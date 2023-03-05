札波利沙公寓遭俄飛彈襲擊釀11死；俄軍續攻巴赫姆特，華府再供4億美元軍援烏克蘭
我們想讓你知道的是
瑞士《每日廣訊報》（Tages-Anzeiger）報導，除豹2戰車之外，德國軍火商萊茵金屬公司（Rheinmetall）還希望向瑞士國防公司RUAG購買96輛豹1戰車，以送往烏克蘭。豹1戰車較豹2更輕，引擎較小，射程也較短，但據信足以抵抗俄羅斯T-72坦克。根據瑞士法律，該國不能直接向烏克蘭提供武器援助。
（中央社）烏克蘭南部城市札波利沙（Zaporizhzhia）的一棟公寓日前遭到俄羅斯飛彈攻擊。國家緊急服務部門表示，截至今（5）日，死亡人數已達到11人。
《路透社》報導，緊急服務部門在Telegram上發文稱，2日清晨，這座5層樓公寓遭到攻擊，罹難者包括1名兒童。
地方政府官員在另篇貼文中說，1枚俄軍S-300飛彈擊中這座建築物。
攻擊發生後不久，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在Telegram上發文，承諾將追究俄方責任。
他說，「恐怖主義國家想把我們人民的每一天都變成恐怖的一天，但邪惡將無法統治我們的土地。」
「我們會把所有占領者趕出去，他們一定會為一切罪行負責。」
美國對烏克蘭再增4億美元軍援，供不同類型彈藥
（中央社）美國政府宣布再對烏克蘭提供4億美元新軍事援助，供應烏軍不同類型彈藥，同時，保衛烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）的烏國部隊正面臨俄羅斯軍隊越來越龐大的攻勢壓力。
美國政府3月3日宣布對烏克蘭提供4億美元新軍事援助，供應烏國軍隊不同類型的彈藥。
美國國務院聲明指出：「這次軍援包括用於高機動性多管火箭系統（簡稱海馬士，HIMARS）和榴彈砲的彈藥，烏克蘭正使用這些武器防衛自己。」
此外，這次軍援還包括布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）彈藥，以及用於渡河的裝甲架橋車（Armored Vehicle Launched Bridges）使用的彈藥。
自俄羅斯去（2022）年2月入侵烏克蘭以來，美國即帶頭促請國際援助烏克蘭、迅速建立國際聯盟支持基輔當局，並協調數十國對烏援助。
俄軍續攻巴赫姆特，英情報：烏克蘭部隊壓力漸增
英國國防部4日發布情報公告指出，保衛烏克蘭東部城市巴赫姆特的烏國部隊正面臨俄羅斯軍隊越來越龐大的攻勢壓力，兩軍正在巴赫姆特周邊地區激烈戰鬥。
英國國防部於推特（Twitter）發文表示，烏克蘭正派遣精銳部隊增援巴赫姆特地區，同時俄羅斯正規軍和俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）部隊已推進到巴赫姆特的北部郊區。
貼文還提到，巴赫姆特的兩座重要橋樑於過去36小時內被摧毀，而且烏克蘭掌控的出城補給路線越來越有限。
烏克蘭軍方指揮部則指出，俄國軍隊依然試圖包圍巴赫姆特，但在過去一天，烏克蘭部隊仍擊退了俄軍攻勢。
烏克蘭東部戰火不歇，俄國防長罕見視察前線俄軍
俄羅斯國防部3月4日指出，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）罕見視察了部署在烏克蘭的俄國軍隊。俄軍一年前全面入侵烏克蘭後，俄國軍事高層就很少視察烏克蘭前線。
俄羅斯國防部宣布，蕭依古在烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）地區「視察一處前線指揮所」，但沒有說明具體的視察地點和時間。
國防部發布的影片可以看到，蕭依古頒發勳章給俄國軍事人員，並跟東部軍區指揮官穆拉多夫（Rustam Muradov）上將一同巡視一座殘破不堪的城鎮。
蕭依古從2012年起擔任俄羅斯國防部長，但他在俄烏戰爭期間的表現受到主戰派人士嚴厲批評。
俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）上個月指控，蕭依古和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）不提供彈藥給他的旗下戰士，還說這無異於叛國。
美司法部長訪烏克蘭 矢言追究俄國戰爭罪犯責任
美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）3月3日突然造訪烏克蘭，接受烏國司法部長邀請出席一場會議，他在會中承諾，對於「俄羅斯戰爭罪犯」的行為要向他們「追究責任」。
賈蘭德在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）舉行的「團結為正義會議」（United for Justice Conference）發言表示：「我們今日齊聚烏克蘭要團結一致清楚表達一個訊息：犯下這些罪行的人不會逍遙法外。」
美國司法部釋出的發言紀錄顯示，賈蘭德在會議中還說，美國與烏克蘭調查戰爭罪行的人員站在一起，他們在醫院、公寓大樓和學校等爆炸現場蒐集證據並建檔，以及從亂葬崗挖掘遺骸並加以研究，「為了替那些不再能夠說話的人說出他們的故事。」
賈蘭德指出，自從俄羅斯一年前開始對烏克蘭發動全面侵略以來，在當地犯下的暴行是第二次世界大戰以來所有衝突中規模最大的。
他還說，美國已經跟烏克蘭、立陶宛、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、斯洛伐克和羅馬尼亞簽署一份協議，這份協議「將強化我們追究俄羅斯戰爭罪犯責任的努力。」
蕭茲訪華府晤拜登 深談俄烏戰爭及中國軍援隱憂
美國總統拜登（Joe Biden）和德國總理（Olaf Scholz）蕭茲3月3日舉辦會談，聚焦俄烏戰爭議題。隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭邁入第2年，兩國也對中國可能提供武器給俄羅斯一事表達擔憂。
蕭茲3月3日出訪華府，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮橢圓形辦公室親自接見。
拜登感謝蕭茲「強大又穩健的領導力」，以及對烏克蘭的支持；蕭茲則說，證明盟邦會在「有必要」時支持烏克蘭且「不計時間長短」，這點非常重要。
根據4名美國官員和其他消息來源說法，蕭茲訪美之際，美國正與盟友討論，若北京當局真對俄國提供軍事支持，將對中國祭出制裁。
目前美國和德國都尚未掌握中國向俄國提供武器的證據，但美國官員表示，他們正密切監控局勢。
萊茵金屬擬向瑞士購買豹1戰車，交付烏克蘭
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！