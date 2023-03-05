2023/03/05,
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別被陽光騙！17縣市夜晚清晨防10度以下低溫，外出建議採「洋蔥式穿衣」

別被陽光騙！17縣市夜晚清晨防10度以下低溫，外出建議採「洋蔥式穿衣」
今（5）日低溫特報：今晚至明（6日）晨輻射冷卻影響，各地氣溫較低，高雄以北、宜蘭及花蓮有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率｜Photo Credit: 截圖自中央氣象局

我們想讓你知道的是

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天至11日天氣持續晴朗，大氣逐日回暖；白天陽光加熱升溫，夜間有「輻射冷卻」降溫，日夜溫差很大，早出晚歸、應注意衣著調適；今、明白天，北舒適、南微熱，清晨部分縣市仍有「極低溫」發生的條件。

（中央社）中央氣象局表示，今（5）日台灣附近吹著偏乾東北風，各地大多為晴到多雲，只有花東地區有零星短暫雨；輻射冷卻效應強，早晚天氣較冷。

氣象局指出，西半部及宜蘭、花蓮低溫普遍在攝氏11到14度，局部地區有10度以下氣溫發生，台東低溫17度左右，白天陽光出來後，氣溫回升明顯，北部及東半部高溫21到23度，中南部約25、26度，南部內陸溫度會再更高一些，西半部日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著。

苗栗至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有較強陣風，海邊活動請多留意。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東北風，中國上海一帶臭氧約60~80ppb，東北風可能挾帶微量境外臭氧影響台灣，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

根據氣象局網站，今天清晨最低溫為基隆市七堵區攝氏6.7度。氣象專家吳德榮今天表示，因強輻射冷卻作用帶來清晨極低溫，明天至11日仍要注意日夜溫差大，部分縣市仍有極低溫發生條件。

輻射冷卻發威，17縣市夜晚清晨防10度以下低溫

（中央社）中央氣象局今天發布低溫特報，今晚至明晨輻射冷卻影響，各地氣溫較低，高雄以北、宜蘭及花蓮等17縣市恐有局部攝氏10度以下低溫發生。

氣象局指出，預估低溫黃色燈號區域為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局表示，今天台灣附近吹著偏乾東北風，各地大多為晴到多雲，只有花東地區有零星短暫雨；輻射冷卻效應強，早晚天氣較冷，西半部及宜蘭、花蓮低溫普遍在11到14度，局部地區有10度以下氣溫發生，台東低溫17度左右。

氣象局說明，今天白天陽光出來後，氣溫回升明顯，北部及東半部高溫21到23度，中南部約25、26度，南部內陸溫度會再更高一些，西半部日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著。

七堵清晨6.7度，吳德榮：夜間強輻射冷卻帶來極低溫

（中央社）根據中央氣象局網站，今天清晨平地最低溫為基隆市七堵區6.7度、苗栗縣西湖鄉6.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨各地晴朗，花東及其近海有稀疏雲層，花東近山區有零星少量飄雨；夜間「強輻射冷卻」作用，帶來清晨「極低溫」。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天至11日天氣持續晴朗，大氣逐日回暖；白天陽光加熱升溫，夜間有「輻射冷卻」降溫，日夜溫差很大，早出晚歸、應注意衣著調適；今、明白天，北舒適、南微熱，清晨部分縣市仍有「極低溫」發生的條件。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，下一波鋒面大約在12日晚至13日晨快速通過，天氣明顯轉變，鋒後有強的乾冷空氣南下，美國模式則模擬，時間慢半天左右；但皆為第8、9天的模擬，有「不確定性」存在，降雨情形及冷空氣等級，須持續觀察模式的調整。

今日外出建議採「洋蔥式穿衣」，未來一週南部注意空氣品質

根據《Newtalk 新聞》報導，今天由於溫差大和空品差，人們在外出時仍應該注意保暖和洋蔥式穿衣，同時南部地區的空氣品質也不佳，對敏感族群不健康等級，需要避免外出或佩戴口罩。

未來一週台灣天氣偏乾，降雨機率低，但是日照強風速弱，可能導致南部地區的空氣品質更進一步下降。該地區居民，尤其是容易過敏的人需要注意預防，盡量攜帶口罩和避免外出。

新聞來源

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺


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