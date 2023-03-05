TNL+ 2023/03/05,
環境

地中海紅珊瑚遭走私拖網大量刮下，但氣候變遷才是瀕臨滅絕的罪魁禍首

地中海紅珊瑚遭走私拖網大量刮下，但氣候變遷才是瀕臨滅絕的罪魁禍首
位於地中海的紅珊瑚｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

不過，雖說自家珊瑚珠寶事業已經經營超過20載，但阿爾法維卻感到擔憂，因為目前珊瑚短缺的情況嚴峻，提供紅珊瑚等品項賣家開價又太高，整體經營變得愈來愈困難。阿爾法維無奈表示：「未來某一天，這裡可能會完全沒有任何的珊瑚，它們基本上自己就消失了。」

文：Taylor Mei

珍貴的紅珊瑚如同其他陸海空中，各種瀕臨滅絕的動植物一樣，也將面臨絕種危機。除地中海周邊盛行的珊瑚走私及濫採活動猖獗，已嚴重影響到當地海洋生態外，全球氣候變遷及暖化導致的海水溫度上升，也使得反射耀眼紅色色澤的紅珊瑚，即便生長在數百公尺深的海底，依然「深」陷險境。

被迫沒落珊的瑚珠寶業

《德國之聲》（DW）報導，位於北非突尼西亞（Tunisia）沿海的塔巴卡（Tabarka），阿爾法維（Mourad Arfaoui）一家人已在此地從事珊瑚珠寶業近20年，「大家真的是決定要一起投入做這個，像我的兒子們甚至可以說是在我們開的這家店裡長大的。」阿爾法維說。

不過，雖說自家珊瑚珠寶事業已經經營超過20載，但阿爾法維卻感到擔憂，因為目前珊瑚短缺的情況嚴峻，提供紅珊瑚等品項賣家開價又太高，整體經營變得愈來愈困難。這樣的情況也變相意味著，在他這代之後，即便自己的下一代有想要接手，也應該沒辦法繼續了。而現階段在塔巴卡當地，每十家珊瑚珠寶店，就有九家同樣面臨著倒閉的命運。

阿爾法維無奈表示：「未來某一天，這裡可能會完全沒有任何的珊瑚，它們基本上自己就消失了。」

除了投機者，暖化與氣候變遷也是元兇

貴珊瑚又名紅珊瑚，因其珊瑚體整株呈現紅色及粉紅色而得名，而因為其數量少又格外漂亮，也使得這款紅色的珊瑚瀕臨絕種；紅珊瑚珍貴又美豔，且多半生長於地中海及紅海之間，其喜好避光的特性，也讓它們常長在距離海平面數百公尺深的海床上。

此外，地中海及紅海周邊居民也稱紅珊瑚為「地中海紅樹」，主因它們的存在，其實有助於海洋生態系蓬勃發展。然而，紅珊瑚特殊的外觀，也被部分有心人士盯上，蓄意採摘並向珊瑚珠寶商等人兜售。

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