抗議的學生。看到學生被警察毆打，紛紛上前拉開爭吵的雙方。

這件事的意義是：全韓國學生運動的出發點，也是屏除北韓以外，韓國有史以來的第一次大規模學生運動。之後雖一直處於軍人執政和獨裁體制下，最終在1987年成立總統直選制，而台灣則是在1994年通過總統直選案，1996年國民黨的李登輝總統是第一位台灣民選總統。

韓國也有二二八公園？

台北的二二八公園，位置靠近台北車站，旁邊就是台大醫院，可說是位於最市中心的市中心，可見地位之崇高。很巧的是，大邱的二二八公園也是位於市中心的市中心。大邱二二八公園全名是「二二八紀念中央公園」，關於這名字被討論過很多次，在此不贅述。這裡是大邱市最繁華的商業地段（好比台北西門町），半月堂、中央路都是地鐵站的名稱，這兩個地鐵站周邊就是東城路商圈，是觀光客最喜歡血拼和吃美食的好地方。