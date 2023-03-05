加油且慢：中油啟動雙平穩機制，6日起汽油每公升降0.1元、柴油降0.2元
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台灣中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.5元及2.2元，均由台灣中油吸收，累計今年至2月底止，台灣中油共吸收約14.67億元。
（中央社）台塑石化公司今（5）日宣布，本週國際油價上漲，但考量國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素，決定自3月6日凌晨1時起，調降汽油批售價格每公升新台幣0.1元、柴油批售價格每公升0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。
台塑化油價調整後，加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升26.9元。
台塑化發布新聞稿說明，中國2月製造業採購經理人指數（PMI）數據強勁，市場樂觀看待原油需求復甦，促使本週國際油價上漲。
但考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑化決定自3月6日凌晨1時開始，調降汽油批售價格每公升0.1元，調降柴油批售價格每公升0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。
台灣中油公司今天表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，6日凌晨零時起汽、柴油各調降新台幣0.1元及0.2元。
調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.1元。
汽柴油6日起各降1角、2角，95無鉛每公升30.4元
（中央社）台灣中油表示，本週受俄國通往波蘭的輸油管道無預警停供，及中國2月官方製造業採購經理人指數（PMI）續創新高等因素影響，導致國際油價上漲；本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70％杜拜＋30％北海布倫特）週均價上漲1.41美元，新台幣兌美元匯率貶值0.180元，國內油價依公式計算漲幅為1.87％。
按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.4元及2.0元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加玻），汽、柴油各吸收1.3元及2.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。
台灣中油指出，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收1.5元及2.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元及0.2元。
台灣中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.5元及2.2元，均由台灣中油吸收，累計民國112年至2月底止，台灣中油共吸收約14.67億元。
台塑四寶將於3月7日發表業績
根據《聯合新聞網》報導，台塑即將於3月7日公佈其業績和經營展望。雖然PVC和EVA產品價格已經反彈，但由於農曆春節假期和1月下旬部分產線停車等因素，台塑認為第1季營收將與去年第4季持平或微幅下滑。
投資者最關心台塑的股利政策。以去年的配發率72-76％為基準，台塑的每股純益為5.69元，預估可配發逾4元現金股利。
油價方面，依據台塑化的預測，油價的走勢將受到市場景氣的影響，一般預期景氣將於上半年觸底並在下半年復甦，這將使油價形成下跌。特別是歐美產業活動疲軟，原油及成品油庫存持續增加，短期內油價表現相對疲弱。
台塑進一步指出，客戶於春節後開始回補庫存，加上進入3月這個塑料季節性需求旺季，石化產品市場行情有望逐漸回穩，公司的營運也應隨之回升。
然而，考量農曆春節假期影響與出貨天數減少，以及1月下旬部分產線停車和產銷減少，公司保守看待第1季營收，預計與去年第4季持平或稍微下滑。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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