TNL+ 2023/03/05,
軍事

日媒報導軍人賣國背後有中共操作的可能性，目的就是要分化台灣人

日媒報導軍人賣國背後有中共操作的可能性，目的就是要分化台灣人
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

《日本經濟新聞》會做出所謂90%退伍軍人賣國的報導，關鍵還是來自於台灣的藍綠之爭。甚至可能如馮世寬將軍所言，背後有中共在操作的可能性。筆者認為最治標治本的方式，還是台灣必須要恢復往日敬軍愛軍的文化。

最近《日本經濟新聞》一篇關於90%退役軍人出賣情報給對岸的報導，在台灣引起討論，並引發退輔會主委馮世寬的激烈回應，直指報導胡說八道。我們不否認，確實有退役甚至於現役軍人為中共收買竊取情報，也有相當數量的退役將領在國家認同上出現「敵我不分」的現象。不過從總體來看，真正認同中共，並且不惜出賣台灣賣國的軍人還是少數。

退役將領在台灣的數量成千上萬，可真正固定往來中國大陸的退役將領恐怕連十位數都不到，而且會因此認同中共者數量恐怕更為稀少，絕對不會像《日本經濟新聞》報導的那樣有90%之多。事實上如果90%的退伍軍人都存心要賣國的話，中華民國國軍早就已經不成組織，台灣也早就為中共拿下，還有什麼整軍備戰的必要呢？

更何況情報工作不是人人都能幹，哪怕有10%的退役軍人在民族意識上認同了中共，想要被吸收投入情報工作還是十分困難。更何況如陳廷寵那些幼年成長於中國大陸，對海峽對岸有鄉土情懷的退役將領至少也有80歲，他們多在1990年代離開部隊，與現今的國軍早已脫節。就算他們想為「祖國統一」盡一份心力，恐怕也很難完成中共希望他們辦到的任務。

至於所謂外省人一定會主張統一，一定會親近中國共產黨，筆者認為《日本經濟新聞》完全多慮了。台灣從2000年起到現在，前後經歷了三次的政黨輪替，省籍早就已經不是決定人民選舉意向的關鍵因素。民進黨籍的外省籍立法委員或縣市議員比比皆是，不少外省籍的退役將領也進入民進黨的國防團隊服務，根本就沒有所謂外省人不忠於民進黨政府的問題存在。

不過回頭說來，《日本經濟新聞》會做出所謂90%退伍軍人賣國的報導，關鍵還是來自於台灣的藍綠之爭。甚至可能如馮世寬將軍所言，背後有中共在操作的可能性，目的就是要讓台灣人持續彼此懷疑，進而難以在共軍犯台之際團結起來抵禦外侮。筆者認為最治標治本的方式，還是台灣必須要恢復往日敬軍愛軍的文化。

日媒指9成退役軍官赴中賣情報 馮世寬受訪回應
Photo Credit: 中央社
日媒經濟新聞報導，九成退役軍官赴中國賣情報，同時國軍幹部仍以「外省人」居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷。對此，退輔會主委馮世寬（前）2日在立法院受訪回應，強調是「胡說八道」。 中央社記者王飛華攝 112年3月2日

延續自黨外的反軍文化

軍人為什麼得不到尊重，首先是執政黨延續自過去黨外時代的反軍文化。因為中華民國國軍的前身是國民革命軍，蔣介石則是國民革命軍之父，來到台灣後又靠留學蘇聯的蔣經國以政工體系控制部隊，導致國軍先天上與中國國民黨有許多共有的文化。往日戒嚴時代，國軍更是維護蔣家威權統治的先鋒，甚至被經歷過「二二八事變」的台灣人視為「劊子手」看待。

再加上國軍歷史起源於中國大陸，歷經東征、北伐、剿匪、抗戰以及戡亂的歷史，早期官兵也多為來自於對岸的外省人，讓台灣人感到生疏。與有眾多退伍軍人投入的韓國反對運動不同，早期參加黨外的台灣人幾乎沒有職業軍人存在，多為醫師、律師或者商人。在幾乎沒有軍人參與的情況下，雖然黨外運動裡面統獨光譜的人都有，卻沒有人懂得如何從軍方角度思考。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。