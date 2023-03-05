日媒報導軍人賣國背後有中共操作的可能性，目的就是要分化台灣人

最近《日本經濟新聞》一篇關於90%退役軍人出賣情報給對岸的報導，在台灣引起討論，並引發退輔會主委馮世寬的激烈回應，直指報導胡說八道。我們不否認，確實有退役甚至於現役軍人為中共收買竊取情報，也有相當數量的退役將領在國家認同上出現「敵我不分」的現象。不過從總體來看，真正認同中共，並且不惜出賣台灣賣國的軍人還是少數。

退役將領在台灣的數量成千上萬，可真正固定往來中國大陸的退役將領恐怕連十位數都不到，而且會因此認同中共者數量恐怕更為稀少，絕對不會像《日本經濟新聞》報導的那樣有90%之多。事實上如果90%的退伍軍人都存心要賣國的話，中華民國國軍早就已經不成組織，台灣也早就為中共拿下，還有什麼整軍備戰的必要呢？

更何況情報工作不是人人都能幹，哪怕有10%的退役軍人在民族意識上認同了中共，想要被吸收投入情報工作還是十分困難。更何況如陳廷寵那些幼年成長於中國大陸，對海峽對岸有鄉土情懷的退役將領至少也有80歲，他們多在1990年代離開部隊，與現今的國軍早已脫節。就算他們想為「祖國統一」盡一份心力，恐怕也很難完成中共希望他們辦到的任務。

至於所謂外省人一定會主張統一，一定會親近中國共產黨，筆者認為《日本經濟新聞》完全多慮了。台灣從2000年起到現在，前後經歷了三次的政黨輪替，省籍早就已經不是決定人民選舉意向的關鍵因素。民進黨籍的外省籍立法委員或縣市議員比比皆是，不少外省籍的退役將領也進入民進黨的國防團隊服務，根本就沒有所謂外省人不忠於民進黨政府的問題存在。

不過回頭說來，《日本經濟新聞》會做出所謂90%退伍軍人賣國的報導，關鍵還是來自於台灣的藍綠之爭。甚至可能如馮世寬將軍所言，背後有中共在操作的可能性，目的就是要讓台灣人持續彼此懷疑，進而難以在共軍犯台之際團結起來抵禦外侮。筆者認為最治標治本的方式，還是台灣必須要恢復往日敬軍愛軍的文化。

Photo Credit: 中央社 日媒經濟新聞報導，九成退役軍官赴中國賣情報，同時國軍幹部仍以「外省人」居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷。對此，退輔會主委馮世寬（前）2日在立法院受訪回應，強調是「胡說八道」。 中央社記者王飛華攝 112年3月2日

延續自黨外的反軍文化

軍人為什麼得不到尊重，首先是執政黨延續自過去黨外時代的反軍文化。因為中華民國國軍的前身是國民革命軍，蔣介石則是國民革命軍之父，來到台灣後又靠留學蘇聯的蔣經國以政工體系控制部隊，導致國軍先天上與中國國民黨有許多共有的文化。往日戒嚴時代，國軍更是維護蔣家威權統治的先鋒，甚至被經歷過「二二八事變」的台灣人視為「劊子手」看待。

再加上國軍歷史起源於中國大陸，歷經東征、北伐、剿匪、抗戰以及戡亂的歷史，早期官兵也多為來自於對岸的外省人，讓台灣人感到生疏。與有眾多退伍軍人投入的韓國反對運動不同，早期參加黨外的台灣人幾乎沒有職業軍人存在，多為醫師、律師或者商人。在幾乎沒有軍人參與的情況下，雖然黨外運動裡面統獨光譜的人都有，卻沒有人懂得如何從軍方角度思考。